Dự báo lợi nhuận ngân hàng quý 3/2026 sẽ có bất ngờ lớn: Vietcombank, VietinBank, MB, Techcombank, VPBank, HDBank,...

Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố báo cáo tổng hợp dự báo kết quả kinh doanh quý III/2026 của nhiều doanh nghiệp.

Đối với nhóm ngân hàng, VPBankS dự phóng tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) quý III/2026 của các ngân hàng trong danh mục theo dõi đạt 67.699 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 9,5% so với quý liền trước.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ tín dụng duy trì tích cực và biên lãi ròng (NIM) cải thiện tại một số ngân hàng. Tăng trưởng lợi nhuận được dự báo có sự phân hóa, nổi bật tại nhóm ngân hàng quốc doanh và một số ngân hàng lớn như VPBank, Techcombank, MB nhờ tăng trưởng tín dụng, NIM cải thiện hoặc đi ngang.

Đồng thời, VPBankS cho rằng áp lực chi phí vốn, chi phí tín dụng và chất lượng tài sản tiếp tục là những yếu tố cần theo dõi.

Cho cả năm 2026, VPBankS dự báo tổng LNST của nhóm ngân hàng theo dõi đạt 281.356 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2025.

HDBank: Lợi nhuận quý III có thể tăng 45,5%

HDBank là ngân hàng được VPBankS dự báo có tốc độ tăng trưởng LNST quý III cao nhất trong nhóm theo dõi, đạt 5.529 tỷ đồng, tăng 45,5% so với cùng kỳ từ mức nền thấp.

VPBankS đưa ra ba động lực chính. Thứ nhất, tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng tiếp tục vượt trội so với toàn ngành, với mức tăng cả năm 2026 dự kiến đạt 35%, qua đó hỗ trợ tăng trưởng thu nhập lãi thuần.

Thứ hai, HDS được hợp nhất từ quý II/2026 và được kỳ vọng tiếp tục đóng góp tích cực vào thu nhập phí trong nửa cuối năm, giúp mảng này tăng 45% trong năm 2026.

Thứ ba, tăng trưởng mạnh của thu nhập lãi thuần và thu nhập phí được kỳ vọng đủ bù đắp áp lực chi phí tín dụng gia tăng khi chất lượng tài sản suy yếu.

Cả năm 2026, LNST HDBank được dự báo đạt 22.562 tỷ đồng, tăng 32,1%.

MB: Lợi nhuận quý III dự báo tăng gần 36%

Đứng thứ hai về tốc độ tăng trưởng là MB. VPBankS dự báo LNST quý III/2026 của ngân hàng đạt 7.875 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ, một phần do mức nền thấp của quý III/2025.

Tăng trưởng tín dụng được dự báo tiếp tục vượt trội toàn ngành, ước đạt 19-20% so với đầu năm, với động lực chính đến từ nhóm khách hàng doanh nghiệp.

NIM được kỳ vọng đi ngang so với quý trước khi huy động tiền gửi cải thiện so với hai quý đầu năm, đạt 15-16% so với đầu năm. Điều này giúp MB giảm phụ thuộc vào nguồn vốn bán buôn và giữ chi phí vốn bình quân ổn định trong quý.

Tuy nhiên, áp lực chi phí vốn có thể dồn về quý IV khi MB tiếp tục vay vốn nước ngoài trong bối cảnh chi phí vốn quốc tế tăng, đồng thời đẩy mạnh phát hành giấy tờ có giá để cân đối kỳ hạn và hỗ trợ tăng trưởng tín dụng.

Chi phí dự phòng cũng được dự báo tiếp tục tăng nhằm duy trì tỷ lệ bao phủ nợ xấu trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cao hơn cùng kỳ gây áp lực lên khả năng trả nợ của khách hàng.

BIDV: Lợi nhuận dự báo tăng 24,3%

VPBankS dự báo LNST quý III/2026 của BIDV đạt 7.569 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ.

Hai động lực chính được đơn vị phân tích đưa ra là tín dụng tăng trưởng khoảng 6-7% so với đầu năm và NIM cải thiện so với mức nền thấp của quý III/2025.

