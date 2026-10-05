Đi bán vàng thì các tiệm vàng đóng cửa, người phụ nữ SN 1969 trực tiếp đến trình báo công an

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Kỳ Khang mới đây đã tiếp nhận trình báo của chị T.T.T (SN 1969, trú thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang) về việc nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ 0969520046, tự xưng là cán bộ Công an xã Kỳ Khang, thông báo chị có hồ sơ của Tòa án liên quan đến khoản vay ngân hàng và các hành vi “rửa tiền, buôn bán ma túy”.

Đánh trúng tâm lý hoang mang, các đối tượng liên tục gọi điện, yêu cầu chị T. giữ bí mật, cách ly với người thân, không được cho ai biết; đồng thời yêu cầu cung cấp thông tin tài sản để “phục vụ điều tra”, thậm chí yêu cầu bán vàng, chuyển tiền vào tài khoản của Công an để phong tỏa, xác minh.

Rất may, do các tiệm vàng đóng cửa giữa trưa nên chị T. chưa thực hiện được việc bán vàng. Sau đó, nhớ đến đồng chí Lê Văn Ngọc – Phó Trưởng Công an xã Kỳ Khang, chị đã trực tiếp đến trình báo và được cán bộ Công an giải thích, hướng dẫn, giúp nhận diện rõ đây là thủ đoạn lừa đảo giả danh lực lượng chức năng.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh.