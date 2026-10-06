Cổ phiếu PNJ lại chất đống sàn, dư bán hơn 14,7 triệu đơn vị

Phiên giao dịch ngày 6/10 chứng kiến diễn biến đầy biến động của thị trường chứng khoán. VN-Index mở cửa trong sắc xanh nhưng áp lực bán gia tăng vào cuối phiên sáng và đầu phiên chiều khiến chỉ số có thời điểm lao dốc mạnh.

Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy bất ngờ gia tăng trong khoảng một giờ cuối phiên, giúp VN-Index đảo chiều nhanh chóng và kết thúc phiên trong sắc xanh.

Đáng chú ý, diễn biến của cổ phiếu PNJ lại hoàn toàn trái ngược với thị trường chung.

Kết phiên, cổ phiếu PNJ của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận giảm hết biên độ 6,93%, xuống còn 20.150 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản tăng mạnh với gần 16,3 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.

Đáng chú ý hơn, PNJ rơi vào trạng thái “trắng bên mua”. Tại thời điểm kết phiên, lượng cổ phiếu dư bán giá sàn vẫn còn hơn 14,7 triệu đơn vị, cho thấy áp lực bán đang ở mức rất lớn.

Với thị giá tiếp tục lao dốc, vốn hóa thị trường của PNJ giảm sâu xuống khoảng 10.311 tỷ đồng.

Cổ phiếu PNJ lại rơi vào cảnh chất đống sàn.

Trước đó, trong phiên 5/10, PNJ vừa thoát khỏi trạng thái chất đống giá sàn sau khi giảm 6,07%, xuống 21.650 đồng/cổ phiếu. Như vậy, chỉ sau một phiên tạm ngắt, cổ phiếu này lại quay trở lại cảnh dư bán sàn với khối lượng lớn.

Ở một diễn biến liên quan, PNJ vừa có báo cáo giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn trong 5 phiên liên tiếp.

Theo PNJ, thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây nhìn chung có xu hướng điều chỉnh, trong khi tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng. Bên cạnh đó, một số công ty chứng khoán đã điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu PNJ.

Doanh nghiệp cho rằng việc giảm tỷ lệ margin có thể làm gia tăng áp lực bán, qua đó tác động đến thanh khoản cũng như diễn biến giá cổ phiếu.

Một yếu tố khác được PNJ đề cập là lượng thông tin doanh nghiệp công bố trong thời gian tương đối ngắn.

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 4/9 đến 30/9/2026, PNJ đã công bố nhiều thông tin liên quan đến hoạt động tài chính, quản trị doanh nghiệp, giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan, cùng các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Theo PNJ, tần suất và số lượng thông tin được công bố trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Đáng chú ý, ngày 25/9/2026, PNJ công bố kế hoạch kinh doanh hợp nhất điều chỉnh năm 2026, với mức biến động lớn so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Doanh nghiệp cho biết việc điều chỉnh kế hoạch xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan và chính yếu.

VN-Index “thoát hiểm” cuối phiên

Trái ngược với diễn biến của PNJ, thị trường chung có màn đảo chiều đáng chú ý trong phiên 6/10.

Sau khi chịu áp lực bán mạnh vào cuối buổi sáng và đầu phiên chiều, VN-Index có thời điểm giảm sâu. Tuy nhiên, lực cầu “bắt đáy” xuất hiện mạnh trong khoảng một giờ cuối phiên đã giúp chỉ số nhanh chóng hồi phục.

Kết phiên, VN-Index tăng 5,88 điểm, lên 1.759,08 điểm.

Nhóm cổ phiếu “họ Vin” tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường, với: VHM tăng 1,02%, VPL tăng 4,25%, trong khi VIC và VRE giữ giá tham chiếu.

Nhóm bất động sản tiếp tục diễn biến phân hóa, trong khi một số mã tăng khá, như: VPI tăng 1,23%, TCH tăng 0,91%, KBC tăng 0,2% và DIG tăng 3,1%. Ở chiều ngược lại, NVL, KDH, DXG, PDR, NLG... giảm quanh mức 1%.

Tương tự, nhóm ngân hàng cũng giao dịch phân hóa, với: MSB tăng 3,6%, LPB tăng 2,09%, NAB tăng 3,2% và BVB tăng 1,88%. Trong khi đó, VBB giảm 5,67%, SSB giảm 3,72% và ACB giảm 1,9%. Một số mã như STB, TCB, SHB, TPB cũng giảm dưới 1%.

Sau nhiều phiên điều chỉnh, cổ phiếu chứng khoán có phiên giao dịch tích cực trở lại khi nhiều mã tăng mạnh, với: VCK tăng 2,38%, TCX tăng 2,88%, VND tăng 3,75%, VCI tăng 4,3% và CTS tăng 1,76%.

Nhóm dầu khí đồng loạt tăng giá, với BSR tăng 2,3%, PVS tăng 1,61%, PVT tăng 1,24%, PLX tăng 1,97%, PVD tăng 4,2% và PVP tăng 4,6%.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng tăng mạnh, góp phần giúp VN-Index hồi phục, trong đó VNM tăng 2,1%, MWG tăng 2,15% và DMC tăng 3,69%.

Cổ phiếu HDB và VJC trở thành tâm điểm "xả" hàng từ các nhà đầu tư nước ngoài trong phiên 6/10.

Hôm nay, hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài gây chú ý mạnh khi nhóm này bán rồng hơn 2.500 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại “xả” mạnh nhất cổ phiếu HDB của HDBank với giá trị hơn 1.957 tỷ đồng. Theo sau là VJC (770,71 tỷ đồng), PNJ (101,61 tỷ đồng), TCB (85,51 tỷ đồng), …

Ở chiều mua vào, khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu SHB với giá trị hơn 78 tỷ đồng. Theo sau là VIC (78,05 tỷ đồng), GMD (59,76 tỷ đồng), VND (49,72 tỷ đồng), …