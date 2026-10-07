Công an thông báo: 830 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Biển số Thời gian vi phạm Loại phương tiện Hành vi vi phạm

59P1-287.08 16-09-2026 06:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68H-153.22 16-09-2026 06:12 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68C-179.79 16-09-2026 06:43 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

74K4-6789 16-09-2026 07:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-748.05 16-09-2026 07:59 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-490.77 16-09-2026 08:34 Ô tô tải thùng 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-748.08 16-09-2026 08:44 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67D2-098.95 16-09-2026 09:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

61K-198.94 16-09-2026 09:18 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

51M-026.62 16-09-2026 09:40 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

64E1-401.39 16-09-2026 09:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67B2-635.18 16-09-2026 09:55 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68H-155.05 16-09-2026 10:30 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-187.18 16-09-2026 10:59 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

66M1-8509 16-09-2026 11:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-610.30 16-09-2026 12:35 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68P1-173.15 16-09-2026 12:39 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-341.24 16-09-2026 12:55 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68D-001.39 16-09-2026 13:08 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-153.74 16-09-2026 13:41 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65B1-057.12 16-09-2026 13:55 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68P1-759.10 16-09-2026 14:31 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

94A-161.57 16-09-2026 14:38 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-081.67 16-09-2026 14:39 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68B1-490.33 16-09-2026 14:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

69D-001.25 16-09-2026 15:00 Ô tô tải pickup cabin kép 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65E1-619.06 16-09-2026 15:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68P1-771.70 16-09-2026 15:36 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-674.61 16-09-2026 16:22 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-748.18 16-09-2026 17:12 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-022.03 16-09-2026 17:17 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68C1-280.84 16-09-2026 17:21 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68P1-092.03 16-09-2026 17:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68C-089.22 16-09-2026 17:34 Ô tô tải tự đổ 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67M1-495.82 16-09-2026 17:36 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

63V7-4487 16-09-2026 17:40 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67M4-0613 16-09-2026 18:50 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67D2-242.34 16-09-2026 22:55 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

66S1-307.73 17-09-2026 03:07 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

66AA-016.32 17-09-2026 06:33 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-368.09 17-09-2026 06:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68P1-043.45 17-09-2026 06:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68G1-427.27 17-09-2026 06:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68T1-593.67 17-09-2026 07:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68S1-272.33 17-09-2026 07:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68C1-367.47 17-09-2026 07:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-597.80 17-09-2026 08:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

65L-2782 17-09-2026 08:08 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68S1-691.99 17-09-2026 08:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68B1-416.33 17-09-2026 08:12 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-766.35 17-09-2026 08:20 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

59E1-457.99 17-09-2026 08:23 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65C1-092.26 17-09-2026 08:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-377.01 17-09-2026 09:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

48B1-227.57 17-09-2026 09:21 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

43A-712.08 17-09-2026 09:33 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68AB-745.03 17-09-2026 09:36 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67K2-002.15 17-09-2026 09:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68H-052.09 17-09-2026 09:53 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68H-119.62 17-09-2026 09:57 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

50H-551.79 17-09-2026 09:59 Ô tô khách 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

83H-016.84 17-09-2026 09:59 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68H-059.61 17-09-2026 10:02 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68X1-462.06 17-09-2026 10:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-098.53 17-09-2026 10:06 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

50E-219.29 17-09-2026 10:17 Ô tô khách 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

68C1-600.89 17-09-2026 10:17 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68T1-443.52 17-09-2026 10:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68H-076.44 17-09-2026 10:23 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36F-000.56 17-09-2026 10:25 Ô tô khách 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68AC-143.58 17-09-2026 10:27 Mô tô điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68H-077.28 17-09-2026 10:27 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-677.47 17-09-2026 10:29 Ô tô chở rác 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68G1-607.45 17-09-2026 10:35 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68G1-844.30 17-09-2026 10:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-127.72 17-09-2026 10:46 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68E1-340.70 17-09-2026 10:49 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AA-797.29 17-09-2026 10:53 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-748.38 17-09-2026 10:53 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AA-561.52 17-09-2026 11:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-379.39 17-09-2026 11:06 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AA-129.42 17-09-2026 11:07 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AC-450.84 17-09-2026 11:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68T1-664.03 17-09-2026 11:18 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AC-865.08 17-09-2026 11:57 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AC-614.01 17-09-2026 12:00 Xe máy điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AA-058.61 17-09-2026 12:05 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68S1-764.98 17-09-2026 12:47 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68H1-041.31 17-09-2026 12:49 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

51H-116.33 17-09-2026 12:57 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68S1-126.01 17-09-2026 13:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-474.96 17-09-2026 13:16 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AC-324.64 17-09-2026 13:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-144.78 17-09-2026 14:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-438.85 17-09-2026 14:10 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68C1-191.48 17-09-2026 14:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

