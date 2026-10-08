Người đàn ông độc thân SN 1979 bay từ Mỹ về nói thẳng với Phương Mỹ Chi

Mới đây, ca sĩ Quang Lê đã từ Mỹ về nước để tham gia đêm nhạc của con gái nuôi là ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Tại đây, Quang Lê lên sân khấu tâm sự với Phương Mỹ Chi: "Ngày hôm nay là một ngày ba rất vinh dự. Từ ngày con rời khỏi vòng tay ba và công ty của ba, ba rất lo lắng, không biết sau này con sẽ ra sao.

Ba vẫn luôn theo dõi con và thấy con thay đổi nhiều lắm, cứ mỗi năm ba lại thấy con thay đổi. Từ những cuộc thi con ra sàn đấu với thế giới, ba xem và âm thầm hãnh diện.

Tới khi con đoạt giải ba mới thấy rằng con đường con chọn là vô cùng đúng đắn và ba rất hạnh phúc khi con mạnh dạn làm được những gì con mong muốn. Con đã có được thành quả là ngày hôm nay".

Ca sĩ Phương Mỹ Chi xúc động nói với khán giả: "Mọi người biết không, để ba Quang Lê và bà Hương Lan đứng chung được với tôi trên một sân khấu như ngày hôm nay không phải điều dễ dàng và không chắc có lại được lần thứ hai.

Đây là cơ hội vô cùng hiếm hoi vì ba và bà phải sắp xếp công việc để bay được từ tận nước ngoài về đây chỉ để tham gia một tiết mục duy nhất là Bài ca đất phương Nam với tôi".

Cô tâm sự thêm với Quang Lê: "Con vẫn nhớ giây phút khi con rời khỏi vòng tay ba Quang Lê, rất nhiều người nói qua nói lại về mối quan hệ giữa ba con mình.

Nhưng đó không phải việc một talent rời khỏi công ty quản lý mình, đó là việc một người con đã lớn rồi, muốn tự vùng vẫy trong vùng đất mới bằng đôi chân của mình.

Ba Quang Lê đã tiếp sức, hỗ trợ cho con rất nhiều và tiếp thêm động lực để con vững bước có được thành quả ngày hôm nay".

Danh ca Hương Lan chia sẻ: "Bà luôn theo dõi mọi bước đi của con và bà rất hãnh diện vì sự chọn lựa, đam mê của con đã đặt đến nơi đến chốn. Thành công của con là niềm hãnh diện lớn cho ba Quang Lê của con và cho bà.

Bà chúc con vững bước tiến xa hơn nữa để mọi người trên thế giới đều biết tới dân ca Việt Nam".