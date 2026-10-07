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Một công ty bảo hiểm nhân thọ mang hơn 182.000 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và gửi ngân hàng

| | Tài chính - ngân hàng

Một công ty bảo hiểm nhân thọ mang hơn 182.000 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và gửi ngân hàng

Đến cuối tháng 6/2026, công ty dành hơn 182.000 tỷ đồng cho các khoản đầu tư tài chính, trong đó hơn 91.600 tỷ đồng là trái phiếu, trên 51.000 tỷ đồng tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi, cùng hơn 23.000 tỷ đồng đầu tư chứng khoán

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2026 cho thấy, đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Prudential Việt Nam đạt 196.755 tỷ đồng. Với quy mô trên, Prudential là công ty bảo hiểm lớn thứ hai tại Việt Nam chỉ sau Tập đoàn Bảo Việt.

Trong đó, phần lớn tài sản của công ty được phân bổ vào hoạt động đầu tư với tổng giá trị 182.223 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư của doanh nghiệp được chia thành hai cấu phần chính, gồm 41.758 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn và 140.465 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn.

Prudential dùng hơn 182.000 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và gửi ngân hàng

cấu phần đầu tư ngắn hạn, danh mục Prudential đang nắm giữ có giá trị 41.758 tỷ đồng, giảm khoảng 2.500 tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Đáng chú ý, chứng khoán niêm yết và chứng khoán đăng ký giao dịch trên UPCoM chiếm phần lớn danh mục này, với giá trị 23.186 tỷ đồng, tăng so với mức 22.552 tỷ đồng cuối năm trước.

Phần còn lại được phân bổ vào nhiều loại tài sản khác. Prudential có 4.652 tỷ đồng tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi, cùng 2.240 tỷ đồng chứng chỉ quỹ. Ngoài ra, doanh nghiệp ghi nhận 3.600 tỷ đồng lãi phải thu từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Như vậy, trong khi danh mục đầu tư ngắn hạn giảm về quy mô, Prudential vẫn duy trì một lượng vốn đáng kể ở các tài sản có khả năng chuyển đổi tương đối linh hoạt, trong đó cổ phiếu và chứng khoán niêm yết là cấu phần lớn nhất.

Một công ty bảo hiểm nhân thọ mang hơn 182.000 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và gửi ngân hàng - Ảnh 1.

Nếu danh mục ngắn hạn tập trung đáng kể vào chứng khoán, thì trái phiếu và tiền gửi dài hạn lại là hai cấu phần chính trong danh mục đầu tư dài hạn của Prudential.

Tại ngày 30/6, đầu tư tài chính dài hạn đạt 140.465 tỷ đồng, tăng hơn 2.100 tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Trong số này, Prudential đang nắm giữ tổng cộng 91.620 tỷ đồng trái phiếu, gồm 68.605 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, 6.098 tỷ đồng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, 879 tỷ đồng trái phiếu đô thị và 16.038 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Bên cạnh trái phiếu, tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi dài hạn đạt 46.741 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những khoản mục lớn nhất trong danh mục đầu tư của doanh nghiệp.

Một công ty bảo hiểm nhân thọ mang hơn 182.000 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và gửi ngân hàng - Ảnh 2.

Cơ cấu trên cho thấy phần lớn nguồn vốn dài hạn của Prudential được phân bổ vào các tài sản có thu nhập cố định. Đây là nhóm tài sản phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, khi nguồn vốn được hình thành từ các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn dài.

Danh mục đầu tư mang về hơn 6.000 tỷ đồng doanh thu tài chính

Quy mô đầu tư lớn cũng tạo ra nguồn thu đáng kể cho Prudential trong nửa đầu năm. Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính đạt 6.078 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, nguồn thu chủ yếu đến từ lãi của các khoản đầu tư. Thu nhập từ lãi đạt 4.492 tỷ đồng, gồm 2.511 tỷ đồng từ trái phiếu và 1.753 tỷ đồng từ tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi.

Đáng chú ý, khoản lãi từ hoạt động đầu tư đạt 1.038 tỷ đồng, cao hơn nhiều lần mức 51 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, Prudential còn ghi nhận 774 tỷ đồng cổ tức và lợi nhuận được chia.

Một công ty bảo hiểm nhân thọ mang hơn 182.000 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và gửi ngân hàng - Ảnh 3.

Nguồn thu tài chính tăng mạnh diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm đạt 8.219 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng giảm từ 10.407 tỷ đồng xuống 9.044 tỷ đồng. Nhờ đó, cùng với đóng góp tích cực từ hoạt động tài chính, kết quả kinh doanh chung của Prudential được cải thiện đáng kể.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 2.430 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với mức 812 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Với kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm 2026 và những năm trước, dù đã chi 5.104 tỷ đồng cho chủ sở hữu, Prudential vẫn còn một lượng lợi nhuận tích lũy rất lớn. Tại ngày 30/6/2026, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 19.019 tỷ đồng, giảm từ mức 21.776 tỷ đồng cuối năm 2025.

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Quang Hưng

Việt Nam hàng ngày

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