Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi bán vàng thì các tiệm vàng đóng cửa, người phụ nữ SN 1969 trực tiếp đến trình báo công an

| | Smart Money

Sau khi đến trình báo và được cán bộ Công an giải thích, hướng dẫn, chị T đã nhận diện rõ đây là thủ đoạn lừa đảo giả danh lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Kỳ Khang mới đây đã tiếp nhận trình báo của chị T.T.T (SN 1969, trú thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang) về việc nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ 0969520046, tự xưng là cán bộ Công an xã Kỳ Khang, thông báo chị có hồ sơ của Tòa án liên quan đến khoản vay ngân hàng và các hành vi “rửa tiền, buôn bán ma túy”.

    Đánh trúng tâm lý hoang mang, các đối tượng liên tục gọi điện, yêu cầu chị T. giữ bí mật, cách ly với người thân, không được cho ai biết; đồng thời yêu cầu cung cấp thông tin tài sản để “phục vụ điều tra”, thậm chí yêu cầu bán vàng, chuyển tiền vào tài khoản của Công an để phong tỏa, xác minh.

    Đi bán vàng thì các tiệm vàng đóng cửa, người phụ nữ SN 1969 trực tiếp đến trình báo công an - Ảnh 1.

    Rất may, do các tiệm vàng đóng cửa giữa trưa nên chị T. chưa thực hiện được việc bán vàng. Sau đó, nhớ đến đồng chí Lê Văn Ngọc – Phó Trưởng Công an xã Kỳ Khang, chị đã trực tiếp đến trình báo và được cán bộ Công an giải thích, hướng dẫn, giúp nhận diện rõ đây là thủ đoạn lừa đảo giả danh lực lượng chức năng.

    Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh.

    Thu Thuỷ

    An ninh tiền tệ

    CÙNG CHUYÊN MỤC

    XEM
    Ngân hàng lớn nhất Việt Nam đang tuyển nhân sự: Yêu cầu không quá 30 tuổi, tối thiểu 1 năm kinh nghiệm, IELTS 3.5 trở lên

    Ngân hàng lớn nhất Việt Nam đang tuyển nhân sự: Yêu cầu không quá 30 tuổi, tối thiểu 1 năm kinh nghiệm, IELTS 3.5 trở lên Nổi bật

    Tất cả các trường hợp được nhận trợ cấp khi chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu

    Tất cả các trường hợp được nhận trợ cấp khi chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu Nổi bật

    Vietcombank, Agribank, BIDV cùng phát cảnh báo đến tất cả khách hàng nhận cuộc gọi, tin nhắn này

    Vietcombank, Agribank, BIDV cùng phát cảnh báo đến tất cả khách hàng nhận cuộc gọi, tin nhắn này

    10:32 , 05/10/2026
    Từ hôm nay (5/10), Agribank sẽ tự động trừ từ 70.000 - 130.000 đồng/tháng vào tài khoản những khách hàng sau

    Từ hôm nay (5/10), Agribank sẽ tự động trừ từ 70.000 - 130.000 đồng/tháng vào tài khoản những khách hàng sau

    08:01 , 05/10/2026
    Đầu tháng 10 gửi ngân hàng 100 triệu, lãi tối đa bao nhiêu?

    Đầu tháng 10 gửi ngân hàng 100 triệu, lãi tối đa bao nhiêu?

    07:46 , 05/10/2026
    Nhận cuộc gọi yêu cầu chuyển khoản 45 triệu đồng và giữ bí mật với gia đình, người đàn ông SN 1969 lập tức đến công an

    Nhận cuộc gọi yêu cầu chuyển khoản 45 triệu đồng và giữ bí mật với gia đình, người đàn ông SN 1969 lập tức đến công an

    07:10 , 05/10/2026

      Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

      Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

      Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo

      Hotline:

      Email: doanhnghiep@admicro.vn

      Chat với tư vấn viên

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

      Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

      Chính sách bảo mật
      Trở lên trên