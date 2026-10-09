CEO Ấn Độ cưới giảng viên thanh nhạc kém 12 tuổi: Đưa tiền vào “ngân hàng vợ”, tậu căn hộ 145m²

Đó là Vikas Chaudhary - doanh nhân người Ấn Độ, chồng của ca sĩ Võ Hạ Trâm. Võ Hạ Trâm sinh năm 1990, đến từ Đà Nẵng, là giảng viên giảng viên tại Nhạc viện TP.HCM. Chồng cô sinh năm 1978 - hơn vợ 12 tuổi, là CEO một công ty chuyên về đá hoa cương có tiếng.

Vợ chồng Võ Hạ Trâm

Võ Hạ Trâm kết hôn với Vikas vào đầu năm 2019. Trước đó, nữ ca sĩ từng trải qua những chuyện không vui trong tình cảm và có thời điểm nghĩ đến việc không kết hôn. Đến năm 2017, Võ Hạ Trâm gặp Vikas trong một bữa tiệc do bạn bè tổ chức, đã khiến suy nghĩ ấy thay đổi.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Vikas đã bị Võ Hạ Trâm thu hút. Điều khiến anh chú ý là vẻ ngoài mộc mạc của nữ ca sĩ. Hai người mới trò chuyện lần đầu nhưng đã có cảm giác thân thuộc, đồng thời dễ dàng chia sẻ và hiểu được suy nghĩ của đối phương.

Sau thời gian tìm hiểu, cả hai nhận ra nhiều điểm tương đồng trong cách nhìn cuộc sống. Sự khác biệt về quốc tịch, ngôn ngữ và văn hóa không trở thành rào cản với mối quan hệ này. Năm 2019, Võ Hạ Trâm và Vikas tổ chức đám cưới tại TP.HCM, chính thức về chung một nhà.

Cặp đôi về chung 1 nhà vào năm 2019

Trong công việc, Vikas được Võ Hạ Trâm mô tả là người bản lĩnh và tự gây dựng sự nghiệp. Anh từng có giai đoạn mất tất cả và phải bắt đầu lại từ đầu.

Ở nhà, hình ảnh của nam doanh nhân lại gần gũi hơn nhiều. Anh không ngại làm những việc thường ngày như rửa bát, dọn dẹp, sắp xếp đồ trang điểm cho vợ hay cùng cô chăm sóc, dạy dỗ các con.

Vikas cũng ủng hộ công việc của vợ. Dù có những thời điểm Võ Hạ Trâm bận rộn với lịch biểu diễn, anh vẫn tạo điều kiện để cô tiếp tục theo đuổi âm nhạc và nếu sắp xếp được thời gian, còn đưa vợ đến các show diễn.

Trong một bài đăng vào năm 2022, Võ Hạ Trâm kể chuyện về sự đồng hành của chồng: “Anh nghỉ làm 1 buổi chạy về chuẩn bị chỉnh tề đi họp báo với vợ. Dù không hiểu gì nhưng anh vẫn ngồi lắng nghe chăm chú mọi người nói chuyện (mém ngủ), nhưng khi vợ hát là đưa điện thoại quay nhiệt tình giống như ‘Tui không cần biết gì hết, tui chỉ biết mỗi vợ tui thôi’”.

Vikas đến ủng hộ sự kiện của vợ

Có lúc công việc khiến nữ ca sĩ mệt mỏi và cảm thấy tủi thân, cô chia sẻ điều đó với chồng. Vikas từng nói nếu cô muốn, cô hoàn toàn có thể ở nhà và không cần đi làm, bởi anh có thể đảm bảo kinh tế gia đình. Tuy nhiên, Võ Hạ Trâm vốn quen với việc tự lập nên vẫn lựa chọn tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Quyết định ấy cũng được chồng tôn trọng.

Một chi tiết khiến nhiều người chú ý là cách vợ chồng Võ Hạ Trâm phân chia chuyện tiền bạc. Nữ ca sĩ là người quản lý tài chính trong gia đình, còn Vikas có thói quen chuyển tiền về cho vợ quản lý, được cô gọi vui là đưa tiền vào "ngân hàng vợ".

Với Võ Hạ Trâm, việc này không đơn thuần là chuyện ai giữ tiền trong nhà. Cô xem đó là biểu hiện của sự tin tưởng và trách nhiệm chung giữa hai vợ chồng.

Năm 2021, vợ chồng Võ Hạ Trâm tậu căn hộ rộng 145m2 để chuẩn bị đón con gái đầu lòng. Căn nhà được lựa chọn vì nằm ở vị trí thuận lợi, tiện cho công việc của 2 vợ chồng, gần công viên, thích hợp để gia đình cùng đi bộ, tập luyện thể dục… Về thiết kế, căn hộ mang phong cách hiện đại với tông màu đen trắng làm chủ đạo. Toàn bộ không gian sống được lát đá marble cao cấp tạo cảm giác thoáng đãng, mát mẻ.

Sau 7 năm kết hôn, Võ Hạ Trâm và Vikas đã có hai con, một bé trai và một bé gái. Giọng ca Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình cũng thường chia sẻ hình ảnh các con và cuộc sống đời thường của gia đình với người hâm mộ.