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Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng 7/10 đảo chiều tại SJC, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải,...

| | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng 7/10 đảo chiều tại SJC, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải,...

Trong phiên chiều ngày 6/10, giá vàng trong nước có nhịp giảm tới 600.000 đồng/lượng tại nhiều thương hiệu, sau đó hồi phục trở lại vào cuối phiên.

Cập nhật đầu giờ sáng 7/10, giá vàng trong nước đã đảo chiều tăng tại nhiều thương hiệu, sau khi nhịp giảm tại phiên hôm trước.

Ở vàng miếng, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải tăng trở lại mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng. PNJ cũng tăng giá mua- bán lên 140,5-143,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá mua 139,3 triệu đồng/lượng nhưng giá bán tăng 600.000 đồng, lên 143,5 triệu đồng/lượng.

Ở vàng nhẫn, SJC, PNJ về mức 140-143 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên mức 139,1-143,1 triệu đồng/lượng. DOJI giảm 300.000 đồng ở chiều mua và 300.000 đồng ở chiều bán, xuống 139-143 triệu đồng/lượng. Phú Quý tăng 300.000 đồng ở chiều bán, lên 140-143,3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu
Vàng miếngVàng nhẫn
Giá muaGiá bánGiá muaGiá bán
SJC140,5143,5140143
Bảo Tín Minh Châu
139,3143,5139,1143,1
Bảo Tín Mạnh Hải
140,5143,5139,1143,1
DOJI140,5143,5139143
Phú Quý140143,5140143,3
PNJ140,5143,5140143

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng 0,63% trong phiên giao dịch ngày 6/10, lên quanh 4.165,40 USD/ounce vào cuối phiên Mỹ. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ hạ nhiệt từ vùng cao nhất nhiều thập kỷ, trong khi đồng USD giảm so với phiên trước, tạo thêm dư địa cho kim loại quý phục hồi sau nhịp giảm mạnh trước đó.

Theo Kitco News, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về quanh 5,27%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm lùi về khoảng 4,79%. Thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 ở khoảng 19-23%, thấp hơn đáng kể so với trước đó, sau khi số liệu việc làm tháng 9 cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm. Tuy nhiên, kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức cao hơn.

Trong ngắn hạn, vùng 4.180-4.190 USD/ounce được xem là ngưỡng kháng cự quan trọng của giá vàng. Nếu vượt qua vùng này một cách bền vững, giá có thể hướng tới các mốc 4.214 USD và 4.238 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ gần nằm tại 4.162 USD và 4.143 USD/ounce; nếu thủng mốc 4.143 USD, giá có thể lùi sâu hơn về 4.115 USD, thậm chí vùng 4.000-4.020 USD/ounce.

Theo Linh San

An ninh tiền tệ

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