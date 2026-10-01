Bắt tay ông Phạm Nhật Vượng làm 200 đoàn tàu không người lái, ‘gã khổng lồ’ Pháp đứng sau kỷ lục tàu cao tốc 574,8 km/h đã nói gì?

Ngày 06/10/2026, Vingroup và Alstom - tập đoàn công nghệ đường sắt hàng đầu thế giới đã ký hợp đồng cung cấp tàu và chuyển giao quyền sử dụng công nghệ. Theo hợp đồng, Alstom chuyển giao công nghệ để sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam và cung cấp tổng 200 đoàn tàu Metropolis nhằm sớm đưa các dự án đường sắt đô thị Hà Nội vào hoạt động.

Theo hợp đồng, toàn bộ các đoàn tàu do Alstom thiết kế và sản xuất cho các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội là loại 5 toa thế hệ mới, sở hữu nhiều ưu điểm về thiết kế, hiệu quả vận hành và an toàn. Thân tàu được chế tạo bằng hợp kim nhôm, giúp giảm tải trọng trục, qua đó tiết kiệm năng lượng và hạn chế hao mòn đường ray. Thiết kế thân tàu rộng tối ưu không gian nội thất, nâng cao sức chở hành khách.

Tàu được vận hành tự động hoàn toàn, không người lái, đạt cấp độ tự động hóa cao nhất GoA4. Bên cạnh đó, hệ thống phanh hiện đại kết hợp phanh tái sinh và phanh đĩa, có khả năng bảo đảm an toàn và thu hồi năng lượng trong quá trình hãm.

Trong đó, 83 đoàn tàu đầu tiên sẽ được sản xuất tại cơ sở Valenciennes Petite-Foreet (Pháp), một trong những trung tâm chuyên môn của Alstom về tàu điện ngầm. Bên cạnh việc cung cấp 83 đoàn tàu nguyên chiếc, Alstom sẽ cung cấp công nghệ, chuyên môn kỹ thuật, hỗ trợ về trang thiết bị và các linh kiện quan trọng để Vingroup chủ động sản xuất, lắp ráp 117 đoàn tàu tại Việt Nam.

Ông Martin Sion, Tổng Giám đốc Alstom, chia sẻ: "Thỏa thuận này đánh dấu một cột mốc quan trọng của Alstom tại một trong những thị trường giao thông vận tải phát triển nhanh nhất thế giới. Kết hợp kinh nghiệm và chuyên môn trên toàn cầu của Alstom với năng lực công nghiệp và tầm nhìn dài hạn của Vingroup, chúng tôi đang xây dựng một quan hệ hợp tác đặc biệt nhằm mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội và phát triển năng lực ngành đường sắt trong nước. Thỏa thuận cũng thể hiện thế mạnh của công nghệ đường sắt Pháp, đồng thời củng cố vị thế của Alstom là đối tác đáng tin cậy trong các dự án giao thông vận tải lớn trên toàn khu vực".

Vingroup là tổng thầu của dự án metro Hà Nội, thông qua công ty thành viên Vinhomes. Việc hợp tác với Alstom nhằm cung cấp phương tiện cho các dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tiến tới phát triển năng lực tự chủ để có thể đồng hành dài hạn cùng quá trình phát triển mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố.

Theo Quy hoạch Thủ đô tới năm 2045, mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội sẽ đạt 979 km, gồm 18 tuyến và đóng vai trò "xương sống" của hệ thống giao thông công cộng.

Với tổng chiều dài lên đến gần 1.000 km, đây cũng là một trong những dự án phát triển đường sắt đô thị có quy mô lớn nhất tại Đông Nam Á, góp phần giảm ùn tắc, hạn chế ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Alstom là doanh nghiệp niêm yết tại Pháp, cung cấp tàu cao tốc, tàu khu vực, metro, tàu một ray, tàu điện mặt đất, cùng hệ thống tín hiệu, hạ tầng và dịch vụ xuyên suốt vòng đời phương tiện.

Alstom có 87.800 nhân sự tại 61 quốc gia. Trong năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2026, Alstom đạt doanh thu 19,17 tỷ euro, tăng 3,7% so với năm tài chính trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 324 triệu euro, tăng 117,4%.

Ngày 3/4/2007, đoàn tàu thử nghiệm V150 do Alstom, SNCF và RFF phối hợp thực hiện đạt 574,8 km/h tại Pháp, lập kỷ lục thế giới về tốc độ đối với tàu bánh thép chạy trên đường ray.

Đoàn tàu gồm hai đầu máy động lực TGV POS, ba toa hai tầng TGV Duplex và hai bộ giá chuyển hướng có động lực thuộc công nghệ AGV. Chương trình thử nghiệm huy động hơn 300 kỹ sư, kỹ thuật viên, thực hiện 40 lần chạy vượt 450 km/giờ. Đây là tốc độ đạt được trong thử nghiệm lập kỷ lục.

Alstom đã có mặt tại Việt Nam hơn 30 năm. Công ty đã cung cấp dịch vụ hiện đại hóa hệ thống tín hiệu và viễn thông cho tuyến đường sắt Hà Nội - Vinh giai đoạn 1 và giai đoạn 2, đồng thời cung cấp hệ thống tín hiệu và viễn thông cho ga Ninh Bình. Alstom cũng đã cung cấp và tích hợp hệ thống tàu điện ngầm cho tuyến Metro số 3 Hà Nội, bao gồm mười đoàn tàu Metropolis bốn toa được thiết kế và sản xuất tại Pháp, hệ thống tín hiệu Urbalis 400, nguồn cung cấp điện và thiết bị nhà ga.