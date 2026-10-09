Cuộc đua concert nóng đỉnh điểm

Thị trường nhạc Việt những tháng cuối năm đang nóng lên từng ngày khi Mỹ Tâm chính thức ấn định đêm diễn See The Light - Day 2 vào ngày 21/11 tới tại TPHCM. Cú nổ mới nhất từ "họa mi tóc nâu" càng khiến bức tranh trình diễn cuối năm thêm nghẹt thở, nhất là khi loạt tên tuổi như HIEUTHUHAI, Tùng Dương, Quốc Thiên hay dàn nghệ sĩ SpaceSpeakers đều đã sẵn sàng bung sức bên cạnh làn sóng đổ bộ của các ngôi sao quốc tế.

Sức nóng ấy thể hiện rõ nét nhất vào đêm 17/10, thời điểm TPHCM trở thành "thủ phủ biểu diễn" khi cùng lúc sáng đèn tới 4 sự kiện quy mô lớn. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào hai "chảo lửa" đối trọng: Tinh hà say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai, quy tụ từ 40.000 đến 50.000 khán giả mỗi đêm.

Hai "quả bom" concert của Tinh hà say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai đã sẵn sàng kích nổ.

Cơn sốt "cháy vé" từ các show anh trai

Tại Khu đô thị Vạn Phúc, concert Tinh hà say hi của DatVietVAC tiếp tục chứng minh sức hút khi quét sạch toàn bộ 19 hạng vé chỉ sau chưa đầy một giờ mở bán. Tốc độ bán vé cực nhanh của concert Tinh hà say hi là minh chứng rõ nét cho độ phủ sóng của 24 nghệ sĩ cùng loạt bản hit làm khuynh đảo thị trường suốt 3 tháng qua như Secret, MrT, Mộng duyên, 50 cuộc gọi nhỡ hay Mưa vội phóng...

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai tại The Global City cũng tạo nên cú hích khổng lồ với quy mô sân khấu hoành tráng, sẵn sàng đón 50.000 khán giả mỗi đêm cho cả Day 1 và Day 2. Sức hút từ dàn "anh tài" giúp toàn bộ các hạng vé bốc hơi chỉ sau chưa đầy 5 giờ đồng hồ.

Bên cạnh sức nóng nghẹt thở từ hai show truyền hình thực tế, không gian âm nhạc TPHCM trong đêm 17/10 chào đón làn gió quốc tế khi Tiffany Young (cựu thành viên SNSD) mang tour diễn Edge of Calm đến Nhà thi đấu Nguyễn Du, đánh dấu cột mốc 10 năm solo.

Cùng thời điểm, Nhà thi đấu Phú Thọ cũng kín chỗ với concert của Phùng Khánh Linh, qua đó tiếp tục tạo nên một đêm tiệc âm nhạc đa sắc màu và sôi động bậc nhất từ đầu năm đến nay.

Một tuần sau, thị trường nhạc Việt đổ dồn chú ý vào Hà Nội, nơi nhóm nhạc BigBang chọn Sân vận động Mỹ Đình làm điểm dừng chân tiếp theo của Bigbang World Tour . Hai đêm concert lịch sử của BigBang tại Việt Nam đã bán sạch vé từ sớm, đồng thời tạo nên cơn sốt đặt phòng khách sạn và vé máy bay, hứa hẹn kích cầu du lịch trong 2 đêm 24 và 25/10.

Ở concert Tinh hà say hi, hạng vé thấp nhất (G/A) có giá 800.000 đồng, cao nhất 10 triệu đồng. Trong khi đó, hạng vé của Anh trai vượt ngàn chông gai dao động từ 1-10 triệu đồng. Concert của BigBang chia nhiều hạng vé, phổ biến từ 2-6,5 triệu đồng cho ghế ngồi. Đó là những con số không rẻ nhưng fan Việt sẵn sàng chi cho concert mà họ cảm thấy xứng đáng để đầu tư.

Thị trường nhạc Việt đã ghi nhận thêm nhiều ca sĩ có nội lực "bán vé" như Phùng Khánh Linh, cho đến các chuỗi concert được đầu tư rất mạnh và có hiệu quả doanh thu rõ ràng như Anh trai vượt ngàn chông gai và loạt concert của nhà DatVietVAC. Đây là tín hiệu vui của thị trường khi ngành công nghiệp biểu diễn của làng nhạc Việt vẫn phát triển mạnh mẽ theo từng năm.

