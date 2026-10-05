Từ hôm nay (5/10), Agribank sẽ tự động trừ từ 70.000 - 130.000 đồng/tháng vào tài khoản những khách hàng sau

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa thông báo điều chỉnh chính sách phí dịch vụ SMS Banking đối với khách hàng tổ chức theo chính sách phí dịch vụ tin nhắn của các nhà mạng.

Cụ thể, từ ngày 5/10/2026, mức phí SMS Banking được áp dụng theo số lượng tin nhắn phát sinh trên mỗi thuê bao trong một tháng.

Theo đó, khách hàng tổ chức có số lượng tin nhắn từ 0 đến 500 tin nhắn/thuê bao/tháng sẽ chịu mức phí 70.000 đồng. Đối với thuê bao phát sinh trên 500 tin nhắn/tháng, mức phí là 130.000 đồng.

Các mức phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Nguồn: Agribank

Trước đó, Agribank cũng bổ sung tính năng cho phép khách hàng chủ động hủy dịch vụ SMS Banking trực tiếp trên ứng dụng Agribank Plus mà không cần đến quầy giao dịch.

Theo hướng dẫn của ngân hàng, khách hàng có thể đăng nhập Agribank Plus, truy cập mục "Tiện ích & Cài đặt", lựa chọn "Dịch vụ SMS Banking", sau đó chọn "Hủy dịch vụ SMS Banking" và thực hiện xác nhận theo hướng dẫn trên ứng dụng.

Ngoài ra, khách hàng có thể chuyển sang nhận thông báo biến động số dư qua OTT ngay trên Agribank Plus. Để thực hiện, khách hàng truy cập mục "Tiện ích & Cài đặt", chọn "Nhận tin biến động số dư", lựa chọn tài khoản thanh toán và xác nhận đăng ký.

Lưu ý, khi khách hàng đăng ký nhận thông báo biến động số dư qua OTT, hệ thống sẽ mặc định hủy dịch vụ SMS Banking, đồng nghĩa với việc ngừng toàn bộ các tiện ích thuộc dịch vụ này, bao gồm nhận tin nhắn biến động số dư, tra cứu, chuyển tiền, nạp tiền điện thoại và thanh toán hóa đơn qua tin nhắn.

Trường hợp có nhu cầu sử dụng lại dịch vụ SMS Banking sau khi hủy, khách hàng có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của Agribank để được hỗ trợ đăng ký lại.

Linh San