Sau 12 phiên giảm sàn liên tiếp, cổ phiếu Chủ tịch Kosy cuối cùng cũng khớp lệnh với số lượng bất ngờ

Theo báo cáo kết quả giao dịch gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT CTCP Kosy, đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 810 cổ phiếu KOS trong khoảng thời gian từ ngày 30/9 đến 6/10/2026.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu KOS do ông Cường nắm giữ giảm từ 72.375.300 đơn vị xuống 72.374.490 cổ phiếu, tương ứng khoảng 33,43% số cổ phiếu đang lưu hành của Kosy.

Con số 810 cổ phiếu đặc biệt nhỏ nếu đặt cạnh lượng cổ phiếu ông Cường đang sở hữu. Số cổ phiếu vừa bị bán chỉ tương đương khoảng 0,0011% lượng KOS ông Cường nắm giữ.

Cùng ngày, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy, tổ chức có liên quan tới Chủ tịch Nguyễn Việt Cường và Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hằng, cũng báo cáo bị công ty chứng khoán bán giải chấp 8.000 cổ phiếu KOS trong các ngày 29/9 và từ 1/10 đến 5/10. Sau giao dịch, Địa ốc Kosy còn nắm 9.969.700 cổ phiếu KOS, tương đương khoảng 4,605% số cổ phiếu lưu hành.

Như vậy, theo hai báo cáo mới nhất, tổng cộng chỉ 8.810 cổ phiếu KOS của Chủ tịch Kosy và doanh nghiệp liên quan được bán giải chấp thành công trong đợt này.

Diễn biến trên xuất hiện sau nhiều phiên cổ phiếu KOS rơi vào tình trạng dư bán sàn lớn nhưng lượng khớp rất thấp. Kết thúc phiên 6/10, cổ phiếu tiếp tục giảm hết biên độ xuống 12.750 đồng, kéo dài chuỗi giảm sàn lên phiên thứ 12.

Theo dữ liệu giao dịch ngày 6/10, toàn phiên mới chỉ có khoảng 5.000 cổ phiếu KOS được khớp. Trước đó, phiên 5/10 khối lượng giao dịch đạt 41.500 cổ phiếu, trong khi lượng dư bán sàn cuối phiên lên tới hàng chục triệu đơn vị. So với vùng giá quanh 30.000 đồng/cổ phiếu giữa tháng 9, KOS đã mất hơn một nửa thị giá chỉ trong vài tuần.

Kosy mới đây cho rằng diễn biến giá cổ phiếu chịu tác động bởi cung cầu thị trường, tâm lý nhà đầu tư, thanh khoản suy giảm và việc các công ty chứng khoán điều chỉnh tỷ lệ cấp margin. Doanh nghiệp cho biết hoạt động bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành các dự án vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Đáng chú ý, giữa lúc cổ phiếu KOS liên tục giảm sàn, Kosy vừa hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ vốn tại CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện. Sau giao dịch, doanh nghiệp này không còn là công ty con của Kosy. Cuối năm 2025, công ty thủy điện có tổng tài sản gần 1.191 tỷ đồng, trong khi giá gốc khoản đầu tư của Kosy là 514,5 tỷ đồng. Kosy chưa công bố giá trị chuyển nhượng và danh tính bên nhận chuyển nhượng.

Đây là đơn vị sở hữu hai nhà máy thủy điện Nậm Pạc 1 và Nậm Pạc 2 tại Lai Châu, với tổng công suất 30,5 MW.