68A-251.46 17-09-2026 14:25 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-664.21 17-09-2026 14:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68M1-304.45 17-09-2026 14:43 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-238.63 17-09-2026 14:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-206.95 17-09-2026 14:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-220.82 17-09-2026 14:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67B2-662.28 17-09-2026 15:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-664.80 17-09-2026 15:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68C1-347.17 17-09-2026 15:07 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68D1-740.98 17-09-2026 15:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67B2-034.79 17-09-2026 15:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

60H-205.20 17-09-2026 15:29 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68EA-050.53 17-09-2026 15:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67D1-919.27 17-09-2026 15:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68D1-342.86 17-09-2026 15:47 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

59Z1-116.13 17-09-2026 15:56 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-307.86 17-09-2026 15:59 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68E1-391.75 17-09-2026 16:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-660.44 17-09-2026 16:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AC-483.74 17-09-2026 16:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AC-758.71 17-09-2026 16:33 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68KA-049.29 17-09-2026 16:34 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

65F1-104.55 17-09-2026 16:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-301.67 17-09-2026 16:45 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-299.79 17-09-2026 16:58 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68T1-193.53 17-09-2026 17:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

65D-000.54 17-09-2026 17:26 Ô tô tải VAN 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-683.60 17-09-2026 23:24 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68S1-602.48 18-09-2026 06:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68C1-322.37 18-09-2026 06:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68B1-186.50 18-09-2026 07:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68S1-507.62 18-09-2026 07:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-064.15 18-09-2026 07:05 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67D2-191.99 18-09-2026 07:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

65E1-221.39 18-09-2026 07:33 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67AK-030.80 18-09-2026 07:34 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-555.86 18-09-2026 07:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-577.29 18-09-2026 07:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68C1-600.89 18-09-2026 07:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-441.99 18-09-2026 07:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

60V6-4622 18-09-2026 08:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-112.65 18-09-2026 08:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

51L-629.50 18-09-2026 08:09 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68AB-157.27 18-09-2026 08:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

83B10532 18-09-2026 08:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68P1-048.78 18-09-2026 08:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

65AA-067.27 18-09-2026 08:46 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-116.29 18-09-2026 08:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-729.49 18-09-2026 09:15 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-108.96 18-09-2026 09:42 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68C-096.16 18-09-2026 09:53 Ô tô tải thùng kín 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68H-072.52 18-09-2026 10:06 Ô tô khách 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68S1-710.70 18-09-2026 10:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

60H-368.02 18-09-2026 10:31 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68AB-255.29 18-09-2026 10:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

95A-191.15 18-09-2026 10:44 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68D1-659.44 18-09-2026 10:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68M1-308.49 18-09-2026 10:51 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67E1-284.60 18-09-2026 11:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

59C2-707.99 18-09-2026 11:17 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68P5-3762 18-09-2026 11:18 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AA-129.42 18-09-2026 11:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

68AA-129.42 18-09-2026 11:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

68T1-446.39 18-09-2026 11:38 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AA-246.85 18-09-2026 11:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

55P8-5057 18-09-2026 12:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68B-023.17 18-09-2026 12:06 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67K2-002.15 18-09-2026 12:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AA-681.95 18-09-2026 12:13 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-175.38 18-09-2026 12:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-729.65 18-09-2026 12:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AA-015.69 18-09-2026 13:02 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AA-126.61 18-09-2026 13:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67C1-102.13 18-09-2026 13:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30G-910.65 18-09-2026 13:34 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67K2-002.15 18-09-2026 13:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67F1-087.53 18-09-2026 13:47 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-059.98 18-09-2026 13:59 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-345.32 18-09-2026 13:59 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68C1-772.27 18-09-2026 14:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AC-113.55 18-09-2026 14:08 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67L1-313.56 18-09-2026 15:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AC-324.64 18-09-2026 15:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67C1-834.34 18-09-2026 16:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

69AA-376.38 19-09-2026 02:46 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67F7-2563 19-09-2026 05:56 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

66S1-402.78 19-09-2026 07:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67N2-2490 19-09-2026 08:38 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67A-478.40 19-09-2026 09:43 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67V1-0914 19-09-2026 10:16 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67E1-341.79 19-09-2026 13:39 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67H9-9449 19-09-2026 14:40 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-687.72 19-09-2026 15:28 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68FA-125.61 19-09-2026 15:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

66H-054.77 19-09-2026 15:32 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68H-074.32 19-09-2026 15:42 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68H-066.24 19-09-2026 15:48 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-207.91 19-09-2026 15:51 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68H-129.67 19-09-2026 15:54 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

88A-639.38 19-09-2026 16:01 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68H-083.29 19-09-2026 16:04 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68E-014.90 19-09-2026 16:13 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

68T3-8312 19-09-2026 17:16 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

64H-032.07 19-09-2026 21:20 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-533.25 20-09-2026 06:04 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-545.15 20-09-2026 06:11 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

83V1-186.63 20-09-2026 06:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

67AA-291.30 20-09-2026 06:21 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-332.02 20-09-2026 06:34 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

66A-463.86 20-09-2026 06:48 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-395.67 20-09-2026 06:52 Ô tô tải bảo ôn 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

