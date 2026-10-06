Giám đốc adidas Việt Nam: Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank kết nối người yêu thể thao, phù hợp với tham vọng của adidas

Trên cung đường kết nối những dấu ấn biểu tượng của Thủ đô, các vận động viên trong trang phục adidas đã khám phá một Hà Nội nghìn năm văn hiến đang không ngừng chuyển động, nơi những giá trị lịch sử, văn hóa và nhịp sống hiện đại cùng hiện diện trong một không gian giàu bản sắc.

adidas là "Nhà tài trợ Trang phục Chính thức" cung cấp trang phục thi đấu cho các vận động viên tham gia giải

Đại diện thương hiệu adidas, ông Sergio Pinzon Enciso, Giám đốc adidas Việt Nam cho biết: đây là một trong những giải chạy tiêu biểu phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao cộng đồng tại Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống năng động và khỏe mạnh.

Ông Sergio Pinzon Enciso Giám đốc adidas Việt Nam

Nhiều runner cũng ghi nhận mẫu áo adidas tài trợ mang lại cảm giác nhẹ, thoáng và thoải mái trên các cự ly tranh tài. Theo thông tin từ nhà sản xuất, sản phẩm được làm từ 100% polyester tái chế (REC.PET), hướng tới việc tối ưu trải nghiệm vận động trong suốt hành trình chinh phục đường chạy.

Ông Sergio Pinzon Enciso cũng cho biết, chính khả năng kết nối cộng đồng cùng sức hút ngày càng lớn của giải là lý do adidas quyết định đồng hành: "Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank được ghi nhận là một trong những giải chạy uy tín và có sức ảnh hưởng tại Việt Nam. Quy mô của sự kiện cùng khả năng kết nối hàng chục nghìn vận động viên và người yêu thể thao phù hợp với tham vọng của adidas trong việc phát triển và củng cố cộng đồng chạy bộ tại Việt Nam."

Sự phát triển của Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank qua năm mùa giải phản ánh sự trưởng thành của cộng đồng chạy bộ Việt Nam. Sự tham gia ngày càng đông đảo của các vận động viên ở mọi lứa tuổi và trình độ cho thấy chạy bộ đang trở thành một phần của lối sống hiện đại, đồng thời góp phần kiến tạo những kết nối tích cực giữa con người với cộng đồng và thành phố.

Mẫu áo adidas tài trợ mang lại cảm giác nhẹ, thoáng và thoải mái trên các cự ly tranh tài.

Đại diện adidas cũng đánh giá cao cách sự kiện kết hợp giữa thể thao với những giá trị văn hóa bản địa. Cung đường chạy qua các địa danh mang tính biểu tượng đã mang đến cho vận động viên trải nghiệm đặc trưng của một thành phố của di sản, của những kết nối toàn cầu, nơi thể thao trở thành cầu nối giúp bạn bè quốc tế cảm nhận rõ hơn về bản sắc của Hà Nội và Việt Nam.

Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng rất lớn của cộng đồng chạy bộ tại Việt Nam, thể hiện qua số lượng người tham gia ngày càng gia tăng, tinh thần gắn kết mạnh mẽ và khát vọng liên tục chinh phục những giới hạn mới. Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank là một minh chứng tiêu biểu cho sự phát triển đó," ông Sergio Pinzon Enciso nhận định.

Theo adidas, đó cũng là lý do khiến sự kiện mang ý nghĩa hơn cả một giải chạy. Đây là hành trình kết nối con người với con người, kết nối thể thao với văn hóa và kết nối những nỗ lực cá nhân với các giá trị tích cực dành cho cộng đồng.

"Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng hành trình phát triển của một sự kiện đang tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng chạy bộ Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao trải nghiệm của các vận động viên trên mỗi cung đường," ông Sergio Pinzon Enciso cho biết.

Khi ngày càng nhiều người lựa chọn vận động để sống khỏe hơn, những sự kiện như Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank đang trở thành chất xúc tác cho những thay đổi tích cực của cộng đồng. Từ những bước chạy cá nhân đến những giá trị được lan tỏa cho xã hội, hành trình ấy cũng là động lực để các thương hiệu toàn cầu như adidas tiếp tục đồng hành, góp phần vun đắp một cộng đồng năng động, khỏe mạnh và không ngừng tiến về phía trước.