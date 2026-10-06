EVF công bố phương án phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Kế hoạch đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính quốc tế và tạo thêm dư địa cho tăng trưởng của EVF trong giai đoạn tiếp theo.

Theo phương án được Hội đồng Quản trị EVF phê duyệt ngày 02/10/2026, Công ty dự kiến thực hiện một đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu bằng USD tại thị trường quốc tế, với tổng mệnh giá tối đa 300 triệu USD và kỳ hạn từ 3 năm trở lên. Trái phiếu là loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp.

Thời điểm chào bán và phát hành dự kiến trong quý IV/2026, sau khi EVF hoàn tất các thủ tục và nhận được các chấp thuận cần thiết từ cơ quan có thẩm quyền, trong đó có Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán. Trái phiếu sau khi đủ điều kiện dự kiến được chào bán, phát hành tại Singapore và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

Quy mô phát hành thực tế, kỳ hạn cụ thể, giá phát hành, lãi suất và các điều kiện giao dịch sẽ được xác định tại thời điểm chào bán trên cơ sở điều kiện thị trường và theo các tài liệu giao dịch chính thức.

Kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế được EVF triển khai trong bối cảnh Công ty đang từng bước mở rộng quy mô hoạt động và đa dạng hóa cấu trúc nguồn vốn.

Với EVF, kế hoạch phát hành lần này vì vậy không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ một giao dịch huy động vốn. Đây còn là một bước đi trong quá trình mở rộng nền tảng huy động, từ thị trường trong nước tới các nguồn vốn quốc tế, phù hợp với định hướng phát triển và nhu cầu vốn cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Theo phương án được phê duyệt, nguồn tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng cho hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp của EVF, phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu sử dụng vốn của EVF trong từng thời kỳ.

Nguồn vốn có thể được phân bổ cho hoạt động cấp tín dụng thuộc nhiều lĩnh vực của nền kinh tế như sản xuất, chế biến – chế tạo, xây dựng, thương mại, vận tải, năng lượng, công nghệ, giáo dục, y tế và các lĩnh vực khác phù hợp với quy định và nhu cầu tín dụng thực tế.

Thông qua vai trò của một tổ chức tài chính, EVF hướng tới việc tiếp nhận, quản trị và phân bổ nguồn lực tài chính vào các nhu cầu vốn của khách hàng. Theo đó, ý nghĩa của việc mở rộng nguồn vốn không chỉ nằm ở quy mô huy động, mà còn ở khả năng chuyển hóa nguồn lực đó thành tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và tiêu dùng trong nền kinh tế.

Trước kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế, EVF đã có quá trình mở rộng quan hệ với nhiều định chế tài chính và nhà đầu tư nước ngoài, qua đó từng bước đa dạng hóa nguồn vốn và gia tăng mức độ hiện diện trên thị trường tài chính quốc tế. Ngoài ra, sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường phê duyệt, EVF đang làm việc với Cơ quan quản lý nhà nước và các Nhà đầu tư để thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 850 tỷ đồng.

Trong năm 2026, Moody’s tiếp tục duy trì xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp B2 với triển vọng Ổn định đối với EVF, đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp Công ty duy trì mức xếp hạng này. Việc duy trì đánh giá tín nhiệm trong nhiều năm liên tục tạo thêm một cơ sở tham chiếu độc lập để các đối tác và nhà đầu tư quốc tế xem xét hồ sơ tín dụng của EVF.

Cũng trong năm 2026, EVF tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính phát triển quốc tế. Công ty nhận khoản vay 20 triệu USD từ Proparco nhằm hỗ trợ tài chính khí hậu và doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ lãnh đạo hoặc sở hữu; đồng thời ký kết khoản vay 15 triệu USD với Finnfund nhằm củng cố nguồn vốn dài hạn và hỗ trợ mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đại diện Ban Lãnh đạo EVF cho biết: "Việc từng bước tiếp cận thị trường vốn quốc tế nằm trong định hướng đa dạng hóa nguồn vốn và mở rộng năng lực tài chính của EVF cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Đối với EVF, điều quan trọng không chỉ là tiếp cận thêm một nguồn vốn mới, mà là xây dựng năng lực để tiếp nhận, quản trị và sử dụng nguồn lực đó một cách hiệu quả, trên nền tảng kỷ luật tài chính, quản trị rủi ro và minh bạch."

Theo phương án được phê duyệt, EVF lựa chọn Seaport Global (DIFC) Limited làm tổ chức thu xếp phát hành; Mayer Brown Hong Kong LLP là luật sư quốc tế của EVF và Công ty Luật TNHH VTN và Cộng Sự là luật sư trong nước.

Việc triển khai giao dịch sẽ phụ thuộc vào các chấp thuận cần thiết của Cơ quan quản lý nhà nước, điều kiện thị trường quốc tê tại thời điểm chào bán và các quy định pháp luật liên quan. Các thông tin cụ thể về quy mô phát hành thực tế, kỳ hạn, lãi suất, giá phát hành và những điều khoản khác sẽ được EVF công bố phù hợp với quy định và tiến trình của giao dịch.

Nếu được triển khai thành công, đợt phát hành sẽ mở thêm một kênh kết nối EVF với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế và góp phần đa dạng hóa nền tảng huy động vốn của Công ty.