64A-190.84 20-09-2026 07:22 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51L-699.65 20-09-2026 07:34 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-656.87 20-09-2026 07:38 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65K1-043.56 20-09-2026 07:47 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68C-116.18 20-09-2026 08:00 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68MA-071.87 20-09-2026 08:15 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-727.57 20-09-2026 08:23 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65B2-065.39 20-09-2026 09:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-702.28 20-09-2026 09:06 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51L-689.93 20-09-2026 09:17 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-171.57 20-09-2026 09:41 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-057.36 20-09-2026 10:06 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

65A-510.63 20-09-2026 10:23 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-250.15 20-09-2026 10:33 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68H-060.32 20-09-2026 10:33 Ô tô tải có mui 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68S5-9175 20-09-2026 10:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-654.01 20-09-2026 10:59 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

70A-333.74 20-09-2026 11:04 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-157.13 20-09-2026 11:13 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68D-009.93 20-09-2026 11:24 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-431.52 20-09-2026 11:50 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-505.09 20-09-2026 12:15 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-747.70 20-09-2026 12:29 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65A-579.63 20-09-2026 12:50 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

95A-105.42 20-09-2026 12:50 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-503.75 20-09-2026 13:05 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-297.62 20-09-2026 13:10 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51L-243.44 20-09-2026 14:02 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65A-415.26 20-09-2026 15:05 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51K-648.61 20-09-2026 15:14 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-628.38 20-09-2026 15:20 Ô tô tải có mui 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

69A-005.49 20-09-2026 15:24 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

62H-047.78 20-09-2026 15:28 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-606.48 20-09-2026 16:01 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

95A-105.46 20-09-2026 16:42 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-394.62 20-09-2026 17:04 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-304.45 20-09-2026 17:08 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-196.98 20-09-2026 17:29 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65A-415.27 20-09-2026 17:32 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-170.92 20-09-2026 17:39 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68AC-443.12 20-09-2026 21:07 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

59T1-066.63 21-09-2026 06:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68T1-543.62 21-09-2026 06:17 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68B1-320.88 21-09-2026 06:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

71C4-209.20 21-09-2026 06:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

94D1-555.64 21-09-2026 06:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AC-797.39 21-09-2026 06:43 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68M1-471.77 21-09-2026 06:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68G1-658.36 21-09-2026 06:54 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-409.30 21-09-2026 06:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68C1-452.94 21-09-2026 07:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68T7-7705 21-09-2026 07:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

65HA-105.83 21-09-2026 07:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-111.99 21-09-2026 07:43 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67K2-002.15 21-09-2026 07:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-051.24 21-09-2026 07:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

68S1-045.64 21-09-2026 07:56 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68M6-9471 21-09-2026 08:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68B1-567.06 21-09-2026 08:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AA-654.21 21-09-2026 08:22 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-509.46 21-09-2026 08:22 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68S1-151.13 21-09-2026 08:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-070.74 21-09-2026 08:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

48AA-184.94 21-09-2026 09:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

68X1-151.24 21-09-2026 09:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68D1-612.19 21-09-2026 09:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-560.82 21-09-2026 09:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

67K2-002.15 21-09-2026 09:29 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

66V1-604.95 21-09-2026 09:35 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68G1-299.94 21-09-2026 10:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67N5-4181 21-09-2026 10:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AC-847.07 21-09-2026 10:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-386.91 21-09-2026 10:29 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68L1-281.18 21-09-2026 10:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68S1-634.64 21-09-2026 10:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-575.43 21-09-2026 11:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

71C3-222.29 21-09-2026 11:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AA-247.13 21-09-2026 11:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-096.23 21-09-2026 11:43 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67K2-002.15 21-09-2026 11:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68S1-531.53 21-09-2026 12:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AA-247.64 21-09-2026 12:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68T1-207.27 21-09-2026 12:22 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68C1-678.11 21-09-2026 12:23 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68BA-092.56 21-09-2026 12:39 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68BA-096.28 21-09-2026 12:47 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-222.95 21-09-2026 13:00 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68T2-0610 21-09-2026 13:07 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AA-064.15 21-09-2026 13:13 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AC-244.57 21-09-2026 13:13 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68T1-443.52 21-09-2026 13:18 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68G1-609.40 21-09-2026 13:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67L1-633.31 21-09-2026 14:03 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

59L3-131.94 21-09-2026 14:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68D1-204.45 21-09-2026 15:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

68AB-154.04 21-09-2026 15:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

36H-143.25 21-09-2026 15:22 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89H-132.35 21-09-2026 15:23 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68AB-029.54 21-09-2026 15:26 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-175.38 21-09-2026 15:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67C1-585.46 21-09-2026 15:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68H-046.23 21-09-2026 15:31 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-207.91 21-09-2026 15:47 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-417.74 21-09-2026 15:50 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68C-180.10 21-09-2026 15:50 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

