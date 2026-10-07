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Cổ phiếu ‘cọng hành’ 4.500 đồng, một doanh nghiệp muốn vay thêm gần 700 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Cổ phiếu ‘cọng hành’ 4.500 đồng, một doanh nghiệp muốn vay thêm gần 700 tỷ đồng

Số tiền Camimex Group dự kiến huy động thêm đã lớn hơn toàn bộ vốn hóa thị trường của doanh nghiệp. Trong khi đó, chi phí lãi vay 6 tháng đầu năm đã gấp 1,75 lần lợi nhuận trước thuế.

HĐQT CTCP Camimex Group (HoSE: CMX) vừa thông qua một loạt phương án huy động vốn mới, gồm vay ngân hàng trong nước, vay quỹ phát triển nước ngoài, phát hành trái phiếu và gọi nhà đầu tư chiến lược vào công ty con.

Cụ thể, Camimex Group thông qua việc vay vốn và bảo đảm cấp tín dụng tại Nam Á Bank với tổng hạn mức 100 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương. Các hình thức gồm vay vốn và chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu, có tài sản bảo đảm.

Đáng chú ý là khoản vay 15 triệu USD (khoảng 390 tỷ đồng) từ Proparco, định chế tài chính phát triển thuộc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Trong đó, 7 triệu USD dùng xây kho lạnh và 8 triệu USD bổ sung vốn lưu động. Khoản vay có thời hạn 7 năm, lãi suất SOFR 6 tháng cộng biên độ 4,5%. Tài sản bảo đảm gồm cổ phiếu C MM do Camimex Group nắm giữ, tài sản hình thành từ vốn vay và bảo lãnh doanh nghiệp.

SOFR (Secured Overnight Financing Rate) là lãi suất qua đêm cho các giao dịch vay có bảo đảm bằng trái phiếu Kho bạc Mỹ, do Fed New York công bố hằng ngày. Đây là lãi suất tham chiếu thay thế LIBOR cho các khoản vay bằng USD. SOFR 6 tháng là mức lãi suất kỳ hạn 6 tháng tính từ SOFR, do CME công bố, nên lãi suất khoản vay sẽ được điều chỉnh định kỳ theo thị trường. Cuối tháng 7/2026, SOFR kỳ hạn 6 tháng ở mức khoảng 3,9%. Như vậy, chi phí vay của Camimex Group vào khoảng 8,4%/năm, chưa tính rủi ro tỷ giá.

Ngoài ra, Camimex Group cũng dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2026. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và đáo hạn năm 2029. Lãi suất năm đầu cố định 11%, từ năm thứ hai thả nổi.

HĐQT cũng chấp thuận để CTCP Camimex (C MM), công ty con do Camimex Group sở hữu 74%, tìm nhà đầu tư chiến lược và phát hành thêm cổ phần. Điều kiện là sở hữu của nhà đầu tư chiến lược không vượt quá 50% vốn điều lệ C MM.

Cộng lại, ba kênh vay mới có quy mô gần 700 tỷ đồng, vượt vốn hóa của chính Camimex Group.

Phiên 6/10, cổ phiếu CMX giao dịch quanh 4.480 đồng. Với hơn 101,9 triệu cổ phiếu lưu hành, vốn hóa doanh nghiệp chỉ khoảng 456 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn nhiều so với giá trị sổ sách khoảng 12.440 đồng mỗi cổ phiếu, và đã lùi về quanh vùng thấp nhất 52 tuần.

Cổ phiếu ‘cọng hành’ 4.500 đồng, một doanh nghiệp muốn vay thêm gần 700 tỷ đồng - Ảnh 1.

Doanh thu - lợi nhuận CMX trong 5 năm gần nhất

Giai đoạn 2021-2025, doanh thu của Camimex Group dao động trong khoảng 2.000-3.000 tỷ đồng mỗi năm, đi lên xuống xen kẽ. Doanh thu đạt 2.098 tỷ đồng năm 2021, lên 2.924 tỷ đồng năm 2022, giảm về 2.048 tỷ đồng năm 2023, rồi đi ngang quanh mức 2.970-2.980 tỷ đồng trong hai năm 2024 và 2025. Lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 84 tỷ, 91 tỷ, 67 tỷ, 66 tỷ và 90 tỷ đồng. Năm 2025, doanh nghiệp có lãi sau thuế 90 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước, nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 18,3%.

Sang năm 2026, doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 2.012 tỷ đồng, đã bằng 68% doanh thu cả năm 2025. Tuy nhiên, lợi nhuận không theo kịp. Biên lợi nhuận gộp 6 tháng giảm còn 13,8%. Lợi nhuận sau thuế đạt 43 tỷ đồng, nhưng gần 90% đến từ quý 1. Riêng quý 2, doanh thu đạt 1.119 tỷ đồng, cao nhất trong 5 quý gần nhất và tăng 14% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế chỉ còn 4 tỷ đồng, giảm 75%.

Cuối quý 2/2026, tổng nợ vay và thuê tài chính của Camimex Group ở mức 2.672 tỷ đồng, tăng 440 tỷ đồng (gần 20%) so với cuối năm 2025. Trong đó, vay ngắn hạn chiếm 2.050 tỷ đồng, khoảng 77% tổng nợ vay.

Theo Lệ Chi

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
Camimex Group

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