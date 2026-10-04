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Từ ngày mai 5/10, ngân hàng có thể phong toả một phần tiền trong tài khoản trong trường hợp sau

| | Smart Money

Các khoản phí theo biểu phí của ngân hàng này, nếu phát sinh, sẽ được thu từ các tài khoản thanh toán mà khách hàng mở tại ngân hàng. Đối với những khoản phí chưa được thanh toán, ngân hàng sẽ bổ sung phương thức phong tỏa số tiền tương ứng trên tài khoản thanh toán của khách hàng.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa qua đã cập nhật phương thức thu các khoản phí liên quan đến việc phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ.

Theo thông báo gửi khách hàng, VietinBank cho biết việc cập nhật phương thức thu phí nhằm tạo thuận tiện cho khách hàng, hạn chế gián đoạn trong quá trình sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thẻ.

Cụ thể, từ ngày 17/8/2026, các khoản phí theo biểu phí của VietinBank, nếu phát sinh, sẽ được thu từ các tài khoản thanh toán mà khách hàng mở tại ngân hàng.

Đáng chú ý, kể từ ngày 5/10/2026, đối với những khoản phí chưa được thanh toán, VietinBank sẽ bổ sung phương thức phong tỏa số tiền tương ứng trên tài khoản thanh toán của khách hàng. Số tiền này sẽ được gỡ phong tỏa sau khi khách hàng hoàn tất nghĩa vụ thanh toán các khoản phí.

Việc ngân hàng áp dụng cơ chế phong tỏa tiền để xử lý các khoản phí chưa thanh toán được thực hiện trên cơ sở các quy định và thỏa thuận trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ.

Theo Nghị định 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có thể phong tỏa tài khoản thanh toán trên cơ sở thỏa thuận trước bằng văn bản với chủ tài khoản và các trường hợp pháp luật quy định.

Trên thực tế, trong điều khoản mở và sử dụng tài khoản, thẻ ngân hàng thường có các nội dung liên quan đến việc thu phí dịch vụ. Tùy chính sách từng ngân hàng, các khoản phí phát sinh có thể được thu tự động từ tài khoản thanh toán của khách hàng theo thỏa thuận đã ký kết.

Do đó, bên cạnh VietinBank, khách hàng sử dụng thẻ tại các ngân hàng khác cũng nên chủ động kiểm tra biểu phí và các điều khoản liên quan đến tài khoản, thẻ của mình. Việc duy trì đủ số dư và thanh toán các khoản phí đúng hạn sẽ giúp hạn chế nguy cơ số tiền trong tài khoản bị phong tỏa, đồng thời tránh ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các giao dịch thanh toán, chuyển khoản hoặc chi tiêu.

Đặc biệt, với những khách hàng ít sử dụng thẻ nhưng vẫn duy trì sản phẩm, việc kiểm tra định kỳ các khoản phí phát sinh là cần thiết để tránh tình trạng phát sinh nghĩa vụ thanh toán mà không được chú ý trong thời gian dài.

Theo Linh San

An ninh tiền tệ

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