HIEUTHUHAI, Mỹ Tâm đốt cháy đường đua concert.

Cuộc chiến bán vé của ca sĩ Việt

Hai tuần gần đây, nhiều ca sĩ đồng loạt công bố tổ chức concert trong tháng 11, bắt đầu lên kế hoạch chạy truyền thông để nhanh chóng mời gọi khán giả mua vé. SpaceSpeakers đưa concert Kosmik đến Hà Nội, nơi gắn liền với những ngày đầu hoạt động âm nhạc của Soobin, Touliver, Rhymastic và Cường Seven.

Quốc Thiên công bố đêm diễn Sky Note 2026 tại Hà Nội. Rapper HIEUTHUHAI cũng đưa concert Mắt nhắm mắt mở ra Hà Nội, sau khi tổ chức 2 đêm "cháy vé" tại TPHCM. Trước đó, Tùng Dương công bố tổ chức concert Bay về phía mặt trời, dự án lớn nhất sự nghiệp tại SVĐ Mỹ Đình.

Cuộc chiến concert nóng đỉnh điểm khi Mỹ Tâm thông báo tổ chức concert See The Light - Day 2 tại TPHCM. "Họa mi tóc nâu" công bố 6 hạng vé cho đêm diễn kế tiếp, rẻ nhất là khu vực đứng có giá 1,5 triệu đồng và cao nhất là SVIP có giá 4,6 triệu đồng.

Đường đua concert trong 2 tháng cuối năm còn có Những thành phố mơ màng - Year End Tour 2026, Tinh hà say hi đêm 3. Tất cả đều có quy mô lớn. Dẫn đầu là concert thứ 15 của Tùng Dương, dự kiến đón hơn 40.000 khán giả. Ba concert của HIEUTHUHAI, SpaceSpeakers và Quốc Thiên đều tổ chức ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và quy mô sẽ không dưới 10.000 khán giả.

Mỹ Tâm chọn Khu đô thị Vạn Phúc làm điểm dừng chân cho See The Light - Day 2 và quy mô dự kiến vẫn lên tới con số hàng chục nghìn khán giả. Chỉ trong 2 tháng, concert nhạc Việt xuất hiện dồn dập, sẽ tạo nên cuộc chiến truyền thông khốc liệt. Từng nghệ sĩ đều muốn phủ sóng mạng xã hội ở thời điểm này để quảng bá đêm nhạc của mình và bán vé hiệu quả.

Concert Mắt nhắm mắt mở của HIEUTHUHAI có sự khởi đầu rất tốt. Nam rapper thông báo "tẩu tán" sạch vé mở bán sớm trong vài phút. Ê-kíp của HIEUTHUHAI đã mở bán chính thức và tốc độ tiêu thụ ấn tượng.

Concert của Mỹ Tâm gây sốt từ khi thông báo, được dự đoán không mất nhiều thời gian để bán vé, nhất là khi mức giá của các hạng vé giảm mạnh so với See The Light - Day 1.

Tùng Dương, SpaceSpeakers và Quốc Thiên đều quảng bá mạnh cho concert sắp tới tại Hà Nội. Với Tùng Dương, các đêm nhạc trước đây của nam ca sĩ luôn thu hút đông khán giả, nhưng làm cách nào để lấp đầy SVĐ Mỹ Đình là thử thách không dễ. SpaceSpeakers từng chật vật để bán vé ở đêm Kosmik đầu tiên tại TPHCM, đang hy vọng cải thiện tình hình khi trở về Hà Nội và đang có lực đẩy từ sức hút của Soobin.

Cuộc đua dồn dập trong hai tháng cuối năm sẽ là phép thử sòng phẳng nhất cho sức hút của dàn sao Việt. Sau những chiến dịch truyền thông rầm rộ, số lượng khán giả thực tế lấp đầy các khán đài vạn người tại Mỹ Đình, VEC hay Vạn Phúc mới là câu trả lời xác đáng nhất cho nội lực thương mại thực sự của từng nghệ sĩ.