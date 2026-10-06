Người đang dùng Agribank làm ngay điều này để không bị trừ 130.000 đồng/tháng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa điều chỉnh chính sách phí dịch vụ SMS Banking dành cho khách hàng tổ chức. Theo ngân hàng, việc điều chỉnh được thực hiện dựa trên chính sách phí dịch vụ tin nhắn của các nhà mạng viễn thông.

Từ ngày 5/10/2026, phí SMS Banking được tính theo số tin nhắn phát sinh trên mỗi thuê bao trong tháng. Thuê bao có từ 0 đến 500 tin nhắn mỗi tháng chịu phí 70.000 đồng, còn thuê bao phát sinh trên 500 tin nhắn mỗi tháng chịu phí 130.000 đồng. Các mức phí này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có lượng giao dịch lớn, nhận tiền thường xuyên, số tin nhắn biến động số dư có thể dễ dàng vượt mốc 500 tin mỗi tháng. Nếu đăng ký SMS Banking cho nhiều số điện thoại, tổng chi phí hằng tháng sẽ nhân lên tương ứng.

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Cách hủy SMS Banking ngay trên Agribank Plus

Trước đó, Agribank đã bổ sung tính năng cho phép khách hàng tự hủy dịch vụ SMS Banking trên ứng dụng Agribank Plus mà không phải ra quầy. Để thực hiện, khách hàng đăng nhập ứng dụng, vào mục "Tiện ích & Cài đặt", chọn "Dịch vụ SMS Banking", sau đó chọn "Hủy dịch vụ SMS Banking" và xác nhận theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.

Chuyển sang nhận thông báo biến động số dư qua OTT

Nếu vẫn muốn theo dõi biến động tài khoản, khách hàng có thể chuyển sang nhận thông báo qua kênh OTT ngay trên Agribank Plus. Cách làm như sau: vào mục "Tiện ích & Cài đặt", chọn "Nhận tin biến động số dư", chọn tài khoản thanh toán muốn nhận thông báo rồi xác nhận đăng ký.

Khách hàng cần lưu ý rằng khi đăng ký nhận thông báo qua OTT, hệ thống sẽ tự động hủy dịch vụ SMS Banking. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ tiện ích đi kèm SMS Banking cũng ngừng hoạt động, bao gồm nhận tin nhắn biến động số dư, tra cứu, chuyển tiền, nạp tiền điện thoại và thanh toán hóa đơn qua tin nhắn. Những ai vẫn dùng các tính năng này, đặc biệt là người không thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh, nên cân nhắc kỹ trước khi chuyển đổi.

Trường hợp muốn dùng lại SMS Banking sau khi đã hủy, khách hàng có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của Agribank để được hỗ trợ đăng ký lại.

Cũng từ ngày 5/10/2026, Agribank áp dụng biểu phí dịch vụ thẻ mới cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Trong đó, khách hàng dùng thẻ tín dụng để rút hoặc ứng tiền mặt tại ATM Agribank chịu phí 3% số tiền giao dịch, tối thiểu 50.000 đồng; nếu thực hiện tại ATM ngoài hệ thống, mức phí là 4%, tối thiểu 50.000 đồng.