Bất ngờ: Giá vàng phiên thứ 3 liên tiếp xuất hiện diễn biến này

Sáng 6/10, SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng miếng ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào - 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Phú Quý, giá mua vào thấp hơn 200.000 đồng, ở 140,3 triệu đồng/lượng, trong khi bán ra giữ mức 143,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng có giá mua vào cao nhất trong nhóm, ở 141,5 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng. Đây cũng là thương hiệu duy nhất ghi nhận mức giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết 140 triệu đồng/lượng mua vào - 143 triệu đồng/lượng bán ra. PNJ và Phú Quý cùng ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng tiếp tục có giá mua vào cao nhất, đạt 141,5 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận giá mua vào 139,3 triệu đồng/lượng.

Như vậy vàng nhẫn PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn Mi Hồng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Diễn biến giá vàng miếng trong nước sau 1 tuần. Ảnh: SJC.

Sáng 6/10, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 4.138 USD/ounce, giảm 7 USD/ounce so với đầu giờ sáng 5/10.

Đồng USD tăng và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức cao, gần vùng đỉnh của gần hai thập kỷ, gây sức ép lên giá vàng. Thị trường cũng đang chờ biên bản cuộc họp tháng 9 của FOMC, dự kiến công bố cuối tuần này, để có thêm tín hiệu về chính sách tiền tệ của Fed.

Áp lực bán gia tăng sau khi vàng không thể giữ mốc 4.200 USD/ounce, dù số liệu việc làm tháng 9 của Mỹ yếu hơn dự báo. Nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2% và tiền lương bình quân theo giờ chỉ tăng 0,1%. Những dữ liệu này làm giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, nhưng chưa đủ tạo lực đẩy cho giá vàng.

Theo các chuyên gia, thị trường vàng hiện vẫn giằng co giữa tín hiệu kinh tế suy yếu và lợi suất trái phiếu, lạm phát còn ở mức cao.