Chỉ trong 1 ngày, tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 1,3 tỷ USD, giàu hơn vợ cũ Bill Gates và Chủ tịch Samsung

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes cập nhật ngày 6/10, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, đạt 36,2 tỷ USD, tăng khoảng 1,3 tỷ USD, tương đương 3,76% so với phiên giao dịch trước. Với mức này, ông Vượng hiện đứng thứ 63 thế giới.

Nguồn: Forbes

Vị trí mới đưa ông Vượng đứng trên hàng loạt tỷ phú nổi tiếng toàn cầu. Trong đó, Melinda French Gates, vợ cũ của tỷ phú Bill Gates, hiện sở hữu khoảng 34,5 tỷ USD và đứng thứ 67 thế giới. Như vậy, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đang cao hơn bà Melinda khoảng 1,7 tỷ USD và xếp trên 4 bậc.

Khoảng cách với Lee Jae-yong, Chủ tịch Samsung Electronics, còn lớn hơn. Forbes ước tính tài sản của ông Lee ở mức 33,6 tỷ USD, đứng thứ 72 thế giới. So với Chủ tịch Samsung, ông Phạm Nhật Vượng hiện giàu hơn khoảng 2,6 tỷ USD và đứng trên 9 bậc trong bảng xếp hạng.

Nguồn: Forbes

Ở phía trên, khoảng cách giữa tỷ phú Việt Nam với nhóm Top 60 hiện không còn quá lớn. Gia đình Marilyn Simons đứng thứ 62 với 36,6 tỷ USD, chỉ cao hơn ông Vượng khoảng 400 triệu USD. Alexey Mordashov cùng gia đình đứng thứ 61 với 36,9 tỷ USD.

Khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng gắn chủ yếu với các doanh nghiệp trong hệ sinh thái do ông sáng lập. Nổi bật nhất là Vingroup với mã VIC, bên cạnh Vinhomes với mã VHM và Vinpearl với mã VPL đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ở thị trường Mỹ, VinFast Auto Ltd. cũng đang niêm yết trên Nasdaq với mã VFS.

Trong phiên 6/10, tại thời điểm ghi nhận, VIC giao dịch quanh 232.000 đồng/cổ phiếu, VHM ở mức 68.400 đồng và VPL đạt 78.600 đồng/cổ phiếu. Đây đều là những doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn và có liên hệ trực tiếp với hệ sinh thái Vingroup.

Theo phương pháp của Forbes, giá trị tài sản của các tỷ phú được cập nhật dựa trên biến động của các khoản sở hữu tại doanh nghiệp niêm yết, cùng phần tài sản tại doanh nghiệp tư nhân được điều chỉnh theo chu kỳ riêng. Vì vậy, mức tăng 1,3 tỷ USD phản ánh sự thay đổi trong tổng giá trị tài sản mà Forbes ước tính cho ông Phạm Nhật Vượng.

Nếu quy đổi tương đối theo tỷ giá khoảng 26.000 đồng/USD, khối tài sản 36,2 tỷ USD của ông Phạm Nhật Vượng tương đương khoảng 941.000 tỷ đồng. Riêng phần tăng thêm 1,3 tỷ USD chỉ trong một ngày tương đương gần 34.000 tỷ đồng.

Cùng ngày 6/10, Vingroup và các công ty thành viên cũng công bố thêm hai động thái mới. Vingroup ký hợp đồng với Alstom để hợp tác công nghệ cho các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, trong đó phía Alstom dự kiến chuyển giao công nghệ để sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam và cung cấp tổng cộng 200 đoàn tàu Metropolis. Trong khi đó, VinFast công bố kế hoạch đưa xe buýt điện vào thị trường Mỹ thông qua hợp tác với NexMove, với những chiếc đầu tiên dự kiến đi vào lưu thông từ quý I/2028.