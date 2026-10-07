Một nhóm cổ phiếu bất ngờ “nổi sóng” giữa lúc VN-Index gặp khó, hàng loạt mã tím trần

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 7/10 ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi dòng tiền tìm đến nhóm cổ phiếu khoáng sản giữa lúc chỉ số chung chịu áp lực.

Khép lại phiên giao dịch, hàng loạt mã cổ phiếu thuộc nhóm này "bốc đầu" kịch trần. Điển hình, KSV của Tổng Công ty Khoáng sản TKV tăng kịch trần 10% lên 121.000 đồng/cp, dư mua giá trần hơn 112.000 đơn vị. BKC cũng tăng trần 10% lên 16.500 đồng/cp, trong khi HGM tăng 10% lên 116.600 đồng/cp.

Bộ đôi cổ phiếu MTA và KCB trên sàn UPCoM cũng bứt phá hết biên độ, mỗi mã tăng thêm 15% so với phiên trước.

Bên cạnh đó, MSR của Masan High-Tech Materials tăng gần 7% lên 64.600 đồng/cp. Chỉ trong vòng 3 tháng gần đây, thị giá công ty con của Masan đã chứng kiến đà tăng mạnh mẽ 80%, đưa thị giá lên vùng cao nhất lịch sử.

Nhóm cổ phiếu khoáng sản "tím lịm" phiên 7/10.

Khoáng sản trở thành "mắt xích" quan trọng trong chuỗi cung ứng

Diễn biến tăng mạnh của nhóm khoáng sản không chỉ đến từ yếu tố dòng tiền đầu cơ ngắn hạn.

﻿Việt Nam vốn được xem là quốc gia có nguồn tài nguyên khoáng sản khá phong phú, nhưng trong thời gian dài phần lớn giá trị khai thác vẫn nằm ở khâu thô, trong khi tình trạng khai thác manh mún và giá trị gia tăng thấp từng là bài toán lớn.

Chính sách khoáng sản những năm gần đây cũng ngày càng nhấn mạnh yêu cầu gắn khai thác với chế biến sâu, ưu tiên nguyên liệu cho sản xuất trong nước và nâng giá trị kinh tế của tài nguyên.

Bối cảnh toàn cầu hiện nay đang khiến câu chuyện này trở nên đáng chú ý hơn. Khi vonfram, đất hiếm và nhiều khoáng sản chiến lược ngày càng gắn với bán dẫn, hàng không vũ trụ, năng lượng, quốc phòng và sản xuất công nghệ cao, tài nguyên khoáng sản không còn chỉ được nhìn như hàng hóa cơ bản mà trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng chiến lược.

MSR là ví dụ khá điển hình cho sự dịch chuyển đó. Cuối tháng 9, Elmet Group của Mỹ đã hoàn tất mua 4,99% cổ phần Masan High-Tech Materials với giá trị khoảng 124,75 triệu USD, đồng thời hai bên ký hợp tác dài hạn hơn 8 năm, với sản lượng cam kết khoảng 1.250 tấn WO₃ quy đổi mỗi năm. Elmet cũng nhấn mạnh MSR sở hữu mỏ Núi Pháo cùng hệ thống tinh luyện tích hợp tại Việt Nam, đóng vai trò ở phần thượng nguồn và trung nguồn của chuỗi vonfram.

Điểm đáng chú ý là quan hệ này không dừng ở chuyện mua cổ phần. Hai bên còn hướng tới mở rộng công suất tinh luyện, phát triển sản phẩm mới và kết nối nguồn vonfram toàn cầu với chuỗi sản xuất công nghệ cao tại Mỹ. Với MSR, đây là bước đi cho thấy giá trị của doanh nghiệp ngày càng nằm ở năng lực chế biến sâu và khả năng tham gia chuỗi cung ứng chiến lược, thay vì chỉ ở trữ lượng khoáng sản. ﻿

MSR hưởng lợi từ giá vonfram cao, KSV, TMG có thêm câu chuyện cổ tức

Trong nhóm cổ phiếu tăng mạnh, MSR đang là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi rõ nhất từ chu kỳ tăng của giá vonfram.

BSC trước đó dự báo doanh thu năm 2026 của MSR có thể đạt gần 31.000 tỷ đồng, tăng hơn 300% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế được kỳ vọng tăng đột biến nhờ giá APT neo ở vùng cao và hiệu suất tinh luyện cải thiện. Bên cạnh đó, MSR còn có thêm câu chuyện hợp tác dài hạn với Elmet Group.

Trong khi đó, Vimivo (KSV) cũng vừa công bố kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với mức 3.000 đồng/cp. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là 26/10.

Tương tự, CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (mã: TMG) cũng thông báo ngày 22/10 là ngày chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức 2026 bằng tiền mặt tỷ lệ 30%. Ngày thanh toán dự kiến vào 30/10 tới. ﻿

Đây có thể là một trong những yếu tố hỗ trợ riêng cho cổ phiếu bên cạnh câu chuyện chung của nhóm khoáng sản.