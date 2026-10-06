S&P Global Market Intelligence: HDBank đứng thứ 2 về hiệu quả hoạt động trong Top 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất Đông Nam Á

Theo bảng xếp hạng hiệu quả hoạt động năm 2025 của S&P Global Market Intelligence đối với 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất khu vực Đông Nam Á, các ngân hàng được đánh giá trên nhiều khía cạnh về khả năng sinh lời, chất lượng tài sản, thanh khoản, vốn và hiệu quả kiểm soát chi phí.

Trong bảng xếp hạng, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank - HoSE: HDB) đứng thứ 2 toàn khu vực và dẫn đầu trong nhóm các ngân hàng Việt Nam được S&P Global Market Intelligence theo dõi.

Đây là kết quả đáng chú ý trong bối cảnh bảng xếp hạng quy tụ các ngân hàng niêm yết quy mô lớn đến từ những thị trường tài chính hàng đầu Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam.

S&P Global Market Intelligence cho biết phương pháp xếp hạng được xây dựng trên dữ liệu của Capital IQ Pro và sử dụng 7 chỉ số tài chính, tập trung vào các nhóm tiêu chí gồm khả năng sinh lời, chất lượng tín dụng, thanh khoản, mức độ an toàn vốn và kiểm soát chi phí.

HDBank không phải ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất trong Top 10, nhưng lại nổi bật về khả năng sinh lời và hiệu quả vận hành. Theo đó, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ (ROAE) của HDBank đạt 26,11%, cao nhất Top 10 và cao hơn ngân hàng đứng đầu bảng là Bank Central Asia, với ROAE 21,78%.

Không chỉ tạo ra tỷ suất sinh lời cao, HDBank còn kiểm soát chi phí hiệu quả. CIR ở mức 27,13%, thấp nhất trong Top 10, thấp hơn LPBank (28,47%), MB (31,08%) và Techcombank (31,61%).

Ở chỉ tiêu NIM, HDBank đạt 4,85%, thuộc nhóm cao trong Top 10. Trong khi đó, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 16,73%.

Việt Nam có 6 ngân hàng góp mặt trong Top 10, gồm HDBank, LPBank, Techcombank, TPBank, MB và Nam A Bank. Trong đó, HDBank là ngân hàng Việt Nam có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng của S&P Global Market Intelligence.

Thứ hạng cao của HDBank trong bảng xếp hạng được đặt trong bối cảnh ngân hàng này tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và các chỉ số sinh lời dẫn đầu hệ thống.

Năm 2025, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của HDBank đạt 21.346 tỷ đồng, tăng 27,6% so với năm 2024. Tổng tài sản đến cuối năm đạt 931.104 tỷ đồng, tăng 33,5%, trong khi tín dụng tăng 34,3%.

HDBank cũng duy trì định hướng tăng trưởng tín dụng gắn với kiểm soát chất lượng tài sản và tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn. Theo báo cáo tài chính năm 2025, ngân hàng tiếp tục nâng cao tỷ trọng thu nhập ngoài lãi, qua đó đa dạng hóa cấu trúc nguồn thu thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động tín dụng.

Cùng với đó, ngân hàng cũng đẩy mạnh số hóa, với số lượng khách hàng cá nhân và giao dịch tài chính trên nền tảng số tăng mạnh so với cùng kỳ. Qua đó, góp phần kiểm soát chi phí trong quá trình mở rộng quy mô.

Hiệu quả sinh lời cao không phải yếu tố mới xuất hiện tại HDBank. Trong nhiều năm gần đây, ngân hàng liên tục duy trì ROE trên 25%.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, HDBank đạt 13.202 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 31% so với cùng kỳ; tổng tài sản đạt 1,045 triệu tỷ đồng, chính thức vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. ROE đạt 25,4% và ROA đạt 2,17%.

Tổng thu nhập hoạt động trong 6 tháng đầu năm đạt 22.684 tỷ đồng, tăng 8,8%, trong đó thu nhập ngoài lãi tăng 23,1%. Hệ số CIR giảm xuống 24,9%, cho thấy hiệu quả vận hành tiếp tục được cải thiện khi quy mô ngân hàng mở rộng.

Việc HDBank đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng hiệu quả hoạt động của S&P Global Market Intelligence không chỉ phản ánh kết quả của một năm tài chính, mà còn cho thấy khả năng duy trì đồng thời tăng trưởng, sinh lời, kiểm soát chi phí và chất lượng tài sản trong quá trình mở rộng quy mô.

Trong bối cảnh các ngân hàng Đông Nam Á có sự khác biệt lớn về quy mô, cấu trúc thị trường và mức độ phát triển của hệ thống tài chính, thứ hạng top đầu của HDBank cũng cho thấy các ngân hàng Việt Nam đang ngày càng nổi bật khi được đặt lên bàn cân với các định chế trong khu vực.