Ái nữ vua sòng bài Hà Siêu Hân bất ngờ khoe loạt ảnh đám cưới anh trai: Đại gia đình 4 thế hệ hội tụ, cô dâu đeo cả "núi" vàng

Ngày 8/10, Hà Siêu Hân bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh trong tiệc báo hỷ của anh trai Hà Du Quân và chị dâu Hề Mộng Dao. Cô gọi đây là "việc quan trọng nhất trong tháng 9" và hài hước viết rằng mình "gửi lời chúc mừng lệch giờ", bởi đã hơn 10 ngày kể từ khi bữa tiệc diễn ra.

"Tiệc của anh trai và chị dâu" rõ ràng không phải một buổi gặp gỡ gia đình đơn giản. Những bức ảnh được Hà Siêu Hân chia sẻ cho thấy không khí khá náo nhiệt, với nhiều thành viên gia đình cùng xuất hiện. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc đại gia đình nhiều thế hệ cùng chụp ảnh. Hà Du Quân và Hề Mộng Dao đứng bên hai con nhỏ, bên cạnh còn có mẹ của Hà Du Quân là bà tư Lương An Kỳ cùng các thành viên trong gia đình.

Điều khiến loạt ảnh lần này thú vị không chỉ nằm ở quy mô gia đình mà còn ở cách Hà Siêu Hân kể về ngày đặc biệt ấy. Cô viết rằng trong suốt hơn chục ngày qua, mỗi lần mở điện thoại nhìn lại những bức ảnh, cô đều được đưa trở lại khoảnh khắc khi đó: Bận rộn nhưng hạnh phúc. Cuối bài đăng, cô gửi lời chúc rất giản dị đến anh trai và chị dâu: Mong hai người luôn yêu nhau và mọi chuyện trong cuộc sống đều thuận lợi, viên mãn.

Chị dâu Hề Mộng Dao gây chú ý với màn "đeo vàng" đúng chất tiệc cưới nhà hào môn

Trong loạt ảnh gia đình, Hề Mộng Dao xuất hiện nổi bật với trang phục cưới truyền thống và bộ trang sức vàng có phần "choáng ngợp". Một số hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy người đẹp đeo nhiều vòng vàng kết hợp thành món trang sức lớn ở phần cổ, bên cạnh những chiếc vòng vàng trên tay.

Hai con của vợ chồng Hà Du Quân và Hề Mộng Dao cũng xuất hiện trong những bức ảnh gia đình. Cậu con trai và cô con gái cùng diện trang phục màu đỏ, khiến bức ảnh càng có không khí vui vẻ, ấm cúng của một buổi tiệc gia đình.

Đáng chú ý, Hà Siêu Hân còn chia sẻ những khoảnh khắc cô đảm nhận vai trò dẫn chương trình trong tiệc. Trên sân khấu, ái nữ nhà họ Hà xuất hiện với phong thái khá tự tin, thanh lịch. Một số hình ảnh khác ghi lại cảnh cô chụp cùng các thành viên trong gia đình và bạn bè của cặp đôi.

Một đám cưới, hai lần hội ngộ

Hà Du Quân và Hề Mộng Dao đã tổ chức hôn lễ tại Pháp vào tháng 6/2026, sau nhiều năm kể từ khi đăng ký kết hôn. Đến cuối tháng 9, cặp đôi tiếp tục tổ chức tiệc báo hỷ tại Macau dành cho gia đình, bạn bè và khách mời. Thông tin về tiệc báo hỷ tại Macau cũng từng được công bố từ trước khi hôn lễ diễn ra.

Nếu hôn lễ tại Pháp mang màu sắc lãng mạn, thì những hình ảnh Hà Siêu Hân vừa đăng lại cho thấy một khía cạnh rất khác: Một đám cưới khi trở về với gia đình. Không còn là khung cảnh lâu đài hay những khoảnh khắc được dàn dựng cầu kỳ, thứ nổi bật nhất trong loạt ảnh lần này lại là những cái ôm, những bức ảnh đại gia đình và hai đứa trẻ đứng giữa bố mẹ.

Có lẽ cũng vì vậy mà dòng chú thích của Hà Siêu Hân được nhiều người chú ý. Cô không nói quá nhiều về sự xa hoa của buổi tiệc mà chỉ nhắc đến cảm giác "bận rộn và hạnh phúc", rồi dành lời chúc cho anh trai và chị dâu. Sau tất cả những màn xa hoa thường thấy ở một gia đình nổi tiếng, đây lại là chi tiết khiến loạt ảnh trở nên đời thường hơn.