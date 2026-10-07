Bốn dấu hiệu cho thấy nhà máy nên đánh giá lại giải pháp bôi trơn

Bài trước đặt câu hỏi đâu mới là tiêu chí cần cân nhắc khi chọn mỡ bôi trơn. Dưới đây là bốn dấu hiệu thường gặp, kèm cấp sản phẩm tương ứng trong dòng Mobilgrease XHP™ 220 Series của Mobil, thương hiệu phục vụ nhu cầu bôi trơn của thế giới từ năm 1866.

Một, tải trọng nặng và va đập. Khớp xoay, chốt trục, mâm kéo và điểm bôi trơn khung gầm chịu tải sốc cần loại mỡ bám dính tốt, có lớp bảo vệ bổ sung khi màng dầu bị phá vỡ. Trong dòng XHP™ 220 Series, cấp Mobilgrease XHP™ 222 Special được pha thêm 0,75% molybdenum disulfide (MoS2) cho nhóm ứng dụng này, với tải hàn bốn bi 400 kgf theo ASTM D2596, so với 315 kgf ở các cấp tiêu chuẩn.

Hai, nhiệt độ vận hành cao. Vòng bi và thiết bị công nghiệp chạy liên tục dễ khiến mỡ thông thường mất cấu trúc, phải bổ sung thường xuyên hơn dự kiến. Mobilgrease XHP™ 220 Series sử dụng chất làm đặc lithium complex, cho hiệu năng tốt ở nhiệt độ cao, với điểm nhỏ giọt từ 260 độ C đến 290 độ C và nhiệt độ vận hành tối đa khuyến nghị là 140 độ C.

Ba, môi trường ẩm, nước hoặc biển. Với công trình ngoài trời, khai thác mỏ hay ngành đóng tàu, khả năng chống rửa trôi là yếu tố quyết định. Trong thí nghiệm rửa trôi bởi nước theo ASTM D1264 ở 79 độ C, tỷ lệ hao hụt do rửa trôi nước của XHP™ 222 và XHP™ 223 là 5%, của XHP™ 221 là 8%, giúp duy trì khả năng bôi trơn trong điều kiện vận hành ẩm ướt.

Bốn, dùng nhiều loại mỡ cho từng cụm thiết bị. Đây thường là dấu hiệu công tác quản lý bôi trơn đang bị phân mảnh, khiến việc kiểm soát tồn kho trở nên phức tạp và làm giảm hiệu quả vận hành. Mobilgrease XHP™ 220 Series gồm các loại mỡ lithium complex có tuổi thọ sử dụng kéo dài, được thiết kế để vận hành trên nhiều ứng dụng và trong điều kiện khắc nghiệt. Đáng chú ý, Mobilgrease XHP™ 222 đáp ứng tiêu chuẩn NLGI HPM+WR, tiêu chuẩn ban hành năm 2020 dành cho mỡ đa dụng hiệu năng cao, chống nước, đồng thời được Volvo phê duyệt theo tiêu chuẩn 97720, cho thấy sản phẩm phù hợp với các hoạt động vận hành khắt khe.

Nếu nhà máy đang gặp từ hai dấu hiệu trở lên, đây có thể là lúc nên đánh giá lại giải pháp bôi trơn hiện tại.

Từ thông số đến hiệu quả vận hành

Tại mỏ than ở Quảng Ninh, Công ty Trung Nghĩa, nhà thầu bốc xúc và vận tải đã dùng dầu mỡ Mobil™ từ năm 2016 và đang từng bước chuyển đội xe sang các giải pháp Mobil™ do PAN tư vấn. Ở các điểm bôi trơn khung gầm chịu nước và bụi, Mobilgrease XHP™ 222 cho phép giãn chu kỳ bơm mỡ từ một tuần lên hai tuần trên khoảng 20 xe tải mỏ.

Dựa trên dữ liệu tiêu thụ thực tế, PAN ước tính riêng với đội xe này, việc chuyển đổi đã giúp giảm khoảng 900 kg mỡ tiêu hao mỗi năm, giảm một nửa số lần phải bơm mỡ, tiết kiệm hơn 260 giờ công và giảm khoảng 27% tổng chi phí mỡ cùng nhân công bôi trơn.

Đồng hành cùng khách hàng

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển PAN là nhà phân phối ủy quyền các sản phẩm dầu, mỡ nhờn Mobil™ từ năm 2015. Đội ngũ kỹ thuật PAN khảo sát hiện trạng trước khi đề xuất giải pháp, hỗ trợ tại hiện trường trong giai đoạn chuyển đổi và theo dõi hiệu quả sau đó qua Mobil™ Lubricant Analysis, chương trình phân tích dầu mỡ bôi trơn toàn cầu của ExxonMobil với hơn một triệu mẫu mỗi năm. Báo cáo từng mẫu giúp phát hiện sớm bất thường trước khi thành sự cố, đưa doanh nghiệp từ xử lý sự cố sang phòng ngừa chủ động.

Doanh nghiệp có thể đăng ký khảo sát kỹ thuật cùng kỹ sư PAN để rà soát hệ thống bôi trơn hiện tại và tìm giải pháp nâng cấp phù hợp cho nhà máy của bạn:

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