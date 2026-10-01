VNDIRECT dự báo VN-Index có thể lên 1.860 điểm, “chọn mặt gửi vàng” 3 cổ phiếu cho tháng 10

Trong báo cáo mới đây, VNDIRECT cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 10 nhiều khả năng vẫn tiếp tục rung lắc khi dòng tiền chưa thực sự cải thiện, trong khi tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng trước các yếu tố bất định bên ngoài. VN-Index có thể tiếp tục kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn để hấp thụ áp lực bán và hoạt động cơ cấu danh mục.

Dù vậy, dư địa điều chỉnh được đánh giá không quá lớn nhờ triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp trong hai quý cuối năm vẫn tích cực, trong khi mặt bằng định giá đã chiết khấu về vùng hấp dẫn hơn. Theo đó, các nhịp điều chỉnh sâu có thể mở ra cơ hội tích lũy cho nhịp phục hồi trong quý IV.

VNDIRECT cho rằng nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân khi VN-Index tích lũy quanh vùng 1.700-1.730 điểm, ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng lợi nhuận tích cực, thanh khoản cao và khả năng thu hút dòng vốn tổ chức.

Về kịch bản thị trường, kịch bản cơ sở với xác suất 70% là VN-Index giữ được vùng hỗ trợ 1.716-1.730 điểm và dao động trong biên 1.720-1.800 điểm. Mùa kết quả kinh doanh quý III được kỳ vọng là yếu tố nâng đỡ chính. Nếu chỉ số đóng cửa tuần trở lại trên 1.800 điểm, đáy ngắn hạn có thể được xác nhận, mở ra khả năng hồi phục lên vùng 1.830-1.860 điểm.

Ở kịch bản kém tích cực hơn , nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 10, áp lực bán ròng của khối ngoại có thể kéo dài, khiến VN-Index xuyên thủng vùng đáy tháng 8 và lùi về 1.650-1.660 điểm. Tuy nhiên, định giá đã chiết khấu cùng triển vọng lợi nhuận quý III được cho là sẽ hạn chế khả năng thị trường giảm quá sâu.

Trong danh mục tháng 10, VNDIRECT lựa chọn VPB, FRT và NT2.

Với VPB, luận điểm chính nằm ở tăng trưởng tín dụng cao, dự kiến khoảng 35% trong năm 2026, nhờ động lực từ khách hàng doanh nghiệp, SME và sự phục hồi của cho vay cá nhân. Dù NIM có thể chịu áp lực do chi phí huy động tăng, ngân hàng được kỳ vọng tiếp tục hưởng lợi từ tăng trưởng thu nhập ngoài lãi nhờ hệ sinh thái tài chính đa dạng.

FRT được kỳ vọng hưởng lợi từ xu hướng người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các chuỗi bán lẻ chính hãng và minh bạch nguồn gốc sản phẩm. Long Châu tiếp tục là động lực tăng trưởng chính nhờ vị thế dẫn đầu, lợi thế quy mô và năng lực vận hành, trong khi FPT Shop đang ghi nhận hiệu quả tích cực hơn sau quá trình tái cấu trúc.

Với NT2, triển vọng được hỗ trợ bởi điều kiện thủy văn kém thuận lợi hơn trong bối cảnh El Niño kéo dài, qua đó nâng vai trò của nhiệt điện khí. Bên cạnh đó, nguồn cung khí khu vực Đông Nam Bộ được cải thiện và lượng tiền gửi lớn giúp doanh nghiệp có thêm nguồn thu tài chính trong môi trường lãi suất cao.