68C1-313.29 21-09-2026 15:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68S1-675.54 21-09-2026 15:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68C-147.75 21-09-2026 16:00 Ô tô tải thùng kín 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-339.31 21-09-2026 16:04 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68AA-340.21 21-09-2026 16:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68H-078.79 21-09-2026 16:14 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68H-132.75 21-09-2026 16:15 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68S1-435.22 21-09-2026 16:18 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68H-132.13 21-09-2026 16:20 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68AA-657.49 21-09-2026 16:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-430.17 21-09-2026 16:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

65A-191.99 21-09-2026 16:27 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68AA-341.27 21-09-2026 16:54 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67K1-473.38 21-09-2026 16:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68K1-339.36 21-09-2026 17:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

65C-195.25 22-09-2026 03:04 Ô tô tải 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-320.75 22-09-2026 06:11 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65A-250.63 22-09-2026 06:12 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

59S2-292.62 22-09-2026 06:46 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67A-024.35 22-09-2026 09:09 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67AA-277.73 22-09-2026 09:18 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

50F-075.43 22-09-2026 09:20 Ô tô tải có mui 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

50H-928.72 22-09-2026 09:27 Ô tô tải thùng kín 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

68A-658.05 22-09-2026 09:33 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65A-034.50 22-09-2026 09:39 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68E-014.73 22-09-2026 09:42 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68-441 NN-04 22-09-2026 09:46 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

51G-251.17 22-09-2026 09:53 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67B2-729.78 22-09-2026 10:17 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68H-078.46 22-09-2026 10:17 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65H-083.01 22-09-2026 10:20 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-110.40 22-09-2026 10:24 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68E-015.42 22-09-2026 10:27 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37B-014.74 22-09-2026 10:36 Ô tô khách 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

50E-249.46 22-09-2026 10:49 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68E-002.91 22-09-2026 10:55 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68H-055.22 22-09-2026 11:05 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65A-420.25 22-09-2026 11:08 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

78A-150.17 22-09-2026 11:08 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

94H-009.07 22-09-2026 11:09 Ô tô tải có mui 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

60E-008.14 22-09-2026 11:12 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-207.91 22-09-2026 11:16 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68H-122.19 22-09-2026 11:18 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

68A-316.74 22-09-2026 11:19 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68H-060.36 22-09-2026 11:38 Ô tô khách 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-232.04 22-09-2026 11:59 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-120.92 22-09-2026 12:07 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65A-405.48 22-09-2026 12:13 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67B2-767.64 22-09-2026 12:16 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67K4-1757 22-09-2026 12:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68C-116.18 22-09-2026 12:49 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-045.16 22-09-2026 12:52 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68H-132.37 22-09-2026 12:55 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65A-405.48 22-09-2026 12:57 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68G-000.24 22-09-2026 13:11 Ô tô khách giường 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51N-179.67 22-09-2026 14:02 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67B2-342.86 22-09-2026 14:12 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65A-787.66 22-09-2026 14:16 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65EA-145.13 22-09-2026 14:33 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

67L7-5812 22-09-2026 14:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-081.79 22-09-2026 15:23 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

66V1-706.22 22-09-2026 15:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AC-549.85 22-09-2026 15:44 Xe máy điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

66A-069.78 22-09-2026 15:49 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-676.98 22-09-2026 15:50 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67C1-075.11 22-09-2026 16:40 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-406.52 22-09-2026 17:06 Ô tô tải 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-137.75 22-09-2026 17:55 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

50LD-208.06 23-09-2026 00:24 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

69H1-229.04 23-09-2026 05:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-301.44 23-09-2026 06:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68S1-695.85 23-09-2026 07:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

43S5-7204 23-09-2026 07:03 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68S1-403.31 23-09-2026 07:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68P1-257.91 23-09-2026 07:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68P1-740.12 23-09-2026 07:38 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68C1-347.00 23-09-2026 08:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AC-757.07 23-09-2026 08:47 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

69C1-352.11 23-09-2026 08:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68S1-151.01 23-09-2026 10:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68P1-706.38 23-09-2026 10:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-339.18 23-09-2026 10:56 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68E-003.35 23-09-2026 10:56 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-353.11 23-09-2026 10:57 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-229.63 23-09-2026 11:02 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

51D-866.65 23-09-2026 11:06 Ô tô tải thùng kín 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68H-140.17 23-09-2026 11:07 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

67F1-572.79 23-09-2026 11:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

69H-044.33 23-09-2026 11:11 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68H-128.97 23-09-2026 11:12 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68F-011.31 23-09-2026 11:15 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68H-077.93 23-09-2026 11:16 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68H-076.45 23-09-2026 11:17 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

60E-019.28 23-09-2026 11:19 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68P1-225.83 23-09-2026 11:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

51H-389.59 23-09-2026 11:31 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30E-097.20 23-09-2026 11:38 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68H-125.59 23-09-2026 11:46 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68P1-337.78 23-09-2026 11:51 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68H-143.15 23-09-2026 11:53 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

93H-066.27 23-09-2026 12:01 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68AA-697.14 23-09-2026 12:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68P1-433.39 23-09-2026 13:54 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68D1-281.17 23-09-2026 13:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