Cả năm 2026, LNST BIDV được dự báo đạt 36.044 tỷ đồng, tăng 18,4%.

TPBank: Lợi nhuận quý III có thể tăng 23%

LNST quý III của TPBank được VPBankS dự báo đạt 1.870 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ nền so sánh thấp của quý III/2025.

Tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng đạt 12-13% so với đầu năm. VPBankS cho biết TPBank đã bắt đầu dịch chuyển cơ cấu cho vay sang phân khúc khách hàng doanh nghiệp, nhóm có dư địa tăng trưởng lớn hơn trong bối cảnh cầu tín dụng bán lẻ còn yếu.

NIM được dự báo tiếp tục thu hẹp so với cùng kỳ do tỷ trọng cho vay doanh nghiệp gia tăng kéo lợi suất tài sản bình quân đi xuống, song có thể cải thiện nhẹ so với quý trước nhờ tăng trưởng tiền gửi khách hàng khả quan hơn.

Ở chiều ngược lại, chi phí tín dụng được dự báo tăng khoảng 10 điểm cơ bản so với cùng kỳ do mặt bằng lãi suất cao hơn và thị trường bất động sản phục hồi chậm tiếp tục gây áp lực lên khả năng trả nợ của nhóm khách hàng cá nhân.

VietinBank: Lợi nhuận sau thuế có thể vượt 10.000 tỷ đồng trong quý III

VietinBank được dự báo đạt 10.226 tỷ đồng LNST trong quý III/2026, tăng 20,1% so với cùng kỳ và là ngân hàng có mức lợi nhuận tuyệt đối cao nhất nhì trong nhóm được VPBankS theo dõi.

VPBankS kỳ vọng kết quả này được hỗ trợ bởi hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng ổn định, NIM tiếp tục phục hồi so với cùng kỳ và thu nhập ngoài lãi đóng góp tích cực nhờ thu nhập phí ổn định cùng nguồn thu từ thu hồi nợ đã xử lý.

Bộ đệm dự phòng ở mức 134% cũng được đánh giá giúp ngân hàng linh hoạt hơn về chi phí tín dụng. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, VietinBank đã hoàn thành 76% mục tiêu trích lập dự phòng cả năm.

LNST cả năm 2026 được dự báo đạt 42.608 tỷ đồng, tăng 22,2%.

VPBank: Lợi nhuận quý III dự báo đạt 8.710 tỷ đồng

VPBankS dự báo LNST quý III/2026 của VPBank đạt 8.710 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ.

Động lực chính đến từ tín dụng tiếp tục tăng trưởng mạnh. Dù áp lực lên NIM vẫn hiện hữu khi ngân hàng đẩy mạnh huy động để đáp ứng nhu cầu tín dụng tăng trong quý cuối năm, việc gia tăng tỷ trọng các mảng cho vay có lợi suất cao như cho vay ký quỹ và tín chấp được kỳ vọng bù đắp một phần áp lực chi phí vốn.

Các công ty con cũng được dự báo tiếp tục đóng góp tích cực vào hệ sinh thái.

Cả năm, LNST VPBank được dự báo đạt 31.787 tỷ đồng, tăng 30,5%.

VIB: Tín dụng tiêu dùng và bất động sản được kỳ vọng phục hồi

LNST quý III/2026 của VIB được VPBankS dự báo đạt 1.880 tỷ đồng, tăng 15,7% so với mức nền thấp cùng kỳ.

Tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng cải thiện nhẹ khi nhu cầu tín dụng tiêu dùng và bất động sản phục hồi trong nửa cuối năm. Áp lực lên NIM cũng có thể giảm bớt nhờ ngân hàng tăng tỷ trọng cho vay trung và dài hạn có lợi suất cao hơn, đồng thời nhiều khoản vay cá nhân được tái định giá lên mức cao hơn sau khi hết thời gian ưu đãi.

Thu nhập ngoài lãi được kỳ vọng cải thiện nhờ doanh thu bảo hiểm phục hồi cùng tăng trưởng phí dịch vụ, thẻ và thu hồi nợ đã xử lý.

