Lãi suất qua đêm điều chỉnh, kênh cầm cố tiếp tục hỗ trợ thanh khoản

Theo số liệu thị trường, chốt phiên 2/10, lãi suất qua đêm (ON) ở mức 2,8%/năm. Ở các kỳ hạn khác, lãi suất 1 tuần giảm 2,1 điểm phần trăm xuống 3,5%/năm; kỳ hạn 2 tuần giảm 0,75 điểm phần trăm xuống 5%/năm, trong khi kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ 0,1 điểm phần trăm lên 6,3%/năm.

Trước đó, lãi suất qua đêm đã có nhịp giảm nhanh trong những ngày cuối tháng 9, từ vùng 7%/năm xuống 1%/năm, sau đó tiếp tục về 0,7%, 0,5% và có thời điểm còn 0,2%/năm. Việc tăng trở lại lên 2,8%/năm vào cuối tuần vì vậy chủ yếu phản ánh sự điều chỉnh của nhu cầu vốn rất ngắn giữa các tổ chức tín dụng sau giai đoạn lãi suất xuống thấp.

Lãi suất qua đêm là kỳ hạn có độ nhạy cao với trạng thái vốn ngắn hạn của hệ thống ngân hàng. Đây là mức lãi suất áp dụng đối với các khoản vay mượn rất ngắn giữa các tổ chức tín dụng, phục vụ nhu cầu thanh toán, cân đối nguồn vốn và đáp ứng các yêu cầu thanh khoản trong từng thời điểm. Vì vậy, mức lãi suất này có thể thay đổi tương đối nhanh giữa các phiên và không đồng nhất với mặt bằng lãi suất huy động, cho vay trên thị trường dân cư.

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Song song với diễn biến trên thị trường liên ngân hàng, hoạt động trên kênh cầm cố của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục được duy trì. Trong tuần 28/9-2/10, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 45.000 tỷ đồng qua kênh cầm cố ở các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày, với lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm.

Các tổ chức tín dụng trúng thầu khoảng 25.139 tỷ đồng, trong khi lượng vốn đến hạn trên kênh cầm cố đạt 78.615 tỷ đồng. Sau các giao dịch trong tuần, lượng vốn lưu hành trên kênh OMO còn khoảng 133.342 tỷ đồng.

Mối liên hệ giữa kênh cầm cố và lãi suất qua đêm nằm ở khả năng bổ sung nguồn vốn ngắn hạn cho hệ thống. Khi các tổ chức tín dụng có thêm nguồn vốn từ nghiệp vụ thị trường mở, áp lực vay mượn trên thị trường liên ngân hàng có thể được hỗ trợ giảm bớt. Tuy nhiên, lãi suất qua đêm còn phụ thuộc vào cung - cầu vốn, thời điểm thanh toán, nhu cầu dự trữ và phân bổ vốn giữa các ngân hàng trong từng phiên, nên không biến động hoàn toàn đồng chiều với quy mô giao dịch trên kênh cầm cố.

Nếu nhìn trong một khoảng thời gian dài hơn, diễn biến từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 cho thấy lãi suất qua đêm vẫn chủ yếu phản ánh nhu cầu vốn rất ngắn và có khả năng điều chỉnh nhanh sau mỗi lần điều chỉnh tăng, giảm. Việc thị trường mở tiếp tục duy trì lượng vốn lưu hành hơn 133.000 tỷ đồng tạo thêm nguồn hỗ trợ cho cân đối thanh khoản, qua đó góp phần giữ hoạt động của thị trường liên ngân hàng diễn ra thông suốt.

Nhìn chung, biến động lãi suất liên ngân hàng trong tuần qua chủ yếu tập trung ở các kỳ hạn ngắn, phù hợp với đặc điểm của thị trường vốn giữa các tổ chức tín dụng. Trong khi đó, kênh cầm cố tiếp tục được duy trì với quy mô đáng kể, góp phần hỗ trợ khả năng cân đối vốn và thanh khoản của hệ thống theo nhu cầu từng thời điểm.