59V3-125.29 23-09-2026 14:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68G1-593.59 23-09-2026 15:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

51H-155.97 23-09-2026 15:33 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67C1-730.77 24-09-2026 05:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-679.54 24-09-2026 06:07 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-213.81 24-09-2026 06:16 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67B1-751.27 24-09-2026 07:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67B1-970.78 24-09-2026 07:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

66H-085.45 24-09-2026 07:27 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-222.92 24-09-2026 08:31 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36H-191.58 24-09-2026 08:37 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51M-683.09 24-09-2026 08:41 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-455.99 24-09-2026 08:47 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-612.65 24-09-2026 09:19 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-189.06 24-09-2026 09:34 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-443.65 24-09-2026 09:36 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68C-108.75 24-09-2026 09:50 Ô tô tải 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-608.61 24-09-2026 10:05 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-676.01 24-09-2026 10:23 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-347.99 24-09-2026 10:28 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-153.70 24-09-2026 11:35 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A67698 24-09-2026 11:48 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68C-097.77 24-09-2026 12:20 Ô tô tải pickup cabin kép 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-343.08 24-09-2026 12:23 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

64A-100.03 24-09-2026 12:25 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A67698 24-09-2026 12:40 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-197.09 24-09-2026 12:47 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

50H-924.15 24-09-2026 12:53 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51H-230.25 24-09-2026 12:53 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

94A-047.47 24-09-2026 13:42 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-375.74 24-09-2026 13:46 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-308.45 24-09-2026 14:01 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-621.70 24-09-2026 14:04 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-659.15 24-09-2026 15:11 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67N9-7204 24-09-2026 16:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-140.17 24-09-2026 17:10 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67A-261.94 24-09-2026 23:18 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67L9-2138 25-09-2026 05:33 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-163.22 25-09-2026 06:49 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

65A-408.58 25-09-2026 06:54 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-147.86 25-09-2026 06:56 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-137.75 25-09-2026 07:03 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-047.92 25-09-2026 07:18 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-606.21 25-09-2026 07:44 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

65A-408.58 25-09-2026 07:52 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-220.47 25-09-2026 07:55 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

60A-333.67 25-09-2026 08:05 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-205.46 25-09-2026 08:48 Ô tô con 7.2.e.Đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường

68A-225.15 25-09-2026 08:56 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

69A-126.96 25-09-2026 08:56 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-045.49 25-09-2026 09:57 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68P1-431.07 25-09-2026 10:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68P1-204.88 25-09-2026 10:34 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68P1-713.36 25-09-2026 10:35 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-278.40 25-09-2026 10:44 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

66C-000.58 25-09-2026 10:46 Ô tô tải thùng kín 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14H-096.58 25-09-2026 11:21 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

69A-122.39 25-09-2026 11:25 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68H-135.62 25-09-2026 11:27 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-213.81 25-09-2026 11:43 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

50E-510.62 25-09-2026 12:05 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

51F-185.46 25-09-2026 12:05 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-297.70 25-09-2026 12:30 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-627.80 25-09-2026 12:34 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

67A-379.79 25-09-2026 12:57 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68MA-108.03 25-09-2026 13:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-304.05 25-09-2026 13:19 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-189.06 25-09-2026 13:25 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-611.34 25-09-2026 14:06 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

67A-148.16 25-09-2026 14:20 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

67A-033.61 25-09-2026 14:56 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-548.94 25-09-2026 15:11 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

66A-217.32 25-09-2026 15:40 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-708.37 25-09-2026 15:50 Ô tô tải bảo ôn 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68H-121.91 25-09-2026 16:21 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68C-141.15 25-09-2026 16:31 Ô tô tải 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-622.64 25-09-2026 16:38 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-658.78 25-09-2026 16:38 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

66A-269.63 25-09-2026 16:41 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-676.98 25-09-2026 17:07 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65A-510.63 25-09-2026 17:09 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-608.81 25-09-2026 17:14 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

95C-029.37 25-09-2026 17:26 Ô tô tải pickup cabin kép 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

50H-143.82 25-09-2026 17:27 Ô tô tải có mui 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67L2-126.76 25-09-2026 19:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

50H-532.84 26-09-2026 04:43 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-747.91 26-09-2026 07:12 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-103.88 26-09-2026 07:13 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

50H-700.04 26-09-2026 07:34 Ô tô khách giường 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-314.97 26-09-2026 08:06 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68P5-8162 26-09-2026 08:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-341.98 26-09-2026 08:54 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51G-833.11 26-09-2026 09:10 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68P1-176.44 26-09-2026 09:12 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-325.60 26-09-2026 09:34 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68MA-133.47 26-09-2026 09:38 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

72A-865.65 26-09-2026 09:48 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-300.76 26-09-2026 09:52 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

