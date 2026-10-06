Loạt ngân hàng VPBank, Techcombank, ACB,... tăng lãi suất cơ sở, lãi suất tham chiếu

Theo biểu lãi suất mới nhất, ACB điều chỉnh lãi suất cơ sở áp dụng toàn hệ thống lên 9,5%/năm từ ngày 1/10/2026.

Trước ACB, VPBank cũng công bố biểu lãi suất cơ sở VND mới đối với các khoản vay có tài sản bảo đảm của khách hàng cá nhân, áp dụng từ ngày 18/9/2026. Mức lãi suất cơ sở tại VPBank được chia khá chi tiết theo thời điểm giải ngân, mục đích vay, thời gian vay và kỳ điều chỉnh lãi suất.

Đối với các khoản vay bất động sản, tiêu dùng, ô tô, sản xuất kinh doanh giải ngân sau ngày 15/11/2024, lãi suất cơ sở kỳ điều chỉnh một tháng dao động từ 11% đến 13%/năm.

Nếu áp dụng kỳ điều chỉnh ba tháng, mức lãi suất cơ sở dao động từ 11,8% đến 13,5%/năm. Chẳng hạn, khoản vay thời hạn 12 tháng có lãi suất cơ sở 12,2%/năm với kỳ điều chỉnh một tháng và 12,7%/năm với kỳ điều chỉnh ba tháng. Với thời gian vay trên 5-10 năm, hai mức tương ứng là 12,9% và 13,4%/năm.

Ở nhóm các khoản vay còn lại, mức lãi suất cơ sở thấp hơn, từ 9,4%/năm với thời gian vay một tháng, tăng dần lên 10,6%/năm ở thời hạn 12 tháng và 11,4%/năm đối với khoản vay trên 15 năm.

Lãi suất cơ sở tại VPBank



Techcombank cũng đang áp dụng biểu lãi suất cơ sở/lãi suất tham chiếu dành cho khách hàng cá nhân có hiệu lực từ ngày 15/9/2026. Theo đó, lãi suất cơ sở chuẩn đối với các khoản vay mua bất động sản, vay tiêu dùng thế chấp và vay mua ô tô là 9%/năm, áp dụng với cả khoản vay ngắn, trung và dài hạn.

Riêng các khoản vay tiêu dùng tín chấp điều chỉnh theo lãi suất cơ sở chuẩn như vay thấu chi, MyCash/F2 hay vay trả góp có mức lãi suất cơ sở 13%/năm.

Techcombank còn áp dụng các mức lãi suất cơ sở riêng cho từng nhóm khoản vay. Trong đó, lãi suất cơ sở dự án dao động từ 9% đến 9,45%/năm tùy thời hạn; lãi suất cơ sở vay mua ô tô VinFast là 8,5%/năm; vay mua ô tô Thaco là 9,5%/năm.

Với các khoản vay kinh doanh có tài sản bảo đảm của chủ hộ kinh doanh/chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, lãi suất cơ sở là 8,8%/năm.

Lãi suất cơ sở hoặc lãi suất tham chiếu không đồng nghĩa với mức lãi suất cuối cùng mà tất cả khách hàng phải trả. Với nhiều khoản vay lãi suất thả nổi, đây là một trong những căn cứ để ngân hàng xác định lãi suất cho vay tại kỳ điều chỉnh. Mức lãi suất thực tế của từng khách hàng còn phụ thuộc vào công thức tính lãi, biên độ (thường từ 3 - 5%/năm), thời điểm tái định giá cũng như các điều khoản cụ thể trong hợp đồng tín dụng.

Do đó, việc lãi suất cơ sở hoặc lãi suất tham chiếu tăng sẽ đáng chú ý nhất với những khách hàng đang có khoản vay lãi suất thả nổi và sắp bước vào kỳ điều chỉnh lãi suất.