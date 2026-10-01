Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Báu vật” chứa 17 tỷ m3 khí cùng 74 triệu thùng dầu ngoài khơi Việt Nam đang được các ông lớn dầu khí hợp sức đưa về bờ

| | Doanh nghiệp

“Báu vật” chứa 17 tỷ m3 khí cùng 74 triệu thùng dầu ngoài khơi Việt Nam đang được các ông lớn dầu khí hợp sức đưa về bờ

Đầu tháng 10/2026, PV GAS liên tiếp làm việc với PVEP và Vietsovpetro để bàn cách thu gom, kết nối và tiếp nhận thêm khí từ các mỏ ngoài khơi.

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa có các buổi làm việc riêng với Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP). Nội dung tập trung vào tiến độ một số dự án khí lớn và phương án tận dụng hệ thống đường ống hiện có để đưa thêm khí vào bờ trong những năm tới.

Tổng Giám đốc PV GAS Dương Trí Hội làm việc với PVEP

Trong số này, Sư Tử Trắng 2B là dự án đáng chú ý. Mỏ thuộc Lô 15-1 ngoài khơi Việt Nam, được dự kiến cung cấp khoảng 17,05 tỷ m3 khí và 74 triệu thùng dầu, condensate trong quá trình khai thác. Condensate là dạng hydrocarbon lỏng đi kèm dòng khí tự nhiên.

Sư Tử Trắng 2B đã đón dòng khí đầu tiên từ giếng ST-9P vào ngày 29/6/2026. Sau khi vận hành, giếng cho lưu lượng khoảng 30,72 triệu feet khối khí/ngày và 6.096 thùng condensate/ngày, cao hơn kế hoạch ban đầu.

Tại buổi làm việc ngày 1/10, PV GAS và PVEP tiếp tục bàn phương án tiếp nhận khí từ Sư Tử Trắng 2B qua hệ thống đường ống Nam Côn Sơn 2. Trong giai đoạn chuyển tiếp, hai bên đã triển khai kết nối với hệ thống Cửu Long để đưa khí vào mạng lưới sẵn có.

Quang cảnh buổi làm việc giữa PV GAS và VSP. Nguồn: PV GAS

Ở một nhánh khác, PV GAS làm việc với Vietsovpetro về khả năng thu gom và vận chuyển khí tại Bể Cửu Long. Hai bên đang hoàn thiện dự thảo sửa đổi hợp đồng thu gom, nén khí cho giai đoạn 2027-2030, đồng thời tính toán lại công suất Giàn nén trung tâm để đáp ứng lượng khí mới.

Một số tuyến đường ống tại khu vực mỏ Rồng cũng được xem xét vận hành linh hoạt hơn, vừa phục vụ vận chuyển dầu vừa thu gom khí. Tại mỏ Thiên Ưng, các bên tiếp tục xử lý những vấn đề kỹ thuật liên quan đến chất lượng khí để có thể đưa thêm nguồn vào hệ thống Nam Côn Sơn 2.

Sư Tử Trắng 2B không phải dự án duy nhất được đặt lên bàn. PV GAS và PVEP còn trao đổi về Lô B - Ô Môn, Lạc Đà Vàng và dự án Tuna tại Indonesia.

Với Lạc Đà Vàng, phương án đang được tính tới là tiếp nhận khí sau khi dự án hoàn tất đấu nối với hệ thống đường ống hiện hữu. Còn với Tuna, hai bên bàn khả năng thu gom, vận chuyển và tiêu thụ khí tại thị trường Việt Nam.

Vượt kỳ vọng: 'Ông lớn' dầu khí Việt khai thác thêm gần 700.000 thùng dầu trong 9 tháng, khoan 27 giếng mới

Anh Khôi

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ trong 1 ngày, tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 1,3 tỷ USD, giàu hơn vợ cũ Bill Gates và Chủ tịch Samsung

Chỉ trong 1 ngày, tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 1,3 tỷ USD, giàu hơn vợ cũ Bill Gates và Chủ tịch Samsung Nổi bật

Giá vốn chưa đến 3.000 đồng/cp, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng muốn chốt lãi 2,5 triệu cổ phiếu MBB với giá tối thiểu hơn 20.000 đồng/cp

Giá vốn chưa đến 3.000 đồng/cp, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng muốn chốt lãi 2,5 triệu cổ phiếu MBB với giá tối thiểu hơn 20.000 đồng/cp Nổi bật

Bắt tay ông Phạm Nhật Vượng làm 200 đoàn tàu không người lái, ‘gã khổng lồ’ Pháp đứng sau kỷ lục tàu cao tốc 574,8 km/h đã nói gì?

Bắt tay ông Phạm Nhật Vượng làm 200 đoàn tàu không người lái, ‘gã khổng lồ’ Pháp đứng sau kỷ lục tàu cao tốc 574,8 km/h đã nói gì?

00:02 , 07/10/2026
32 cán bộ Viettel được điều động đi nửa vòng trái đất triển khai dự án 560 triệu USD trong 20 năm

32 cán bộ Viettel được điều động đi nửa vòng trái đất triển khai dự án 560 triệu USD trong 20 năm

00:01 , 07/10/2026
KIDO của ông Trần Lệ Nguyên bắt tay Yeah1 đưa show đình đám Trung Quốc về Việt Nam, Trấn Thành cầm trịch

KIDO của ông Trần Lệ Nguyên bắt tay Yeah1 đưa show đình đám Trung Quốc về Việt Nam, Trấn Thành cầm trịch

20:58 , 06/10/2026
Tỷ phú Việt SN 1966 "thét ra lửa" ở Phố Wall, từng nằm trong HĐQT Getty Images, chi 1.000 tỷ mua penthouse tháp chọc trời Trump World Tower

Tỷ phú Việt SN 1966 "thét ra lửa" ở Phố Wall, từng nằm trong HĐQT Getty Images, chi 1.000 tỷ mua penthouse tháp chọc trời Trump World Tower

20:47 , 06/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên