Hoàn tiền đến 200.000 đồng khi thanh toán hóa đơn tự động trên SHB SAHA

Chương trình dành cho khách hàng cá nhân đáp ứng các điều kiện và đăng ký mới dịch vụ thanh toán hóa đơn tự động trên SHB SAHA đối với các nhóm dịch vụ gồm điện, nước, điện thoại, internet và truyền hình/TV.

Sau khi đăng ký thành công, các giao dịch thanh toán tự động đủ điều kiện sẽ được hưởng ưu đãi theo từng giai đoạn, với tổng mức hoàn tiền tối đa 200.000 đồng/khách hàng.

Trong tháng đầu tiên, khách hàng được hoàn 20% giá trị hóa đơn, tối đa 50.000 đồng, áp dụng đối với hóa đơn có giá trị cao nhất trong tháng và đáp ứng điều kiện chương trình.

Sang tháng thứ hai, khách hàng duy trì thanh toán tự động trong hai tháng liên tiếp và đăng ký từ hai loại dịch vụ trở lên có thể tiếp tục nhận hoàn tiền tối đa 50.000 đồng.

Ở tháng thứ ba, khách hàng duy trì thanh toán hóa đơn tự động trong ba tháng liên tiếp và đăng ký từ hai loại dịch vụ trở lên được hoàn 50% giá trị hóa đơn, tối đa 100.000 đồng, áp dụng đối với hóa đơn có giá trị cao nhất trong tháng và đáp ứng các điều kiện liên quan.

Như vậy, khách hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện của cả ba giai đoạn có thể nhận tổng ưu đãi lên tới 200.000 đồng.

Thúc đẩy thanh toán điện tử qua SHB SAHA

Trong Chiến lược chuyển đổi toàn diện, SHB xác định hiện đại hóa công nghệ thông tin và số hóa là một trong bốn trụ cột quan trọng, gắn với định hướng 5 FIRST: Data & AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First. Đây là nền tảng để Ngân hàng tiếp tục phát triển các sản phẩm, dịch vụ theo hướng số hóa, thuận tiện và phù hợp với nhu cầu khách hàng, khẳng định vị thế TOP4 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Việc triển khai chương trình "AutoBill liền tay – Hoàn tiền cực cháy" góp phần mở rộng các tiện ích trên SHB SAHA, hỗ trợ khách hàng giảm thao tác trong thanh toán các khoản định kỳ và chủ động hơn trong quản lý tài chính hằng ngày, qua đó đồng hành cùng chiến lược chuyển đổi số quốc gia và triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Với định vị Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới, SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng Top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, phát triển xanh; cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Thông tin chi tiết về chương trình tham khảo tại website SHB (AutoBill liền tay - Hoàn tiền cực cháy - Ngân hàng SHB)