VIB Smart Ring, powered by Many Touches: Đưa trải nghiệm thanh toán từ chiếc ví lên ngón tay

Với định hướng lấy công nghệ làm trung tâm để mở rộng cách ngân hàng hiện diện trong đời sống khách hàng một cách tiện lợi và đơn giản nhất, VIB ra mắt VIB Smart Ring, powered by Many Touches - mở rộng trải nghiệm thanh toán thẻ sang thiết bị đeo, đồng thời tích hợp thêm các tiện ích như Metro và ra vào các khu dân cư có hạ tầng tương thích.

Từ chiếc thẻ đến một lần chạm trên ngón tay

Một chiếc ví thường mang theo nhiều thứ: tiền mặt, thẻ ngân hàng, giấy tờ, thẻ ra vào…. Trong khi đó, điện thoại ngày càng trở thành công cụ thanh toán phổ biến. Nhưng khi công nghệ đang theo hướng tinh gọn hơn, điều được quan tâm không còn là thiết bị nào có thể thanh toán, mà là thiết bị nào có thể ở gần người dùng nhất trong những thao tác thường ngày? VIB Smart Ring là thiết bị đeo thông minh dạng nhẫn do Many Touches cung cấp, đồng thương hiệu với VIB, tích hợp thanh toán thẻ Visa cùng nhiều tiện ích tương tác khác.

Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở cách đưa trải nghiệm thanh toán từ thẻ vật lý lên một thiết bị mà người dùng có thể đeo thường xuyên. Khi thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán không tiếp xúc, người dùng chỉ cần đưa VIB Smart Ring đến gần thiết bị đọc để thực hiện giao dịch. Thay vì phải lấy thẻ ra khỏi ví hoặc mở điện thoại, thao tác được rút gọn về một cử chỉ quen thuộc: đưa tay và chạm.

Đằng sau thao tác này là công nghệ NFC và credential thanh toán, cho phép thông tin thẻ được tích hợp an toàn trên thiết bị. Nhờ đó, người dùng có thể thực hiện giao dịch không tiếp xúc thông qua VIB Smart Ring mà không lấy thẻ vật lý, hay điện thoại cho mỗi lần thanh toán.

Về xu hướng, có thể nói đây là bước tiếp theo của trải nghiệm "Tap to Pay" khi thanh toán không tiếp xúc không còn gắn với một hình thức thiết bị duy nhất. Từ tiền mặt sang thẻ vật lý, smartphone, smartwatch đến các thiết bị đeo chuyên dụng, công nghệ đang dần đưa thao tác thanh toán ra khỏi màn hình và đến gần hơn với những vật dụng quen thuộc với người dùng. Với Smart Ring, thiết bị thanh toán không còn nằm trong ví hay điện thoại mà hiện diện ngay trên tay người dùng.

Không chỉ thanh toán, một chiếc nhẫn cho nhiều điểm chạm

Nếu chỉ dừng ở thanh toán, VIB Smart Ring sẽ được nhìn như một hình thức khác của contactless payment. Điểm đáng chú ý hơn nằm ở việc chiếc nhẫn có thể đảm nhiệm thêm nhiều công dụng trong đời sống đô thị. Theo thiết kế, sản phẩm được sử dụng cho thanh toán, đi metro và các tiện ích kiểm soát ra vào tại các tòa nhà, căn hộ chung cư đã tích hợp hạ tầng tương thích và mở rộng thêm nhiều tiện ích phi tài chính trong tương lai. Điều này đưa chiếc nhẫn từ một phương tiện thanh toán thành một thiết bị tương tác đa nhiệm.

Bà Tường Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc VIB, cho biết: "VIB Smart Ring là một bước mở rộng cách công nghệ ngân hàng hiện diện trong đời sống khách hàng. Chúng tôi không chỉ nhìn thanh toán dưới góc độ một giao dịch, mà quan tâm đến cách công nghệ có thể giúp những tương tác quen thuộc trở nên tự nhiên và thuận tiện hơn. Khi thanh toán, di chuyển hay ra vào không gian sống đều có thể được kết nối qua một thiết bị đeo nhỏ gọn, thời trang, trải nghiệm ngân hàng được đưa đến gần khách hàng hơn, theo đúng cách họ đang sống và sử dụng công nghệ mỗi ngày."

