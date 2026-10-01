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Lãi suất ngân hàng HDBank ngày 7/10: Gửi kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

| | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất ngân hàng HDBank ngày 7/10: Gửi kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Hiện, HDBank tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất huy động khá cạnh tranh. Trong đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến cao hơn đáng kể so với gửi tại quầy ở nhiều kỳ hạn.

Lãi suất ngân hàng HDBank ngày 7/10: Gửi kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất? - Ảnh 1.

Khảo sát ngày 7/10, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất huy động ở mức cạnh tranh trong nhóm ngân hàng thương mại.

Lãi suất tiền gửi tại quầy

Theo biểu lãi suất tiền gửi tại quầy dành cho khách hàng cá nhân, lãi suất không kỳ hạn và các kỳ hạn rất ngắn từ 1 ngày đến dưới 1 tháng được niêm yết ở mức 0,5%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn (từ 1–5 tháng), lãi suất dao động quanh 3,5–3,6%/năm. Cụ thể, kỳ hạn 1–2 tháng ở mức 3,5%/năm, trong khi kỳ hạn 3–5 tháng tăng lên 3,6%/năm.

Đối với nhóm kỳ hạn 6–11 tháng, lãi suất tăng lên đáng kể, dao động trong khoảng 4,7–4,9%/năm. Trong đó, kỳ hạn 6 tháng đạt mức cao nhất 4,9%/năm, các kỳ hạn 7–11 tháng phổ biến quanh 4,7%/năm.

Đáng chú ý, ở nhóm kỳ hạn dài (từ 12 tháng trở lên), HDBank áp dụng hai mức lãi suất khác nhau tùy theo sản phẩm. Với sản phẩm thông thường, lãi suất kỳ hạn 12 tháng khoảng 5,2%/năm và tăng dần lên 5,5%/năm ở kỳ hạn 18 tháng. Trong khi đó, các sản phẩm đặc biệt (loại 1) ghi nhận mức lãi suất cao vượt trội, lên tới 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7,6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng – mức cao nhất hiện nay tại HDBank.

Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất có xu hướng giảm nhẹ, với kỳ hạn 15–36 tháng dao động quanh 4,9–5,4%/năm.

Lãi suất ngân hàng HDBank ngày 7/10: Gửi kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất? - Ảnh 2.

Lãi suất tiền gửi online HDBank

Đối với kênh gửi tiết kiệm trực tuyến, HDBank tiếp tục duy trì mức lãi suất hấp dẫn hơn so với gửi tại quầy.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn (1–5 tháng), lãi suất online dao động từ 4,2–4,3%/năm, cao hơn đáng kể so với mức 3,5–3,6%/năm tại quầy.

Với nhóm kỳ hạn 6–11 tháng, lãi suất online phổ biến quanh 4,8–5,0%/năm, trong đó kỳ hạn 6 tháng đạt 5,0%/năm.

Đối với kỳ hạn dài, lãi suất online từ 12–18 tháng dao động trong khoảng 5,3–5,6%/năm. Trong khi kỳ hạn 24–36 tháng được áp dụng lãi suất 5,0%/năm.

Lãi suất ngân hàng HDBank ngày 7/10: Gửi kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất? - Ảnh 3.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của HDBank tại thời điểm khảo sát ngày 7/10/2026 . Mức lãi suất áp dụng thực tế có thể thay đổi tùy theo chính sách huy động vốn của từng chi nhánh và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.

Lãi suất ngân hàng 6/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank, MB, Techcombank, Sacombank, HDBank,...

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

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