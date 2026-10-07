NHNN sẽ kiểm soát chặt tỷ giá, lãi suất trong những tháng cuối năm

Thông tin tại họp báo công bố kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026 do NHNN tổ chức, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN cho biết, diễn biến chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn thời gian qua đang tạo ra nhiều áp lực đối với tỷ giá, lãi suất và lạm phát trên phạm vi toàn cầu.

Theo đó, việc các ngân hàng trung ương lớn thay đổi nhanh chính sách tiền tệ, cùng với diễn biến lạm phát còn nhiều yếu tố bất định, có tác động nhiều mặt tới điều hành chính sách tiền tệ của những nền kinh tế có quy mô nhỏ và độ mở lớn như Việt Nam.

Thời gian qua, NHNN đã sử dụng đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ liên quan đến tăng trưởng tín dụng, lãi suất, tỷ giá và thanh khoản hệ thống để ứng phó với những biến động từ thị trường quốc tế.

Ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN phát biểu tại buổi họp báo

“Ngân hàng Nhà nước một mặt rất thận trọng với lạm phát, không chủ quan với lạm phát, nhưng mặt khác cũng tìm mọi cách để hỗ trợ trong phạm vi cho phép của chính sách tiền tệ để thúc đẩy phát triển kinh tế”, ông Phạm Chí Quang cho biết.

Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, yêu cầu đặt ra đối với điều hành hiện nay là đồng thời hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao và kiểm soát lạm phát. Trong khi nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, diễn biến giá cả trong nước đang tạo thêm áp lực đối với công tác điều hành kinh tế vĩ mô nói chung và chính sách tiền tệ nói riêng.

Ông Phạm Chí Quang cũng thông tin, tăng trưởng GDP quý III đạt mức cao nhất trong nhiều năm, trong khi mục tiêu tăng trưởng của cả năm và quý IV tiếp tục ở mức cao. Điều này đặt ra yêu cầu lớn đối với việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, song đồng thời cũng phải bảo đảm không tạo thêm sức ép đáng kể lên lạm phát.

Cùng với đó, chỉ số giá tiêu dùng đang là vấn đề NHNN đặc biệt theo dõi. Theo ông Quang, khi áp lực lạm phát gia tăng, việc thực hiện đồng thời hai mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát lạm phát trở thành thách thức lớn đối với các cơ quan điều hành kinh tế vĩ mô.

Từ nay đến cuối năm, NHNN sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ các kênh cung ứng tiền nhằm hỗ trợ kiểm soát lạm phát; bám sát diễn biến giá cả và phối hợp với các bộ, ngành trong điều hành giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý, qua đó góp phần hạn chế tốc độ tăng của CPI.

Một trong những nội dung được NHNN đặc biệt chú trọng là tỷ giá. Theo ông Phạm Chí Quang, đối với một nền kinh tế có độ mở lớn và quy mô xuất nhập khẩu cao như Việt Nam, biến động tỷ giá có thể tác động đáng kể đến mặt bằng giá trong nước trong điều kiện lạm phát toàn cầu còn cao. Vì vậy, nếu tỷ giá không được kiểm soát phù hợp, áp lực giá từ bên ngoài có thể truyền dẫn vào CPI trong nước.

“Chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ biến động tỷ giá”, lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ nhấn mạnh. Theo số liệu được lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ cập nhật tại họp báo, đồng Việt Nam đang tăng khoảng 1,12% so với USD, trong khi chỉ số DXY phản ánh sức mạnh của đồng USD có thời điểm vượt 102 điểm và tăng hơn 4% so với đầu năm.

Ông Quang cũng chia sẻ, nhiều đồng tiền trong khu vực châu Á cũng như một số đồng tiền chủ chốt trên thế giới giảm giá so với USD. Trong đó có đồng yen Nhật, ringgit Malaysia, peso Philippines, rupiah Indonesia, rupee Ấn Độ, cùng euro, franc Thụy Sĩ và bảng Anh. Mức giảm của nhiều đồng tiền vào khoảng 2-7%.

Trong điều kiện đó, việc đồng Việt Nam vẫn duy trì diễn biến tương đối ổn định được ông Phạm Chí Quang đánh giá là kết quả của nỗ lực trong quản lý, điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá thời gian qua.

Bên cạnh tỷ giá, điều hành lãi suất cũng chịu ảnh hưởng đáng kể từ xu hướng thắt chặt tiền tệ trên thế giới. Mặt bằng lãi suất quốc tế đang tăng khá nhanh và vẫn có khả năng tiếp tục đi lên. Đặc biệt, diễn biến thị trường lao động và áp lực lạm phát tại Mỹ tiếp tục là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến quyết định chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tại Nhật Bản, sau thời gian dài duy trì chính sách tiền tệ rất nới lỏng, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng đã nâng lãi suất lên mức cao nhất trong khoảng 30 năm. Theo ông Quang, diễn biến lạm phát có thể tiếp tục đặt ra yêu cầu điều chỉnh chính sách tiền tệ của nước này.

Trong điều kiện mặt bằng lãi suất quốc tế tăng, Việt Nam không thể hoàn toàn đứng ngoài xu hướng chung. Tuy nhiên, việc điều hành phải bảo đảm sự cân bằng giữa nhiều mục tiêu.

Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ lãi suất trong mối tương quan với tỷ giá, theo định hướng của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tìm điểm cân bằng hợp lý giữa hai yếu tố này.

Đối với tín dụng, nền kinh tế vẫn cần duy trì dòng vốn để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng. Năm 2025, tăng trưởng tín dụng ở mức cao nhất trong vòng 15 năm và trong năm nay, tín dụng tiếp tục tăng khá cao.

Tuy nhiên, tốc độ tăng tín dụng cũng có quan hệ với áp lực lạm phát, do đó việc cung ứng vốn cho nền kinh tế cần được điều hành phù hợp.

“Chúng ta vẫn phải tiếp tục duy trì dòng máu tín dụng, đưa vốn vào nền kinh tế. Tuy nhiên, một mặt hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng trưởng tín dụng cũng sẽ gây sức ép đến lạm phát trong thời gian tới”, ông Phạm Chí Quang nói.

Theo đó, NHNN sẽ tiếp tục điều tiết các công cụ tiền tệ nhằm bảo đảm nguồn vốn hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhưng đồng thời hạn chế tạo thêm áp lực đối với lạm phát.

Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ nhấn mạnh, trong điều kiện kinh tế và thị trường tài chính thế giới còn nhiều biến động, điều hành chính sách tiền tệ thời gian tới sẽ tiếp tục phải xử lý đồng thời nhiều yêu cầu: kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và lãi suất, bảo đảm thanh khoản hệ thống và đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế.