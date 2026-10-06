Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang sắp có thương vụ 400 triệu USD nâng sở hữu Masan Consumer

Ngày 6/10/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, "Masan Group") công bố một công ty con do Masan sở hữu 100% đã đăng ký mua tối đa 73 triệu cổ phiếu MCH của Masan Consumer.

Khối lượng này tương đương khoảng 5,6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trong vòng 15 ngày kể từ ngày 9/10/2026. Giao dịch sẽ diễn ra trong biên độ giá cho phép và tuân thủ các quy định hiện hành nhằm nâng tỷ lệ sở hữu của Masan Group tại Masan Consumer từ khoảng 69,4% lên mức 74,9%.

Động thái này là bước đi đầu tiên nhằm hiện thực hóa chiến lược từng bước gia tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty tiêu dùng cốt lõi, từng được Masan Group công bố vào ngày 24/9/2026 trong khuôn khổ hợp tác giữa Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) và Elmet.

Thương vụ mua thêm cổ phiếu không làm thay đổi tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free float) 20% hiện tại của Masan Consumer theo quy định tính toán chỉ số của HOSE sau khi mã này gia nhập rổ VN30 vào tháng 7/2026. Trong dài hạn, Masan Consumer đặt mục tiêu nâng tỷ lệ free float lên khoảng 25% nhằm cải thiện thanh khoản và thu hút thêm các quỹ đầu tư tổ chức, chiến lược, song song với việc giữ vững quyền chi phối của Tập đoàn.

Nguồn lực tài chính dồi dào và chiến lược tối ưu đòn bẩy nợ

Với thị giá cổ phiếu MCH hiện dao động quanh mức 140.000 đồng/cp, lượng cổ phiếu Masan dự kiến mua thêm có giá trị khoảng 10.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 400 triệu USD.

Nguồn vốn tài trợ cho giao dịch được Masan Group trích từ lượng tiền mặt dồi dào sẵn có trên bảng cân đối kế toán cùng dòng tiền bổ sung đáng kể trong thời gian gần đây, bao gồm 70 triệu USD từ đợt tạm ứng cổ tức 2.000 đồng/cp của Masan Consumer cùng 225 triệu USD từ cổ tức năm 2026 của Masan High-Tech Materials ở mức 6.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Tập đoàn còn ghi nhận nguồn tiền từ kế hoạch mở rộng cơ sở cổ đông chiến lược tại Masan High-Tech Materials trước thềm niêm yết trên HOSE, nổi bật là khoản đầu tư 125 triệu USD vừa hoàn tất ngày 1/10/2026 từ Elmet theo mức định giá 2,5 tỷ USD.

Masan Group dự kiến tỷ lệ Nợ vay ròng/EBITDA hợp nhất vào cuối năm 2026 sẽ giảm về mức 2,3 lần, cải thiện tích cực so với con số 2,4 lần ghi nhận tại ngày 30/6/2026. Sắp tới, Masan High-Tech Materials sẽ tiếp tục thu hút thêm nhà đầu tư dài hạn và cam kết chia cổ tức tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế từ năm 2027. Những yếu tố này tạo thêm dư địa vững chắc để Masan Group củng cố vị thế ở mảng tiêu dùng mà vẫn liên tục hạ thấp đòn bẩy tài chính.

Kỳ vọng tăng trưởng vững chắc từ trụ cột tiêu dùng dài hạn

Masan Group thực hiện thương vụ này với tầm nhìn sở hữu dài hạn, hướng đến việc tối đa hóa giá trị đồng hành và gia tăng phần lợi nhuận cùng cổ tức nhận về từ Masan Consumer thay vì chỉ tập trung vào kết quả ngắn hạn.

Nền tảng của Masan Consumer cho thấy sức chống chịu tốt và khả năng duy trì đà bứt phá qua nhiều chu kỳ kinh tế, với tốc độ tăng trưởng hiện tại cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Theo kết quả kinh doanh sơ bộ quý 3/2026, doanh thu của Masan Consumer tăng trưởng khoảng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) tiếp tục duy trì mức tăng hai chữ số.

Động lực chính dẫn dắt đà tăng trưởng này đến từ sự bứt phá của ngành hàng đồ uống, chiến lược cao cấp hóa danh mục sản phẩm cốt lõi và nỗ lực mở rộng quy mô tại các thị trường quốc tế. Song song với kết quả kinh doanh khởi sắc, Masan Consumer vẫn kiên định với chính sách chia sẻ lợi ích cùng cổ đông, dự kiến phân phối cổ tức bằng tiền mặt lên tới 80% lợi nhuận sau thuế theo đúng lộ trình đã công bố.