Tuy nhiên, VPBankS dự báo chi phí tín dụng trên dư nợ gộp vẫn duy trì ở mức cao do chất lượng tài sản chưa cải thiện đáng kể.

Techcombank: Lợi nhuận quý III dự báo đạt 7.625 tỷ đồng

VPBankS dự báo Techcombank đạt 7.625 tỷ đồng LNST trong quý III, tăng 15,3% so với cùng kỳ.

Tín dụng được kỳ vọng tiếp tục tăng tốc nhờ ngân hàng tham gia tài trợ các dự án hạ tầng trọng điểm. Trong khi đó, NIM được dự báo giảm nhẹ so với quý trước và cùng kỳ.

Thu nhập ngoài lãi tiếp tục đóng góp tỷ trọng tích cực vào tổng thu nhập khi Techcombank đẩy mạnh các mảng kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán... nhằm đa dạng hóa nguồn thu.

VPBankS cũng lưu ý rủi ro lãi suất cho vay thả nổi tăng có thể làm gia tăng gánh nặng trả nợ mua nhà. Tuy nhiên, bộ đệm dự phòng ở mức 125,6% trong quý II/2026 được đánh giá vẫn tạo dư địa để ngân hàng linh hoạt về chi phí tín dụng.

Vietcombank: Lợi nhuận quý III dự báo trên 10.000 tỷ đồng

VPBankS dự báo LNST quý III/2026 của Vietcombank đạt 10.161 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng đến từ tín dụng tăng ổn định khoảng 9% so với đầu năm, NIM tiếp tục phục hồi và chi phí trích lập dự phòng duy trì ở mức vừa phải nhờ bộ đệm dự phòng cao, đạt 279% trong quý II/2026.

Cả năm 2026, Vietcombank được dự báo đạt 43.238 tỷ đồng LNST, tăng 22,8% và là mức cao nhất trong nhóm ngân hàng VPBankS theo dõi.

ACB: Chất lượng tài sản thuộc nhóm tốt nhất ngành

LNST quý III/2026 của ACB được dự báo đạt 4.801 tỷ đồng, tăng 12,2%. VPBankS kỳ vọng tín dụng phục hồi nhờ đẩy mạnh cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn, trong khi nhu cầu từ khách hàng cá nhân và SME cải thiện trong nửa cuối năm, đưa tăng trưởng tín dụng cả năm lên khoảng 16%.

NIM cả năm được dự báo tăng 11 điểm cơ bản so với năm 2025 nhờ tăng tỷ trọng cho vay trung, dài hạn và tái cơ cấu danh mục. Tại cuối quý II, 93,3% dư nợ của ACB được tái định giá trong vòng dưới 3 tháng, qua đó tạo điều kiện để lợi suất cho vay cải thiện khi các khoản vay ưu đãi lãi suất thấp dần đáo hạn.

VPBankS cũng đánh giá chất lượng tài sản ACB thuộc nhóm tốt nhất ngành, cùng bộ đệm dự phòng vững chắc giúp giảm áp lực chi phí tín dụng.

Sacombank: Trường hợp duy nhất được dự báo lợi nhuận quý III giảm

VPBankS dự báo LNST quý III/2026 của Sacombank chỉ đạt 1.453 tỷ đồng, giảm 49,9% so với cùng kỳ, phản ánh giai đoạn ngân hàng tiếp tục tái cơ cấu.

Tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng phục hồi trong quý III khi định hướng cho vay rõ ràng hơn so với hai quý trước và ngân hàng bắt đầu khai thác tệp khách hàng doanh nghiệp cũng như quan hệ hợp tác chiến lược với Vingroup. Tuy nhiên, VPBankS cho rằng tín dụng chỉ thực sự bứt phá từ quý IV.

NIM chưa được kỳ vọng phục hồi rõ nét khi tỷ lệ nợ xấu neo cao làm thu hẹp tỷ trọng tài sản thực sự sinh lãi. Thu nhập ngoài lãi là điểm sáng, trong khi chi phí dự phòng vẫn duy trì ở mức cao.

Dù vậy, tính chung cả năm 2026, VPBankS vẫn dự báo LNST Sacombank đạt 7.750 tỷ đồng, tăng 30,5% so với năm trước.