95C-071.83 26-09-2026 09:57 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67A-104.40 26-09-2026 10:00 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-658.21 26-09-2026 10:00 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-707.27 26-09-2026 10:05 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-325.60 26-09-2026 10:28 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67B2-708.66 26-09-2026 10:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-656.35 26-09-2026 10:32 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51B-754.95 26-09-2026 11:06 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-014.11 26-09-2026 11:25 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-161.63 26-09-2026 11:53 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-358.63 26-09-2026 11:56 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-350.14 26-09-2026 12:05 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-151.88 26-09-2026 12:22 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-625.51 26-09-2026 12:29 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67C-147.72 26-09-2026 12:33 Ô tô tải pickup cabin kép 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-236.05 26-09-2026 12:44 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68AC-151.06 26-09-2026 12:51 Mô tô điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

64F5-4611 26-09-2026 13:17 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-752.87 26-09-2026 13:17 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67F1-489.62 26-09-2026 13:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-230.74 26-09-2026 14:11 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-175.33 26-09-2026 14:31 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-320.84 26-09-2026 15:32 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-674.61 26-09-2026 15:37 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51L-699.65 26-09-2026 15:59 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68P1-805.39 26-09-2026 16:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-243.28 26-09-2026 16:29 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

86B3-088.34 26-09-2026 16:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-652.42 26-09-2026 17:01 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67M9-0804 26-09-2026 19:15 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-657.18 27-09-2026 03:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

94F1-462.36 27-09-2026 06:36 Mô tô điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68S1-388.70 27-09-2026 06:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-410.64 27-09-2026 07:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68C1-699.27 27-09-2026 07:23 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68S1-470.36 27-09-2026 07:36 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68P1-677.70 27-09-2026 07:43 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67N3-9721 27-09-2026 07:51 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

75C1-264.19 27-09-2026 07:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67M1-748.66 27-09-2026 08:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-729.42 27-09-2026 08:01 Ô tô con tập lái 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67F1-616.68 27-09-2026 08:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68C1-531.27 27-09-2026 08:34 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-084.05 27-09-2026 08:44 Mô tô điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AC-229.75 27-09-2026 08:46 Xe máy điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

64F18512 27-09-2026 09:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68AB-066.01 27-09-2026 09:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-158.08 27-09-2026 09:13 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67B1-936.29 27-09-2026 09:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68S1-510.66 27-09-2026 10:15 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AC-208.71 27-09-2026 10:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AC-340.62 27-09-2026 12:26 Mô tô điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67K7-6759 27-09-2026 12:50 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67AA-948.53 27-09-2026 12:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68C1-162.97 27-09-2026 13:33 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

68S1-739.71 27-09-2026 13:39 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

66H2-2307 27-09-2026 13:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68G1-313.99 27-09-2026 13:47 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

68X1-666.82 27-09-2026 13:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

65L1-250.69 27-09-2026 13:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AA-538.94 27-09-2026 14:04 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-431.10 27-09-2026 14:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-601.15 27-09-2026 14:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-407.59 27-09-2026 14:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

68K1-248.72 27-09-2026 15:16 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AA-035.41 27-09-2026 15:21 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

68D1-837.68 27-09-2026 15:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68G2-089.39 27-09-2026 16:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

65B1-313.35 27-09-2026 16:21 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

68AC-494.06 27-09-2026 16:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68N1-125.67 27-09-2026 16:33 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68E1-260.95 27-09-2026 16:34 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68B1-370.26 27-09-2026 16:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-570.61 27-09-2026 16:43 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

34B5-074.27 27-09-2026 16:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68P6-2537 27-09-2026 16:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-217.57 27-09-2026 17:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

72E1-499.62 27-09-2026 17:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68C1-415.36 27-09-2026 17:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

65L1-480.37 28-09-2026 03:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

50H-532.84 28-09-2026 03:18 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-299.96 28-09-2026 06:00 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-624.19 28-09-2026 06:05 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

68C-031.70 28-09-2026 06:05 Ô tô tải 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-067.97 28-09-2026 06:16 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-359.72 28-09-2026 06:31 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-249.31 28-09-2026 06:33 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68C-175.36 28-09-2026 06:45 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67C1-649.55 28-09-2026 06:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67H9-7222 28-09-2026 06:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67AA-982.71 28-09-2026 06:50 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67AK-015.70 28-09-2026 06:50 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68C-116.18 28-09-2026 07:47 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-220.47 28-09-2026 07:52 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68H-152.06 28-09-2026 08:14 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-189.06 28-09-2026 08:33 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-193.32 28-09-2026 09:03 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67B2-165.32 28-09-2026 09:55 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68T1-401.77 28-09-2026 09:55 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-217.98 28-09-2026 10:51 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

65A-493.01 28-09-2026 11:07 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-238.55 28-09-2026 11:09 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

79H-114.80 28-09-2026 11:24 Ô tô tải bảo ôn 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-092.28 28-09-2026 12:28 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68C-098.57 28-09-2026 12:54 Ô tô tải pickup cabin kép 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68H-070.57 28-09-2026 12:54 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

60E-007.61 28-09-2026 12:59 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

70C-160.89 28-09-2026 13:12 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-092.28 28-09-2026 13:24 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-097.59 28-09-2026 13:33 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

63A-406.41 28-09-2026 13:34 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

