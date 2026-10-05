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Nhận cuộc gọi yêu cầu chuyển khoản 45 triệu đồng và giữ bí mật với gia đình, người đàn ông SN 1969 lập tức đến công an

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Nhận cuộc gọi giả danh Phó Viện trưởng, yêu cầu chuyển 45 triệu đồng và giữ bí mật với gia đình, người đàn ông 57 tuổi kịp thời đến công an trình báo, tránh bị lừa đảo.

Theo thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh, sáng 29/9, ông N.V.S. (SN 1969, trú tại khu phố Hoàng Tân 1, phường Hà An) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5, thành phố Hà Nội.

Người này thông báo ông S. bị mạo danh mở một tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 45 triệu đồng, có liên quan đến hoạt động trái pháp luật.

Nhận cuộc gọi yêu cầu chuyển khoản 45 triệu đồng và giữ bí mật với gia đình, người đàn ông SN 1969 lập tức đến công an- Ảnh 1.

Công an phường Hà An tuyên truyền, giải thích cho ông S về các thủ đoạn lừa đảo. Ảnh: Công an thành phố Quảng Ninh

Đối tượng liên tục đe dọa, yêu cầu ông S. giữ bí mật, không trao đổi với người thân, đồng thời chuyển 45 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp để "phục vụ điều tra".

Nhờ thường xuyên được Công an phường tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, ông S nhận thấy dấu hiệu bất thường và nhanh chóng đến Công an phường Hà An trình báo.

Ngay cả khi ông S. đang ở trụ sở Công an phường, các đối tượng vẫn liên tục gọi điện, thúc ép ông chuyển tiền.

Công an phường Hà An đã kịp thời trấn an, giải thích cho ông S. đây là thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo. Đồng thời, lực lượng công an hướng dẫn ông cách bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và chủ động phòng ngừa tội phạm.

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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