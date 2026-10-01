Mỹ nam Việt bị chê vì quá đẹp, được truyền thông Trung khen không thua gì Tom Cruise

Sau một năm ra mắt tại Việt Nam, Tử Chiến Trên Không bất ngờ được nhiều trang tin Hoa ngữ đưa tin khi chuẩn bị tiếp cận thị trường Đài Loan (Trung Quốc). Bộ phim gây ấn tượng nhờ câu chuyện lấy cảm hứng từ những vụ không tặc có thật, tiết tấu nhanh và loạt cảnh hành động nghẹt thở. Tác phẩm từng đạt doanh thu xấp xỉ 252 tỷ đồng tại Việt Nam.

Trong số những yếu tố được truyền thông xứ Trung nhắc đến, Thanh Sơn là cái tên đặc biệt nổi bật. Hình ảnh nam diễn viên trong vai Bình - một cảnh vệ hàng không - liên tục xuất hiện trong các bài viết, đặc biệt là cảnh anh treo mình bên ngoài máy bay giữa tình huống nguy hiểm. Một số tờ như Mirrordaily, Line Today hay Nownews,... dành nhiều mỹ từ khi mô tả visual và những cảnh hành động của Thanh Sơn trong phim, đặc biệt ví vọn nam diễn viên như "Tom Cruise phiên bản Việt".

Thanh Sơn và bộ phim Tử Chiến Trên Không nhận hiệu ứng tích cực khi sắp chiếu tại thị trường xứ Trung

Đáng nói, để có được hình ảnh gai góc trên màn ảnh, Thanh Sơn từng phải cố gắng thay đổi hình ảnh hào hoa, điển trai của mình. Khi gặp đạo diễn Hàm Trần lần đầu, anh được nhận xét là… quá đẹp trai và chưa phù hợp với hình tượng nhân vật. Sau đó, nam diễn viên phải nhuộm da, phơi nắng, để râu và hạn chế tối đa việc trang điểm để tạo vẻ ngoài chân thực hơn.

Không dừng lại ở thay đổi diện mạo, Thanh Sơn còn phải tập luyện thể lực nghiêm túc cho vai diễn. Anh tăng khoảng 4 kg, tập gym mỗi sáng để có vóc dáng rắn rỏi, phù hợp với hình tượng một cảnh vệ hàng không.

Thời điểm quảng bá bộ phim tại thị trường Việt Nam, Thanh Sơn kể: "Điều tôi nhớ nhất khi gặp đạo diễn Hàm Trần lần đầu tiên trong buổi định trạng là anh ấy chê tôi đẹp quá, không được, quá đẹp rồi và anh Hàm cần điều gì đó chân thực hơn. Ngay sau buổi sáng hôm đó, tôi phải đi nhuộm da để sao cho ra được hình ảnh phi công. Anh Hàm còn không muốn mọi người makeup trong bộ phim này, tất cả để mặt mộc. Tôi và Trần Ngọc Vàng nhuộm da xong, anh Hàm vẫn không đồng ý. Kết quả là trưa hôm sau, tôi và Vàng phải vác ghế ra ngoài trời, căn vào giờ nắng nhất và phơi nắng suốt khoảng thời gian đấy".

Thanh Sơn kể vừa gặp đã bị đạo diễn Hàm Trần chê vì quá đẹp

Sinh năm 1991, Thanh Sơn xuất thân từ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và từng là thủ khoa đầu vào khoa Diễn viên. Sau khi tốt nghiệp, anh hoạt động tại Nhà hát Tuổi trẻ, đồng thời dần xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình.

Thanh Sơn từng đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau, và dần tạo nên tên tuổi với các bộ phim đình đám như Đừng Bắt Em Phải Quên, Tình Yêu Và Tham Vọng, 11 Tháng 5 Ngày, Đấu Trí, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình... Đặc biệt, 11 Tháng 5 Ngày trở thành một trong những dấu mốc quan trọng, giúp Thanh Sơn được khán giả yêu thích với hình tượng nam chính trẻ trung, có phần lãng tử nhưng không thiếu chiều sâu.

Không chỉ truyền hình, Thanh Sơn ghi dấu qua các dự án điện ảnh như Mùi Cỏ Cháy, Yêu Nhầm Bạn Thân và trong năm 2026 xuất hiện trong 2 phim Hẹn Em Ngày Nhật Thực, Án Mạng Karaoke.

Thành tích của Thanh Sơn cũng không chỉ dừng ở độ nhận diện. Nam diễn viên từng được vinh danh tại nhiều giải thưởng lớn như Cánh Diều Vàng, VTV Awards, qua đó dần thoát khỏi danh xưng "trai đẹp đóng phim" để được nhìn nhận như một diễn viên thực lực.

Bộ phim 11 Tháng 5 Ngày giúp Thanh Sơn được nhiều khán giả biết đến hơn

Sau Hẹn Em Ngày Nhật Thực, Thanh Sơn chuẩn bị có thêm dự án điện ảnh mới, đó là Án Mạng Karaoke

Dù đã khẳng định thực lực qua nhiều dạng vai nhưng khó phủ nhận ngoại hình sáng vẫn là một trong những lợi thế của Thanh Sơn. Nam diễn viên sở hữu đường nét gương mặt hài hòa, nụ cười sáng cùng thần thái nam tính, giúp anh dễ dàng nổi bật mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Không chỉ có diện mạo điển trai, Thanh Sơn còn gây chú ý bởi vóc dáng săn chắc, đặc biệt là body 6 múi được duy trì nhờ quá trình tập luyện nghiêm túc.

Chính sự kết hợp giữa gương mặt điển trai và hình thể rắn rỏi khiến Thanh Sơn có thể biến hóa khá linh hoạt trên màn ảnh. Khi cần, anh vẫn có thể mang đến vẻ ngoài lịch lãm, lãng tử quen thuộc của một nam chính phim truyền hình, nhưng ở những vai diễn hành động, nam diễn viên lại cho thấy hình ảnh mạnh mẽ, nam tính và giàu sức hút hơn. Đây cũng là lý do Thanh Sơn thường xuyên được khán giả gọi tên trong danh sách những mỹ nam nổi bật của màn ảnh Việt.

Thanh Sơn sở hữu gương mặt sáng, dễ biến hoá trong nhiều phong cách khác nhau

Dù thư sinh hay phong trần thì nam diễn viên đều đẹp cuốn hút

Body rắn rỏi của nam thần màn ảnh

Thanh Sơn rất chăm chỉ tập gym để giữ vóc dáng săn chắc

Ảnh: FBNV