60H-203.45 28-09-2026 13:44 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-205.31 28-09-2026 13:45 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-242.64 28-09-2026 13:46 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-608.98 28-09-2026 13:50 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-042.56 28-09-2026 13:54 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65A-493.01 28-09-2026 14:15 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

50H-519.19 28-09-2026 14:40 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68AB-249.29 28-09-2026 15:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-270.14 28-09-2026 15:25 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

60K-686.29 28-09-2026 15:32 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-156.17 28-09-2026 15:40 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-676.98 28-09-2026 16:05 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-440.54 28-09-2026 16:17 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

68AB-247.32 28-09-2026 16:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68P1-734.52 28-09-2026 17:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-250.96 28-09-2026 17:11 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-284.05 28-09-2026 17:11 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67T3-4690 28-09-2026 17:21 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

78AA-123.19 28-09-2026 17:49 Mô tô điện 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-275.49 29-09-2026 06:05 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

50H-530.59 29-09-2026 06:23 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67D1-309.81 29-09-2026 06:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68S1-709.84 29-09-2026 06:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68M1-258.73 29-09-2026 06:31 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68S1-547.78 29-09-2026 06:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68BA-077.44 29-09-2026 06:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68G1-703.30 29-09-2026 06:46 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68AD-032.96 29-09-2026 06:49 Xe máy điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AC-138.38 29-09-2026 06:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68H1-018.13 29-09-2026 06:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68AC-990.74 29-09-2026 06:59 Mô tô hai bánh từ 175cm3 trở lên 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68N1-312.59 29-09-2026 06:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-230.96 29-09-2026 07:00 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68S1-453.36 29-09-2026 07:23 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

68AC-619.27 29-09-2026 07:29 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68C1-344.99 29-09-2026 07:53 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67A-482.13 29-09-2026 07:56 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-704.85 29-09-2026 07:57 Ô tô con tập lái 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-630.36 29-09-2026 08:15 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

68A-777.89 29-09-2026 08:23 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68AA-194.25 29-09-2026 08:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-614.43 29-09-2026 08:35 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-114.04 29-09-2026 08:36 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AA-790.00 29-09-2026 08:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-469.89 29-09-2026 08:46 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68AB-113.95 29-09-2026 08:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

60C-375.65 29-09-2026 09:15 Ô tô tải pickup cabin kép 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

70G1-530.85 29-09-2026 09:23 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68S1-163.68 29-09-2026 09:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-145.05 29-09-2026 09:51 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68B-004.58 29-09-2026 09:59 Ô tô khách 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-229.33 29-09-2026 10:01 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-217.98 29-09-2026 10:09 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68T1-244.31 29-09-2026 10:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68T1-540.65 29-09-2026 10:15 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68H-119.03 29-09-2026 10:17 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68H-119.75 29-09-2026 10:18 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68H-002.91 29-09-2026 10:24 Ô tô tải tự đổ 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68AC-528.38 29-09-2026 10:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68E-003.43 29-09-2026 10:37 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68AC-614.01 29-09-2026 10:39 Xe máy điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-652.12 29-09-2026 10:41 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68X1-150.66 29-09-2026 10:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

51D-573.36 29-09-2026 10:51 Ô tô tải pickup cabin kép 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-599.92 29-09-2026 10:57 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68AB-115.28 29-09-2026 10:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68H-125.77 29-09-2026 11:04 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68S1-815.03 29-09-2026 11:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68BA-090.17 29-09-2026 11:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68AB-191.57 29-09-2026 11:21 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68X1-279.83 29-09-2026 11:21 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88A-776.07 29-09-2026 11:23 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-705.84 29-09-2026 11:26 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68X1-339.72 29-09-2026 11:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68S1-522.50 29-09-2026 11:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68C1-568.48 29-09-2026 11:29 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

67B1-725.85 29-09-2026 11:35 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

69F1-549.80 29-09-2026 11:35 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-652.09 29-09-2026 11:45 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-113.87 29-09-2026 11:46 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68BA-081.22 29-09-2026 11:46 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68S1-739.43 29-09-2026 11:54 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

50X1-132.86 29-09-2026 12:03 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68X1-546.63 29-09-2026 12:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-954.39 29-09-2026 12:13 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68NA-162.86 29-09-2026 12:13 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68T1-540.65 29-09-2026 12:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

59C3-119.45 29-09-2026 12:21 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68AB-144.78 29-09-2026 12:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68B-023.48 29-09-2026 12:31 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68B1-225.22 29-09-2026 12:31 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67M1-510.98 29-09-2026 12:35 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68AA-272.54 29-09-2026 12:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

59C3-119.45 29-09-2026 12:39 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68AB-144.78 29-09-2026 12:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68X1-161.68 29-09-2026 12:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-097.59 29-09-2026 12:47 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68N1-231.38 29-09-2026 12:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68S1-796.97 29-09-2026 12:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-064.77 29-09-2026 12:50 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68AA-259.04 29-09-2026 12:56 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67L1-220.30 29-09-2026 12:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68D1-734.47 29-09-2026 13:12 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

