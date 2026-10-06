Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn ngày 6/10 tại SJC, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ,... cập nhật mới nhất

Sáng 6/10, giá vàng trong nước nhìn chung ổn định so với hôm qua, chỉ ghi nhận điều chỉnh giảm nhẹ tại một số thương hiệu.

Thương hiệu Vàng miếng Vàng nhẫn Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC 140,5 143,5 140 143 Bảo Tín Minh Châu 139,3 143,5 139,3 143,3 Bảo Tín Mạnh Hải 140,5 143,5 139,3 143,3 DOJI 140,5 143,5 139,5 143,5 Phú Quý 140,3 143,5 140,3 143,3 PNJ 140,5 143,5 140,5 143,5

Cụ thể, giá vàng miếng SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý và PNJ giữ nguyên so với lần cập nhật cuối ngày hôm qua. Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, xuống 139,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán vẫn ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.

Ở vàng nhẫn, SJC, DOJI, Phú Quý và PNJ không thay đổi. Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, xuống 139,3-143,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 139,3-143,3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, mức điều chỉnh đáng kể nhất trong sáng nay là giảm 300.000 đồng/lượng, tập trung tại vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải; trong khi mặt bằng giá vàng miếng và vàng nhẫn tại các thương hiệu còn lại hầu như đi ngang.

Trong khi đó, giá vàng thế giới gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (5/10), khi áp lực từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ ở mức cao được bù đắp bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ ít có khả năng tăng lãi suất trong tháng này.

Theo Reuters, giá vàng giao ngay giảm 0,1%, xuống 4.139,89 USD/ounce vào lúc 14h04 EDT (18h04 GMT). Giá vàng kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ chốt phiên giảm 0,1%, xuống 4.156,8 USD/ounce.

Chỉ số USD tăng, khiến vàng và các kim loại quý được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì gần mức cao nhất trong khoảng hai thập kỷ.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, cho rằng giá vàng có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn trước khi lực mua quay trở lại rõ rệt. Theo ông, diễn biến này liên quan đến việc đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao.

Kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 10 đã giảm sau khi số việc làm mới tại Mỹ trong tháng 9 tăng thấp hơn dự kiến, trong khi số liệu việc làm của hai tháng trước đó cũng được điều chỉnh giảm.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức 22%, giảm mạnh so với khoảng 70% một tuần trước. Tuy nhiên, xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn được dự báo ở mức 84%.

Lãi suất cao thường gây sức ép lên vàng do kim loại quý này không tạo ra thu nhập từ lãi suất. Dù vậy, vàng vẫn được xem là một tài sản phòng hộ trước lạm phát.

Thị trường hiện chờ biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), dự kiến được công bố trong tuần này, để tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Trong một dự báo mới, công ty tư vấn kim loại quý Metals Focus cho rằng giá vàng có thể thiết lập các mức cao kỷ lục mới trong năm 2027 khi nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản thay thế cho những tài sản truyền thống được định giá bằng USD. Đơn vị này dự báo giá vàng trung bình trong năm 2027 ở mức 5.330 USD/ounce.