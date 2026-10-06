Buồn của nhà đầu tư “bắt đáy” PNJ

Cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên 6/10 khi giảm hết biên độ 6,93% xuống 20.150 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên, hơn 16 triệu cổ phiếu đã được sang tay, trong khi lượng dư bán tại giá sàn lên tới khoảng 15 triệu đơn vị.

Đáng chú ý, áp lực bán quay trở lại đúng thời điểm lượng cổ phiếu được "bắt đáy" trong phiên 2/10 bắt đầu về tài khoản theo chu kỳ T+2. Phiên này từng ghi nhận hơn 76 triệu cổ phiếu PNJ được sang tay, với tổng giá trị hơn 1.750 tỷ đồng, mức thanh khoản cao nhất lịch sử của mã.

Với việc thị giá tiếp tục lùi sâu trong các phiên sau, phần lớn nhà đầu tư tham gia "giải cứu" PNJ trong phiên thanh khoản kỷ lục này đang tạm ghi nhận khoản lỗ hai chữ số khi cổ phiếu vừa về tài khoản.

Trước đó, PNJ đã có văn bản giải trình về chuỗi 5 phiên giảm sàn liên tiếp. Doanh nghiệp cho biết thị trường chứng khoán thời gian gần đây có xu hướng điều chỉnh, tâm lý nhà đầu tư thận trọng, đồng thời một số công ty chứng khoán đã điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu PNJ. Theo công ty, việc giảm tỷ lệ margin có thể làm gia tăng áp lực bán, ảnh hưởng đến thanh khoản và diễn biến giá cổ phiếu.

PNJ cũng cho biết trong thời gian ngắn đã công bố nhiều thông tin liên quan đến hoạt động tài chính, quản trị, giao dịch của người nội bộ và các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường. Doanh nghiệp thừa nhận tần suất và số lượng thông tin công bố dày đặc có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Một trong những thông tin gây chú ý nhất là kế hoạch điều chỉnh mạnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2026. Theo tài liệu dự kiến trình cổ đông, PNJ đề xuất chuyển từ mục tiêu lãi sau thuế 3.409 tỷ đồng sang khoản lỗ khoảng 6.271 tỷ đồng, chủ yếu do dự kiến trích lập khoảng 7.071 tỷ đồng liên quan đến các tổn thất có thể phát sinh từ chính sách thu đổi. Nếu loại trừ khoản dự phòng này, doanh nghiệp ước vẫn có thể đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 801 tỷ đồng.

Đáng chú ý, PNJ còn trình cổ đông kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu phổ thông cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 đến quý II/2026.

Về mục đích sử dụng vốn, PNJ dự kiến dùng 60% số tiền thu được để thực hiện kế hoạch kinh doanh trong tương lai trên cơ sở điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại. Hai phần còn lại, mỗi phần 20%, lần lượt dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, các nhu cầu tài chính khác và/hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn.

Với quy mô đợt chào bán tối đa lên tới 550 triệu cổ phiếu, lớn hơn tổng lượng cổ phiếu lưu hành của PNJ (511 triệu đơn vị), thương vụ này có thể làm thay đổi đáng kể cơ cấu cổ đông PNJ, đồng thời tạo ra biến động lớn về quyền biểu quyết và thành phần HĐQT sau phát hành.

Ngoài ra, PNJ cũng bổ sung tờ trình hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Quỹ đầu tư phát triển là khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu, được hình thành từ việc trích lập lợi nhuận sau thuế của công ty trong các năm trước theo các phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua.