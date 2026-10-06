KIDO của ông Trần Lệ Nguyên bắt tay Yeah1 đưa show đình đám Trung Quốc về Việt Nam, Trấn Thành cầm trịch

Ngày 6/10, Công ty Cổ phần Truyền thông Giải trí & Thương mại AIRO công bố hợp tác với Tập đoàn Yeah1 thành lập Công ty Cổ phần Giải trí và Thương mại A&M.

Cùng ngày, hai bên giới thiệu chương trình “Xin Chào Thứ Bảy”, phiên bản Việt Nam của Hello Saturday, format giải trí của Mango TV. Trấn Thành được công bố là gương mặt tham gia và đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình.

Động thái diễn ra chỉ một tuần sau khi AIRO chính thức ra mắt ngày 29/9. Doanh nghiệp này do ông Trần Lệ Nguyên, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc KIDO, giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Ông Trần Lệ Nguyên, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc KIDO

Theo kế hoạch công bố, A&M sẽ hoạt động trong ba mảng chính gồm sản xuất chương trình giải trí, khai thác thương mại nghệ sĩ và phân phối hàng hóa.

Ở mảng nội dung, công ty dự kiến tiếp nhận và Việt hóa các format giải trí từ nước ngoài, đồng thời sản xuất gameshow, chương trình thực tế và concert. Ở mảng nghệ sĩ, A&M hướng tới hợp tác với nghệ sĩ, KOL, KOC cho các hoạt động quảng cáo, đại diện thương hiệu và bán hàng trực tuyến.

Mảng còn lại là thương mại, trong đó hàng hóa có thể được đưa lên nền tảng E2E và các kênh phân phối liên quan tới hệ sinh thái KIDO.

Ông Trần Lệ Nguyên cho biết A&M không chỉ dừng ở việc hợp tác bản quyền mà sẽ kết hợp sản xuất nội dung với hoạt động thương mại.

Với Yeah1, doanh nghiệp này hiện đứng sau các chương trình như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Gia Đình Haha. Trong năm 2026, Yeah1 cũng thành lập liên doanh SYE với Sony Music Entertainment để phát triển hoạt động quản lý và đào tạo nghệ sĩ.

Bà Lê Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn YeaH1 – đơn vị chủ quản MangoPlus, cho biết liên doanh A&M sẽ tập trung khai thác các IP giải trí quốc tế, đồng thời kết nối nội dung với hoạt động thương mại tại Việt Nam.﻿

Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn YeaH1 – Đơn vị chủ quản MangoPlus

Trước khi bắt tay Yeah1, AIRO từng công bố kế hoạch mở rộng sang sản xuất nội dung ứng dụng AI và đặt mục tiêu thực hiện khoảng 200 phim mỗi năm. Việc thành lập A&M cho thấy KIDO đang tiếp tục mở rộng sang mảng truyền thông - giải trí, thay vì chỉ tập trung vào lĩnh vực thực phẩm và hàng tiêu dùng như trước.