59X2-004.68 29-09-2026 13:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68AA-339.65 29-09-2026 13:17 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68S1-547.78 29-09-2026 13:22 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68T1-472.93 29-09-2026 13:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-091.63 29-09-2026 13:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-737.73 29-09-2026 13:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68C1-393.33 29-09-2026 13:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-470.88 29-09-2026 13:33 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68D1-644.66 29-09-2026 13:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68S1-738.44 29-09-2026 13:49 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-361.77 29-09-2026 13:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68C1-161.12 29-09-2026 13:53 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67H6-9923 29-09-2026 13:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-585.00 29-09-2026 13:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-736.58 29-09-2026 13:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

68X1-345.23 29-09-2026 14:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-039.79 29-09-2026 14:15 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AA-340.21 29-09-2026 14:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68X1-589.94 29-09-2026 14:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

59Y3-175.32 29-09-2026 14:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68T1-472.93 29-09-2026 14:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67AA-276.47 29-09-2026 14:31 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68D1-792.91 29-09-2026 14:40 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-071.96 29-09-2026 14:43 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68C-139.78 29-09-2026 14:46 Ô tô tải 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68AC-535.10 29-09-2026 15:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AB-144.03 29-09-2026 15:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AC-209.03 29-09-2026 15:03 Mô tô điện 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68C1-520.02 29-09-2026 15:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68D1-507.29 29-09-2026 15:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68P1-2472 29-09-2026 15:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68S1-473.47 29-09-2026 15:29 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68AC-313.98 29-09-2026 15:35 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-234.35 29-09-2026 15:36 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68E1-073.38 29-09-2026 15:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-557.04 29-09-2026 15:43 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68S1-068.35 29-09-2026 15:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-144.81 29-09-2026 15:51 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

66K6-0367 29-09-2026 16:03 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68X1-514.51 29-09-2026 16:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68AA-888.37 29-09-2026 16:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68X1-535.40 29-09-2026 16:33 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

68AB-255.10 29-09-2026 17:36 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-167.86 30-09-2026 06:42 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-729.26 30-09-2026 06:56 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-680.74 30-09-2026 07:03 Ô tô tải pickup cabin kép 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67M1-018.43 30-09-2026 07:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

65A-096.88 30-09-2026 07:24 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-235.64 30-09-2026 07:25 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-283.85 30-09-2026 07:27 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

83A-133.93 30-09-2026 07:35 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

66A-417.60 30-09-2026 07:47 Ô tô tải 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

65A-560.14 30-09-2026 07:58 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65K1-471.74 30-09-2026 08:12 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68A-152.45 30-09-2026 08:26 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-310.16 30-09-2026 08:26 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-222.92 30-09-2026 08:27 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65A-229.69 30-09-2026 08:28 Ô tô con tập lái 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67A-024.83 30-09-2026 08:30 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

95A-123.45 30-09-2026 09:02 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-358.97 30-09-2026 09:08 Ô tô tải bảo ôn 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

51L-481.09 30-09-2026 09:21 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

69A-321.38 30-09-2026 09:24 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-277.81 30-09-2026 09:33 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-297.50 30-09-2026 10:37 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65H-073.87 30-09-2026 10:47 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

60H-425.58 30-09-2026 10:58 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-073.21 30-09-2026 11:11 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65A-622.45 30-09-2026 11:20 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68H-034.46 30-09-2026 11:42 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

83A-133.93 30-09-2026 11:53 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-672.43 30-09-2026 12:23 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

95A-186.22 30-09-2026 12:39 Ô tô tải thùng 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-270.92 30-09-2026 12:41 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65A-463.15 30-09-2026 12:53 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

94A-168.35 30-09-2026 12:59 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67A-091.41 30-09-2026 13:08 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

65A-687.43 30-09-2026 13:14 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-457.98 30-09-2026 13:21 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

95A-003.89 30-09-2026 13:35 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68C-116.18 30-09-2026 13:55 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

65B2-065.39 30-09-2026 14:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-277.91 30-09-2026 14:09 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65A-057.11 30-09-2026 14:17 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

95A-118.92 30-09-2026 14:46 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65A-711.42 30-09-2026 14:50 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-336.94 30-09-2026 15:11 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51K-630.94 30-09-2026 15:14 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68H-043.00 30-09-2026 15:26 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

51F-815.49 30-09-2026 15:35 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A- 34527 30-09-2026 15:36 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-516.14 30-09-2026 15:40 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

71A-190.96 30-09-2026 15:46 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

67A-215.46 30-09-2026 15:47 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

65C-168.06 30-09-2026 15:52 Ô tô tải pickup cabin kép 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

68A-359.81 30-09-2026 15:52 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68C-143.26 30-09-2026 16:08 Ô tô tải pickup cabin kép 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

67B1-689.98 30-09-2026 16:22 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

95A-134.58 30-09-2026 16:22 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68A-082.64 30-09-2026 16:28 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68A-302.56 30-09-2026 16:32 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h