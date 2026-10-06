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Agribank siết nợ công ty xây dựng, thu giữ một siêu thị tại Đà Lạt

| | Tài chính - ngân hàng

Agribank siết nợ công ty xây dựng, thu giữ một siêu thị tại Đà Lạt

Agribank vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của một công ty xây dựng để xử lý, thu hồi nợ. Tài sản là Trung tâm Siêu thị Đà Lạt trên đường Phan Đình Phùng, có tổng diện tích sàn hơn 11.400 m², dự kiến được thu giữ từ ngày 20/10.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh 10 ngày 5/10 thông báo sẽ thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty CP Xây Lắp 1 nhằm xử lý, thu hồi nợ.

Tài sản được thu giữ là Trung tâm Siêu thị Đà Lạt, một công trình xây dựng nằm trên đường Phan Đình Phùng, phường 2, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (nay là phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Theo đơn vị này, Công ty CP Xây Lắp 1 là chủ sở hữu công trình.

Trung tâm Siêu thị Đà Lạt có diện tích xây dựng hơn 1.569 m2, trong khi tổng diện tích sàn lên tới 11.406m2. Công trình được xác định là tài sản sở hữu riêng.

Phần đất gắn liền với công trình có diện tích 1.824 m2, được sử dụng riêng với mục đích đất thương mại, dịch vụ. Thời hạn sử dụng đất kéo dài đến ngày 14/4/2054. Theo thông tin Agribank công bố, nguồn gốc sử dụng là Nhà nước cho thuê đất và trả tiền thuê hàng năm.

Thời gian bắt đầu thu giữ dự kiến từ 10h ngày 20/10/2026.

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Quang Hưng

Việt Nam hàng ngày

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