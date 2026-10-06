Các show diễn nghệ thuật đỉnh cao lần đầu tiên trên thế giới, biến những điều “không thể” thành “có thể” do Sun Group từng tổ chức

Lần đầu ra mắt vào tháng 1/2024, show diễn đa phương tiện do Tập đoàn Sun Group đầu tư từ đó đến nay không một ngày pháo hoa ngừng bắn lên bầu trời đảo Ngọc Phú Quốc.

Tính đến tháng 1/2026, hơn 380.000 quả pháo được thắp sáng, 880.000 khán giả trực tiếp tại khán đài và hàng triệu du khách, người dân tại Phú Quốc đã được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ “Nụ hôn của biển cả”.

Cùng với loạt công trình biểu tượng được Sun Group kiến tạo tại Nam đảo, show diễn mang đẳng cấp quốc tế này đã khẳng định khát vọng vươn mình của một điểm đến, định danh thương hiệu hòn đảo duy nhất bắn pháo hoa 365 ngày trong năm và đóng góp không nhỏ tạo nên sức hút cho Phú Quốc.

Một hòn đảo khác cũng thực sự vươn tầm thế giới với show diễn pháo hoa được Sun Group đầu tư bài bản là Cát Bà (Hải Phòng).

“Bản giao hưởng Đảo Xanh” do Tập đoàn tổ chức năm 2025 là show diễn nổi bật với sự tham gia của hơn 20 mô tô nước (jetski) trình diễn đồng thời, kết hợp pháo hoa, ánh sáng và âm nhạc trên biển, vượt qua các show diễn cùng thể loại tại Macau hay Dubai để nhận về Kỷ lục Guinness “Show diễn Jetski bắn pháo hoa có đội hình lớn nhất thế giới”.

Đầu năm nay, show diễn này còn chiến thắng cùng lúc 2 hạng mục của Blooloop Innovation Awards 2025 - một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất thế giới trong lĩnh vực giải trí và phát triển điểm đến. Đây là lần đầu tiên một sản phẩm trình diễn của Việt Nam đạt kỳ tích này.

Dấu ấn pháo hoa của Sun Group tại Việt Nam không chỉ đến từ những show diễn nghệ thuật được đầu tư bài bản, quy mô hoành tráng, kết quả của sự bắt tay với các đối tác hàng đầu thế giới về pháo hoa, mà còn ở công tác tổ chức chuyên nghiệp, chỉn chu, tạo nên sức hút bền vững cho điểm đến.

Sẽ thật thiếu sót nếu không kể đến Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) – một sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn Sun Group, được triển khai suốt 7 mùa từ 2017 đến 2026.

Bên cạnh việc nâng tầm các điểm đến từ Phú Quốc, Cát Bà, Đà Nẵng… Sun Group với các sản phẩm du lịch pháo hoa đặc sắc mang thương hiệu riêng còn tiên phong phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Những show diễn, lễ hội pháo hoa được đầu tư bài bản của Sun Group đã trở thành những “át chủ bài”, thu hút lượng khách khổng lồ, tạo sức sống cho các điểm đến, mang lại doanh thu khổng lồ cho du lịch các địa phương.

Tầm vóc của “ông lớn pháo hoa” này được thấy rõ tại chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” ngày 23/1 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV. Sun Group lần đầu tiên "chiêu đãi" người dân Thủ đô và hàng triệu khán giả theo dõi qua sóng truyền hình trực tiếp một “concert pháo hoa quốc gia” với quy mô chưa từng có, quy tụ công nghệ, kỹ thuật pháo hoa đỉnh cao.

Những ngả đường, tòa nhà xung quanh SVĐ Mỹ Đình được lấp đầy bởi hàng vạn khán giả, không cần phải vào sân vẫn được ngắm pháo hoa xuyên suốt chương trình. Đó là bởi Sun Group đã mang đến những kỹ thuật bắn pháo hoa hiện đại bậc nhất, nhiều chủng loại pháo lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Từ hiệu ứng thị giác như tạo hình trái tim, ngôi sao, vương miện hoa cẩm tú cầu, đến hiệu ứng chuyển động biến hình phong phú, hiệu ứng khói màu 7 sắc cầu vồng, âm thanh sói hú… Hệ thống lập trình hiện đại cho phép căn thời điểm kích nổ chính xác gần như tuyệt đối, giúp pháo khớp nhạc gần như tức thời - một tiêu chuẩn chỉ thấy ở các Festival pháo hoa lớn trên thế giới.

Không chỉ những show diễn, lễ hội pháo hoa, tháng 6/2024 Sun Group còn mang tới Đà Nẵng màn trình diễn thể thao nghệ thuật mạo hiểm Jetski & Flyboard “Awaken River”, show nghệ thuật đa trải nghiệm có bắn pháo hoa hàng đêm “Symphony of River”, nhà hát múa rối Ầu Ơ với những vở diễn rối mang đậm màu sắc truyền thống hay những show hoạt náo đường phố vui cả ngày.

Lần đầu tiên trên thế giới, xuất hiện một show diễn độc đáo kết hợp những điều “không thể” thành “có thể”. “Symphony of River” là sự tổng hợp hài hòa giữa trình diễn nhạc giao hưởng cổ điển trực tiếp,các màn trình diễn đặc sắc như Cirque du Soleil của những nghệ sĩ xiếc và “phù thủy” ảo thuật nổi tiếng hàng đầu thế giới. Đó còn là những vũ điệu say đắm trên không, trên mặt nước của hơn 20 vận động viên Jetski & Flyboards tài năng.

Hay tại Sun World Ba Na Hills các lễ hội được lấy cảm hứng từ nhiều nền văn hóa trên thế giới với loạt màn trình diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế được diễn ra xuyên suốt.

Vào ngày 13/6 vừa qua, tại Nha Trang (Khánh Hòa) Sun Group còn tổ chức đêm nhạc Mega Booming - Charmora City quy tụ dàn sao đình đám. Đại nhạc hội được xem là sự kiện mở đầu cho một chuỗi các siêu phẩm du lịch vui chơi giải trí, show diễn đẳng cấp kết hợp pháo hoa hoành tráng và bất động sản đỉnh cao đang được Tập đoàn Sun Group kiến tạo tại Nha Trang.