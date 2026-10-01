Việt Nam có ngọn núi cao chỉ hơn 10 m, được hình thành từ núi lửa cổ: Nằm biệt lập trên ốc đảo 240 hộ dân sinh sống, xuất hiện trong đề án du lịch sinh thái 1.600 tỷ đồng của địa phương

Nhắc đến những ngọn núi nổi tiếng ở Việt Nam, nhiều người thường nghĩ ngay tới những đỉnh núi cao hàng trăm, thậm chí hàng nghìn mét, cùng những cung đường trekking đầy thử thách. Thế nhưng, ngay tại TP.HCM lại có một ngọn núi đặc biệt, chiều cao chỉ nhỉnh hơn 10 m, tương đương với 1 ngôi nhà dân dụng 3 tầng.

Đó là núi Giồng Chùa, còn được gọi là núi Chùa, nằm tại ấp đảo Thiềng Liềng, xã Thạnh An, TP.HCM. Không chỉ gây tò mò bởi chiều cao khiêm tốn, địa danh này còn sở hữu nguồn gốc địa chất đặc biệt, nằm tách biệt giữa rừng ngập mặn và những cánh đồng muối. Đáng chú ý, ngọn núi còn xuất hiện trong đề án phát triển du lịch sinh thái mới được địa phương phê duyệt năm 2026.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia

Ngọn núi chỉ cao hơn 10 m, được hình thành từ hoạt động núi lửa cổ

Núi Giồng Chùa nằm cách trung tâm TP.HCM khoảng 70 km, thuộc vùng sinh thái Cần Giờ. Với chiều cao chỉ hơn 10 m, nơi đây thường được nhắc đến trong danh sách những ngọn núi đá tự nhiên thấp nhất Việt Nam. Trước khi TP.HCM mở rộng địa giới hành chính năm 2025, Giồng Chùa còn được biết tới là ngọn núi đá tự nhiên duy nhất của thành phố.

Dù có kích thước nhỏ bé, núi Giồng Chùa lại sở hữu đặc điểm địa chất khác biệt. Đây thực chất là một khối đá andesit có diện tích khoảng 3 ha, thuộc nhóm đá magma có nguồn gốc từ hoạt động núi lửa cổ.

Giữa địa hình chủ yếu là đất thấp, bùn, cát và rừng ngập mặn đặc trưng của Cần Giờ, sự xuất hiện của khối đá tự nhiên nhô cao đã tạo nên cảnh quan khá lạ mắt. Những bề mặt đá gồ ghề, các vết nứt tự nhiên cùng thảm thực vật bao quanh khiến khu vực này mang vẻ hoang sơ riêng biệt.

Núi Giồng Chùa góc chụp thẳng từ trên cao (Ảnh Galaxy Tourist)

Đặc biệt, dưới chân núi còn có dấu tích được người dân gọi là "bàn chân bà Nữ Oa", gắn với những câu chuyện dân gian tại địa phương.

Với độ cao chỉ hơn 10 m, việc chinh phục núi Giồng Chùa không đòi hỏi nhiều thể lực như những hành trình leo núi thông thường. Tuy nhiên, điều khiến chuyến đi trở nên thú vị lại nằm ở hành trình tiếp cận, bởi du khách phải sử dụng phương tiện đường thủy để đến được ấp đảo Thiềng Liềng.

Nằm biệt lập trên ấp đảo hơn 240 hộ dân, du khách được trải nghiệm những gì?

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cập nhật hồi cuối năm 2025, Thiềng Liềng có hơn 240 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu. Người dân nơi đây chủ yếu gắn bó với nghề làm muối, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

Khác với sự náo nhiệt thường thấy ở trung tâm TP.HCM, Thiềng Liềng gây ấn tượng bằng không gian thanh bình, những cánh đồng muối trải dài và hệ thống sông rạch bao quanh. Đặc biệt, ấp đảo có con đường dài khoảng 4 km uốn quanh ruộng muối, rừng ngập mặn và những khu dân cư nhỏ.

Ấp đảo Thiềng Liêng (Ảnh Báo Chính phủ)

Đến đây, du khách có thể thuê xe đạp dạo quanh đảo, ngắm những thửa ruộng muối lấp lánh dưới nắng, tận hưởng không khí trong lành trước khi khám phá núi Giồng Chùa. Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn về đời sống địa phương, du khách còn có thể trực tiếp trải nghiệm công việc của diêm dân, từ dẫn nước vào ruộng đến cào và thu hoạch muối.

Thiềng Liềng đã phát triển hơn 20 điểm dừng chân phục vụ du lịch cộng đồng. Bên cạnh không gian trải nghiệm nghề muối, du khách có thể thưởng thức bánh dân gian, nghe đờn ca tài tử, trải nghiệm ngâm chân thư giãn, khám phá miếu Bà Ngũ Hành hoặc thưởng thức những món hải sản đặc trưng như hàu nướng, ốc len xào dừa, tôm hấp.

Đáng chú ý, ngày 6/10/2026, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cho biết UBND TP.HCM đã ban hành quyết định công nhận nghề sản xuất muối Thiềng Liềng là nghề truyền thống, có hiệu lực từ ngày 30/9/2026. Đây được xem là cơ sở quan trọng để bảo tồn sinh kế của người dân, đồng thời gắn nghề muối với hoạt động du lịch cộng đồng.

Nghề làm muối truyền thống ở ấp đảo Thiêng Liềng (Ảnh Báo Chính phủ)

Xuất hiện trong đề án du lịch sinh thái hơn 1.600 tỷ đồng của TP.HCM

Không chỉ sở hữu cảnh quan và những trải nghiệm khác biệt, núi Giồng Chùa còn được đưa vào định hướng phát triển du lịch mới của TP.HCM. Cụ thể, ngày 13/3/2026, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 1433/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí rừng phòng hộ Cần Giờ đến năm 2030.

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề án dự kiến phát triển 4 tuyến cùng 7 điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí trên phạm vi rừng phòng hộ Cần Giờ. Tổng nguồn vốn thực hiện dự kiến hơn 1.600 tỷ đồng, bao gồm ngân sách nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa.

Đáng chú ý, núi đá Giồng Chùa xuất hiện trong hai tuyến du lịch được quy hoạch. Trong đó, tuyến số 3 dài khoảng 9,75 km kết nối điểm du lịch sinh thái Dần Xây với Thiềng Liềng, núi Giồng Chùa, làng bè nuôi hàu dọc Kênh 50 và các điểm gắn với hoạt động bảo vệ rừng.

Ảnh Du lịch Mekong

Trong khi đó, tuyến số 4 được định hướng kết nối nhiều điểm du lịch sinh thái, lịch sử và cộng đồng như Dần Xây, Vàm Sát, chiến khu Rừng Sác, Thiềng Liềng và núi Giồng Chùa. Việc hình thành các tuyến tham quan này được kỳ vọng giúp du khách kết hợp khám phá núi đá, trải nghiệm sông nước và tìm hiểu văn hóa bản địa trong cùng một hành trình.

Ở phạm vi rộng hơn, đề án còn định hướng phát triển những hoạt động gắn với phục hồi rừng ngập mặn, quan sát động vật hoang dã, giáo dục thiên nhiên và trải nghiệm sinh thái. Đây là định hướng chung của rừng phòng hộ Cần Giờ, không phải các hạng mục được xác định xây dựng riêng tại núi Giồng Chùa.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, khu vực rừng phòng hộ Cần Giờ phấn đấu đón khoảng 400.000–500.000 lượt khách mỗi năm, tạo thêm cơ hội phát triển dịch vụ du lịch và sinh kế cho cộng đồng địa phương.