Đây cũng là điểm khác biệt giữa một chiếc nhẫn thông minh và những thiết bị người dùng thường phải chủ động lấy ra khi cần. Điện thoại có thể nằm trong túi, đồng hồ cũng không phải là thiết bị mọi người đều mong muốn mang theo mỗi ngày, thẻ có thể ở trong ví, còn VIB Smart Ring được thiết kế để luôn hiện diện cùng người dùng 24/7 với cơ chế năng lượng tự động không cần sạc. Khoảng cách giữa nhu cầu và hành động vì thế được rút ngắn. Khi cần thanh toán hay thực hiện một tương tác tương thích, người dùng không nhất thiết phải tìm kiếm một vật dụng khác mà có thể bắt đầu ngay bằng một thao tác chạm.

Khi wearable trở thành giao diện mới của thanh toán

Sự xuất hiện của nhẫn thanh toán thông minh cũng phản ánh một thay đổi rộng hơn trong cách các dịch vụ tài chính tiếp cận người dùng.

Trong một thời gian dài, thẻ là giao diện quen thuộc và phổ biến giữa khách hàng và ngân hàng trong các giao dịch thanh toán. Sau đó, smartphone đưa thanh toán lên màn hình, smartwatch tiếp tục đưa trải nghiệm này lên cổ tay. Sự xuất hiện của smart ring đang tiếp tục thu nhỏ giao diện đó xuống một thiết bị gần như hòa vào chính hoạt động thường ngày của người dùng và luôn có thể hiện diện bên bạn 24/7. Với wearable, giá trị không chỉ nằm ở việc thiết bị có thêm một tính năng thanh toán mà điều quan trọng hơn là người dùng có thể thực hiện các tương tác mà không cần chuyển đổi giữa nhiều thiết bị.

Về nền tảng công nghệ, VIB Smart Ring là thiết bị đeo thông minh dạng nhẫn do Công ty Cổ phần Many Touches cung cấp, liên kết đồng thương hiệu với VIB, tích hợp công nghệ thanh toán không tiếp xúc cùng các tiện ích khác theo thiết kế của sản phẩm. Nhẫn được liên kết với thẻ VIB Max Card, cho phép giao dịch được xử lý nhanh chóng và ổn định thông qua công nghệ NFC và credential thanh toán lưu trữ an toàn trên thiết bị.

Ông Paul Emile Destouches, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Many Touches chia sẻ: "NFC cho phép đưa nhiều loại tương tác về cùng một thao tác chạm, trong khi credential thanh toán giúp Smart Ring có thể đóng vai trò như một phương tiện thanh toán độc lập. Thách thức không chỉ nằm ở việc thu nhỏ công nghệ, mà là tích hợp công nghệ đủ liền mạch để người dùng gần như không phải nghĩ về nó khi sử dụng. Việc kết hợp cùng VIB để đưa thanh toán thẻ Visa vào nhẫn thông minh là bước tiếp theo trong quá trình mở rộng những gì một thiết bị đeo có thể làm trong đời sống hàng ngày."

Từ chiếc ví lên ngón tay

Sự phát triển của công nghệ thanh toán không tiếp xúc đang làm thay đổi định nghĩa về một thiết bị thanh toán. Nó có thể là một chiếc thẻ, điện thoại, đồng hồ và giờ đây là một chiếc nhẫn. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở việc có thêm một phương thức thanh toán. Khi một thiết bị wearable có thể đồng thời tham gia vào thanh toán, di chuyển và các tương tác trong không gian sống, ranh giới giữa thiết bị thanh toán và vật dụng hàng ngày bắt đầu trở nên mờ đi.

VIB Smart Ring được phát triển theo hướng đó: đưa những thao tác vốn cần đến nhiều loại thẻ, thiết bị hoặc phương thức xác thực về một vật dụng nhỏ gọn luôn ở trên tay. Từ thẻ, điện thoại di động đến smartwatch và smart ring, giao diện của thanh toán đang ngày càng được đưa gần hơn vào những vật dụng mà con người sử dụng mỗi ngày. Với VIB, Smart Ring là một bước mở rộng điểm chạm với người dùng, từ chiếc ví lên ngón tay, từ một giao dịch đơn lẻ thành nhiều tương tác và từ sản phẩm ngân hàng thành một phần của trải nghiệm sống hàng ngày. Mở thẻ Max Card để nhận ngay VIB Smart Ring miễn phí tại đây.



