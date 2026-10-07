Một cổ phiếu ngân hàng bứt phá phiên VN-Index đỏ lửa, có lúc tăng kịch trần

Cổ phiếu SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) có lúc bứt tốc lên giá trần trong phiên 7/10, chạm 17.950 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, lực mua hạ nhiệt về cuối phiên khiến mã này đóng cửa tại 17.200 đồng/cổ phiếu, tăng 2,38%, với gần 2,9 triệu đơn vị được sang tay.

Đáng chú ý, nhịp bật tăng xuất hiện sau quãng điều chỉnh mạnh của SSB. Trong tháng 9, cổ phiếu từng tăng nóng và có thời điểm leo lên 24.100 đồng/cổ phiếu, thiết lập vùng đỉnh lịch sử. Sau đó, SSB nhanh chóng đảo chiều, liên tục lùi sâu và có lúc rơi về 16.800 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy một tháng, SSB đã trải qua nhịp biến động mạnh từ tăng nóng, lập đỉnh, điều chỉnh sâu rồi bất ngờ có thời điểm chạm giá trần trong phiên 7/10. Dù hồi phục, mức giá đóng cửa 17.200 đồng/cổ phiếu vẫn thấp hơn gần 29% so với đỉnh 24.100 đồng.

Đáng chú ý, ngay trước nhịp hồi phục này, một số lãnh đạo và người liên quan tại SeABank đã có động thái bán cổ phiếu. Ông Nguyễn Tường Huy, con trai bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT SeABank - đã bán 214.100 cổ phiếu SSB trong khoảng 23-25/9, qua đó gần như thoái toàn bộ lượng cổ phiếu đang nắm giữ.

Cùng thời điểm, bà Đặng Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc SeABank - cũng hoàn tất bán 70.000 cổ phiếu SSB trong ngày 23/9. Sau giao dịch, lượng sở hữu của bà Trang giảm từ 370.076 cổ phiếu xuống còn 300.076 cổ phiếu, tương ứng khoảng 0,009% vốn ngân hàng.

Ngoài ra, hai Phó Tổng Giám đốc SeABank là ông Vũ Đình Khoán và ông Bùi Quốc Hiệu cũng đã hoàn tất bán cổ phiếu. Trong đó, ông Khoán bán 95.000 cổ phiếu SSB, còn ông Hiệu bán 56.000 cổ phiếu trong giai đoạn 18-28/9, cùng nhằm mục đích cơ cấu tài chính cá nhân.

Trước đó, SSB là một trong những cổ phiếu ngân hàng thu hút chú ý trong tháng 9 khi liên tiếp được bổ sung vào các bộ chỉ số quốc tế. Cổ phiếu này được thêm vào MSCI Frontier Markets Index, FTSE Global All Cap Index và sau đó là MarketVector Vietnam Local Index - chỉ số tham chiếu của VanEck Vietnam ETF.

Không chỉ MarketVector, SSB còn được FTSE Russell bổ sung vào FTSE Global All Cap Index cùng 26 cổ phiếu Việt Nam khác. Thay đổi có hiệu lực từ ngày 21/9/2026, cùng thời điểm Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell.

Việc được đưa vào các bộ chỉ số quốc tế không đồng nghĩa cổ phiếu chắc chắn nhận được một lượng tiền mua cố định, bởi quy mô giải ngân còn phụ thuộc vào quy mô tài sản và phương thức mô phỏng của từng quỹ. Tuy nhiên, những thay đổi này giúp SSB gia tăng mức độ hiện diện trong nhóm cổ phiếu được các tổ chức đầu tư quốc tế theo dõi, trong bối cảnh thị trường Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển tiếp sau nâng hạng.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, SeABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.625 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần đạt 4.663 tỷ đồng, trong khi thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 400 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 427.100 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với cuối năm 2025.