Không đủ tiền mua nhà, cặp vợ chồng chi 1,3 tỷ đồng cải tạo căn hộ đi thuê rộng 84m2

Khi đặt lên bàn cân 2 phương án mua nhà và phải vay mượn thêm ngân hàng, hay dùng 1 phần tiền tiết kiệm sẵn có để cải tạo nhà thuê, vợ chồng Zhang quyết định chốt phương án 2. Sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh (Trung Quốc), cặp đôi 8x này không muốn có thêm áp lực với khoản vay mua nhà.

Quan điểm của họ là nhà có thể chưa mua, nhưng cũng không thể thuê nhà có gì dùng nấy, nhất là khi cả 2 đã có con nhỏ. Sau 1 thời gian cân nhắc kỹ càng, Zhang chi 350.000 NDT (khoảng 1,3 tỷ đồng) để cải tạo gần như toàn bộ không gian, biến căn hộ đi thuê rộng 84m2, trở thành nơi mang đậm phong cách cũng như dấu ấn cá nhân của 2 vợ chồng.

Mục tiêu của họ không phải tạo ra một căn nhà sang trọng để "khoe", mà là giải quyết những bất tiện trong sinh hoạt và tạo ra không gian phù hợp với gia đình.

Căn hộ 84m2 mà vợ chồng Zhang đang thuê

Trước khi cải tạo, căn hộ có vấn đề lớn về ánh sáng. Do cách bố trí phòng phía Nam, khu vực phòng khách thường khá tối, chỉ khi mở cửa phòng ngủ thì ánh sáng mới có thể tràn vào. Gia đình cũng cần rất nhiều không gian lưu trữ. Chồng Zhang thích sưu tầm đồ chơi và giày thể thao, trong khi cô lại muốn có căn bếp mở, phòng thay đồ riêng và một không gian đủ rộng để có thể vui chơi, đọc sách cùng con gái.

Chăm chút sửa sang từng góc, nhà thuê giờ đã thành “nhà của mình”

Zhang cho biết một trong những thay đổi lớn nhất là phá bỏ vách ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ nhỏ để mở rộng không gian sinh hoạt chung. Bức tường ngăn bếp cũng được loại bỏ, biến khu vực bếp, phòng ăn và phòng khách thành một không gian mở. Cách bố trí này giúp ba khu vực có thể kết nối với nhau mà không bị những bức tường chia cắt, đồng thời cải thiện đáng kể khả năng lấy sáng.

Khu vực cửa ra vào cũng được thiết kế lại để tăng khả năng lưu trữ. Một tủ giày cao sát trần được đặt vào phần tường lõm, mỗi ngăn có cửa kính trong suốt để vừa bảo quản vừa trưng bày bộ sưu tập giày của người chồng. Phía dưới tủ được chừa khoảng trống để đặt những đôi giày sử dụng hàng ngày. Ngay cạnh đó là một phòng chứa đồ với hệ tủ lớn, chia thành khu vực treo quần áo, đặt đồ và lưu trữ những vật dụng theo mùa.

Không gian bếp nối liền với phòng ăn và phòng khách. Hệ tủ bếp chạy dọc theo tường, kết hợp tủ trên, tủ dưới và tủ cao sát trần để tận dụng tối đa diện tích. Dù căn hộ không quá rộng, khu vực này vẫn có thể chứa các thiết bị như máy rửa bát, tủ lạnh và nhiều vật dụng nhà bếp.

Khu bếp và bàn ăn đã được cải tạo đúng như ý thích của Zhang

Phòng khách tối giản nội thất

Gia đình Zhang cũng hạn chế số lượng nội thất ở phòng khách. Họ thậm chí không đặt bàn trà để dành thêm khoảng trống cho các hoạt động vui chơi của cả nhà. Một bộ sofa thấp được bố trí lệch khỏi cách đặt sát tường truyền thống, vừa tạo lối đi rộng hơn vừa giúp không gian có cảm giác thoáng. Chiếc tivi vẫn được giữ lại vì đây là một trong những thói quen sinh hoạt của gia đình.

Phòng cho con gái là một trong những không gian được vợ chồng Zhang đầu tư nhiều nhất. Do căn phòng vốn thiếu cửa sổ và ánh sáng tự nhiên, gia đình sử dụng vách kính cong thay cho một phần tường ngăn không chịu lực. Nhờ đó, ánh sáng từ không gian chung có thể đi vào phòng, đồng thời tạo cảm giác căn phòng rộng và kết nối hơn.

Bên trong phòng, một chiếc giường tầng được kết hợp với khu vực vui chơi. Phía dưới giường được tận dụng làm chỗ chơi, bên cạnh là cầu trượt nhỏ. Những chiếc tủ thấp được đặt dưới giường và khu vực cầu trượt để con tự cất đồ chơi, sách truyện sau khi sử dụng. Khu vực học tập cũng được bố trí tương đối đơn giản để sau này có thể thay đổi theo độ tuổi của con.

Phòng ngủ của con gái được vợ chồng Zhang dành nhiều tâm huyết sửa sang

Phòng ngủ chính lại được thiết kế tối giản hơn. Một hệ tủ quần áo lớn được bố trí dọc theo tường, kết hợp khu vực đóng và mở để vừa lưu trữ đồ dùng vừa trưng bày bộ sưu tập của hai vợ chồng. Một góc nhỏ còn được tận dụng làm bàn trang điểm hoặc nơi làm việc tạm thời.

Phòng tắm cũng được điều chỉnh lại. Hai vợ chồng thu nhỏ diện tích phòng ngủ chính và thay đổi vị trí cửa để đưa khu vực khô ra bên ngoài, giúp gia đình sử dụng thuận tiện hơn vào những thời điểm đông người. Phần diện tích còn lại của phòng tắm được bố trí thêm bồn tắm.

Khoản 350.000 NDT (khoảng 1,3 tỷ đồng) dành cho một căn hộ đi thuê vì thế không chỉ nằm ở việc thay đổi diện mạo. Phần lớn chi phí đến từ việc thay đổi bố cục, làm lại các khu vực chức năng và đóng nội thất theo nhu cầu riêng. Hai vợ chồng chấp nhận bỏ ra số tiền lớn bởi họ xác định sẽ thuê căn hộ trong thời gian dài và muốn có một không gian sống thực sự phù hợp với gia đình.

Câu chuyện này cũng cho thấy quan niệm về việc thuê nhà của một bộ phận người trẻ Trung Quốc đang có sự thay đổi. Với cặp vợ chồng này, thuê nhà không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận một không gian tạm bợ hoặc hạn chế đầu tư cho chất lượng sống. Khi chưa muốn hoặc chưa đủ điều kiện mua một căn nhà phù hợp, họ lựa chọn thuê một nơi đáp ứng vị trí và diện tích, sau đó cải tạo để phù hợp với nhu cầu thực tế.

(Nguồn: post.smzdm.com)