Một ngân hàng tăng vốn lên hơn 61.000 tỷ đồng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố thay đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động. Theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước, vốn điều lệ của Agribank được nâng từ 40.963 tỷ đồng lên 61.164 tỷ đồng, có hiệu lực từ ngày 5/10/2026.

Như vậy, vốn điều lệ của Agribank tăng thêm khoảng 20.200 tỷ đồng, tương đương 49,3% so với trước khi điều chỉnh.

Với mức vốn mới hơn 61.163 tỷ đồng, Agribank cao hơn ba ngân hàng tư nhân lớn là ACB, HDBank và SHB. Việc nâng vốn cũng giúp Agribank thu hẹp khoảng cách với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ lớn, đồng thời đưa ngân hàng trở lại nhóm ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

Đến tháng 9/2026, tổng tài sản Agribank đạt trên 2,7 triệu tỷ đồng, nguồn vốn huy động vượt 2,5 triệu tỷ đồng. Tiền gửi dân cư tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu nguồn vốn. Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 2 triệu tỷ đồng.‏

‏Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông dân, nông thôn đạt trên 1,32 triệu tỷ đồng, chiếm gần 65% tổng dư nợ. Với tỷ trọng này, Agribank tiếp tục là tổ chức tín dụng có tỷ trọng đầu tư cho "Tam nông" ở mức cao nhất trong hệ thống.