1 tuần sau khi ông Trần Lệ Nguyên công bố thành lập tập đoàn truyền thông, 'vũ trụ giải trí' mới của KIDO và YeaH1 có sự tham gia của Trấn Thành

AIRO vừa chính thức hiện thực hóa bước đi chiến lược tiếp theo trong mảng Truyền thông - Giải trí & Thương mại thông qua việc thành lập Công ty CP Thương mại và giải trí A&M, thông tin từ doanh nghiệp vào chiều 6/10.

Cách đây đúng 1 tuần, Tập đoàn KIDO (Hose: KDC) đã ra mắt “Hệ sinh thái AIRO”. Đây là Tổ hợp Truyền thông - Giải trí và Thương mại ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), làm chủ toàn bộ quy trình từ khâu sáng tạo nội dung, sản xuất, phát hành cho đến bán hàng thương mại

AIRO hướng tới việc IPO vào năm 2030.

Việc công bố thành lập Công ty A&M đánh dấu cái bắt tay chiến lược giữa AIRO và Tập đoàn YeaH1.

Thông qua công ty A&M, các bên chính thức thiết lập chuỗi giá trị thương mại giải trí khép kín toàn diện: từ việc tiếp nhận và nội địa hoá kho IP giải trí hàng đầu (Content); quản lý và phát triển tối đa giá trị thương mại của mạng lưới nghệ sĩ (Talent); cho đến việc kích hoạt hạ tầng thương mại điện tử E2E và kênh phân phối bán lẻ offline phủ rộng toàn quốc (Commerce).

Theo giới thiệu, Công ty A&M tập trung vận hành 3 mảng hoạt động cốt lõi và được "phân vai" cụ thể cho các bên liên quan.

Thứ nhất là Sản xuất show giải trí & concert quy mô lớn . A&M đóng vai trò là công ty chuyên nghiệp trong việc tiếp nhận, nội địa hóa và phát triển các IP giải trí hàng đầu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Công ty chịu trách nhiệm sản xuất các gameshow, chương trình truyền hình thực tế và đại nhạc hội quy mô lớn, mang chất lượng dàn dựng đạt chuẩn quốc tế đến với khán giả Việt.

Thứ hai là Quản lý & khai thác thương mại mạng lưới tài năng. Đối với dàn nghệ sĩ, KOLs/KOCs nổi tiếng đã có vị thế tại Việt Nam và quốc tế (Trung Quốc, Hàn Quốc), A&M tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác thương mại đa nền tảng.

Qua đó, A&M trực tiếp kết nối nghệ sĩ tham gia các hoạt động quảng bá nhãn hàng, đại diện thương hiệu và tham gia livestream bán hàng trên hạ tầng E2E.

Thứ ba là Thương mại hóa & phân phối sản phẩm quốc tế . Ở mảng này, MangoPlus thuộc Tập đoàn YeaH1 giữ vai trò đầu mối kết nối, đưa các thương hiệu và sản phẩm từ thị trường quốc tế tiếp cận thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, Công ty A&M tận dụng hạ tầng thương mại điện tử của Kênh mua sắm & giải trí E2E để đưa sản phẩm ra thị trường trên môi trường số.

Ông Trần Lệ Nguyên – Nhà sáng lập, Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền thông Giải trí & Thương mại AIRO cho biết: Doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc hợp tác bản quyền, mà trực tiếp bắt tay xây dựng một tổ hợp sản xuất và thương mại hóa toàn diện. A&M sẽ là cầu nối đưa các mô hình giải trí hàng đầu thế giới về Việt Nam, đồng thời tạo ra dòng tiền bền vững từ việc kết hợp giải trí với thương mại điện tử và bán lẻ.

Về phía đối tác của KIDO, bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn YeaH1 – đơn vị chủ quản MangoPlus, cho hay, sự ra đời của Công ty A&M là bước hiện thực hóa tầm nhìn đưa các IP nội dung đẳng cấp quốc tế tiệm cận sâu hơn với thị trường Việt Nam.

Với năng lực vận hành MangoPlus cùng kho nội dung từ Mango TV, YeaH1 tin tưởng A&M sẽ là đòn bẩy biến sức hút truyền thông của các show giải trí lớn thành giá trị thương mại, đồng thời mở ra cánh cửa kết nối rộng lớn cho các thương hiệu quốc tế và tài năng nghệ thuật.

Trấn Thành tham gia vũ trụ giải trí của KIDO

Đáng chú ý, trong khuôn khổ sự kiện, thông qua hợp tác cùng Tập đoàn YeaH1, Công ty A&M cũng công bố dự án chương trình thực tế mới.

Với sự tham gia của Trấn Thành, dự án truyền hình trọng điểm trên có tên "Xin Chào Thứ Bảy" – phiên bản Việt Nam chính thức từ format đình đám Hello Saturday của Mango TV.

Ngoài ra, ﻿ông Trần Quốc Bảo - Phó tổng giám đốc Tập đoàn KIKO, Chủ tịch HĐQT Công ty A&M cũng tiết lộ, doanh nghiệp này đặt mục tiêu IPO vào năm 2030.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty A&M ra mắt chiều 6/10. (Ảnh: Trần Chung)

Như vậy, trong "vũ trụ giải trí" mới xuất hiện tại Việt Nam, Công ty CP Giải trí và Thương mại A&M là kết quả của sự hợp tác chiến lược giữa AIRO và Tập đoàn YeaH1.

Trong đó, AIRO nằm dưới sự bảo trợ của KIDO.﻿

Tập đoàn YeaH1 (HoSE: YEG) hữu hệ sinh thái giải trí và truyền thông đa nền tảng tại Việt Nam, kết nối chặt chẽ giữa sản xuất nội dung, công nghệ số, quản lý tài năng và tiếp thị.

Ở mảng sản xuất, YeaH1 có các show thực tế như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Gia đình Haha…cùng chuỗi phim ngắn short-drama.

Hồi đầu năm, YeaH1 cũng đã thành lập liên doanh SYE, kết hợp cùng Sony Music Entertainment, để tối ưu hóa các hoạt động quản lý, đào tạo nghệ sĩ và phát hành sản phẩm.

Về hạ tầng công nghệ, YeaH1 vận hành nền tảng OTT MangoPlus kết hợp ứng dụng fandom 1Creators để thương mại hóa giải trí qua bình chọn, vé concert và gói hội viên. Tất cả được gắn kết bởi mạng lưới tiếp thị đa kênh (MCN) và giải pháp truyền thông tích hợp, tạo thành chuỗi giá trị trực tiếp kết nối thương hiệu, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ.