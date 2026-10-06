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Miễn nhiệm ông Bùi Văn Dũng

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Miễn nhiệm ông Bùi Văn Dũng

Lý do được doanh nghiệp đưa ra là ông Dũng đã hết thời hạn giữ chức vụ và không thực hiện bổ nhiệm lại theo quy định.

CTCP Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su (mã UPCoM: RBC) vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao tại Ban điều hành. Theo đó, HĐQT RBC quyết định cho ông Bùi Văn Dũng thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 6/10/2026. Lý do được doanh nghiệp đưa ra là ông Dũng đã hết thời hạn giữ chức vụ và không thực hiện bổ nhiệm lại theo quy định.

Ông Bùi Văn Dũng sinh năm 1973, có trình độ cử nhân tài chính - kế toán và đã có nhiều năm gắn bó với RBC. Ông từng đảm nhiệm các vị trí kế toán, Kế toán trưởng trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc từ năm 2008. Giai đoạn 2015-2016, ông chuyển sang giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát, sau đó trở lại Ban điều hành với vị trí Phó Tổng Giám đốc từ năm 2016 và giữ chức vụ này cho đến nay.

Như vậy, tính cả hai giai đoạn, ông Dũng đã có khoảng 16 năm đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc tại RBC.

RBC tiền thân là Công ty Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su, doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh các sản phẩm cao su. Công ty hiện có vốn điều lệ hơn 100 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giữ vai trò cổ đông chi phối.

Về hoạt động kinh doanh, RBC có quy mô tương đối nhỏ. Năm 2025, công ty ghi nhận tổng doanh thu hơn 142 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 2,7 tỷ đồng. 

Mai Chi

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
ông bùi văn dũng

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