MC SN 1985 từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia: 8 năm làm mẹ đơn thân, sau tái hôn với đại gia, được chồng tặng biệt thự 200m² ở Sài thành

Vân Hugo (SN 1985) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, từng ghi dấu qua nhiều chương trình được yêu thích như Chúc bé ngủ ngon, Vietnam’s Got Talent, Vì bạn xứng đáng... Với lối dẫn tự nhiên, nhanh nhạy và giàu năng lượng, nữ MC tạo được dấu ấn riêng qua nhiều năm hoạt động. Đặc biệt, khoảng thời gian đồng hành cùng Đường lên đỉnh Olympia trong 1 năm là một trong những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp dẫn chương trình của Vân Hugo. Cô gây ấn tượng bởi cách dẫn tự nhiên, tốc độ đọc câu hỏi nhanh, rõ và dứt khoát, nhất là trong những phần thi có nhịp độ căng thẳng. Không chỉ gắn bó với truyền hình ở vai trò MC, Vân Hugo còn thử sức với diễn xuất và được khán giả nhớ đến qua nhiều bộ phim như Nhật ký Vàng Anh, Phía cuối cầu vồng, Zippo, Mù tạt và Em...

Ở tuổi 41, Vân Hugo đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã doanh nhân sau một hành trình khá nhiều thăng trầm. Nữ MC từng có khoảng 8 năm làm mẹ đơn thân sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên vào khoảng năm 2012. Đến năm 2020, cô nhận lời cầu hôn và sau 3 năm, cả hai chính thức về chung một nhà vào cuối năm 2023. Hiện gia đình Vân Hugo đang sinh sống trong một căn biệt thự rộng 200m² tại TP.HCM. Cơ ngơi này là món quà ông xã dành tặng nữ MC khi cô quyết định Nam tiến, vừa mang đến không gian sống rộng rãi, thoải mái cho gia đình, vừa thuận tiện để cô tiếp tục phát triển sự nghiệp. Qua những hình ảnh được Vân Hugo chia sẻ, căn biệt thự gây chú ý với thiết kế sang trọng, nhiều khoảng xanh cùng loạt góc thư giãn được chăm chút kỹ lưỡng.

Từ xa nhìn lại, biệt thự rộng 200m² của vợ chồng Vân Hugo nổi bật với tông trắng chủ đạo, mang phong cách hiện đại nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, bề thế. Không chỉ chăm chút cho phần kiến trúc, gia đình nữ MC còn dành nhiều diện tích để đầu tư cho cảnh quan xung quanh, tạo nên một khoảng xanh khá rộng và đẹp mắt. Cây cảnh, hoa lá được bố trí xen kẽ quanh nhà, vừa làm mềm những đường nét hiện đại của công trình vừa mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Đặc biệt, ở một góc cạnh nhà còn có hồ cá koi được thiết kế tuyệt đẹp, trở thành điểm nhấn thú vị cho khuôn viên biệt thự. Phía trước nhà cũng được tận dụng khéo léo diện tích để tạo thành một góc thư giãn riêng với những bộ bàn ghế, ghế ngồi được đặt giữa cây xanh. Đây là nơi các thành viên trong gia đình có thể ngồi nghỉ, ngắm cảnh, trò chuyện hoặc đơn giản là tận hưởng những khoảng thời gian thong thả ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Đi qua những hàng cây xanh mát bên ngoài sẽ dẫn vào khu vực cửa chính của biệt thự. Bên trong, vợ chồng Vân Hugo ưu tiên sử dụng hệ cửa kính lớn ở nhiều vị trí, vừa tận dụng ánh sáng tự nhiên vừa mở rộng tầm nhìn ra sân vườn, giúp các khu vực sinh hoạt luôn có cảm giác thoáng đãng và sinh động. Không gian bên trong được thiết kế theo lối mở, trong đó phòng khách và các khu vực sinh hoạt chung được kết nối liền mạch, tạo sự rộng rãi và thuận tiện cho cả gia đình.

Tại phòng khách, vợ chồng Vân Hugo lựa chọn bộ sofa tông trắng kem làm điểm nhấn, kết hợp cùng bàn trà mặt đá mang vẻ sang trọng. Nội thất không quá cầu kỳ nhưng được chăm chút ở từng đường nét, mang hơi hướng tân cổ điển với kiểu dáng thanh lịch và gam màu nhẹ nhàng. Cách phối này hài hòa với tổng thể căn biệt thự, vừa giữ được vẻ sang trọng, chỉn chu vừa tạo cảm giác ấm áp, dễ chịu cho không gian sinh hoạt chung.

Trong biệt thự, vợ chồng Vân Hugo khéo léo điểm xuyết thêm những nét sinh động và mang tính nghệ thuật bằng các món đồ decor như đèn trần, bình hoa tươi hay những bức tranh treo tường. Cách lựa chọn và bài trí được tiết chế vừa đủ, không làm không gian trở nên rườm rà mà ngược lại còn tạo điểm nhấn, giúp tổng thể căn nhà giữ được vẻ sang trọng, thanh lịch. Những món đồ nhỏ này cũng phần nào mang đến cảm giác ấm cúng và thể hiện gu thẩm mỹ riêng của gia chủ.

Không gian bếp trong biệt thự được thiết kế rộng rãi với kiểu bếp chữ U, tạo nhiều khoảng thao tác và mang đến sự thuận tiện trong quá trình nấu nướng. Khu vực này hướng ra sân vườn phía sau nên vợ chồng Vân Hugo bố trí thêm hệ cửa sổ kính lớn, vừa tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên vừa đưa khoảng xanh bên ngoài vào bên trong nhà. Hệ tủ bếp mang gam trắng - kem kết hợp cùng bàn bếp và phần tường ốp vân đá, tạo nên tổng thể thanh lịch, sáng sủa và sang trọng.

Ngay cạnh khu vực bếp là bàn ăn được lựa chọn theo phong cách tương đồng với phòng khách. Những chiếc ghế bọc tông trắng kem, kiểu dáng mang hơi hướng tân cổ điển tạo sự liên kết với bộ sofa phía bên kia, giúp các khu vực sinh hoạt chung có sự đồng điệu về màu sắc và phong cách. Nhờ cách bài trí liền mạch, từ phòng khách, bàn ăn đến gian bếp đều được kết nối tự nhiên, tạo nên một tổng thể rộng rãi, hài hòa mà vẫn giữ được vẻ chỉn chu, tinh tế.