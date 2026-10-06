Phương Mỹ Chi cạnh tranh Trấn Thành

Mới đây, tập 1 Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 đã lên sóng. Chương trình mang đến một diện mạo mới ngay từ những giai điệu đầu tiên với theme song được phối lại hoàn toàn so với hai mùa trước.

Vẫn giữ được tinh thần đặc trưng của The Masked Singer, phiên bản mới được làm mới với màu sắc trẻ trung, hiện đại và giàu năng lượng, như một lời chào sân cho một mùa giải với nhiều điều bất ngờ đang chờ được hé lộ.

Từ phần âm nhạc mở màn, không khí chương trình đã nhanh chóng được khuấy động, tạo đà để những màn “đấu khẩu” đầy duyên dáng của dàn cố vấn chính thức bắt đầu.

Trấn Thành, Bích Phương, Đức Phúc và Phương Mỹ Chi làm cố vấn trong tập 1 "Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer Vietnam 2026"

Đồng hành trong tập đầu tiên bên cạnh hai cố vấn quen thuộc Trấn Thành và Bích Phương là hai cố vấn khách mời Đức Phúc và Phương Mỹ Chi. Ngay khi chào sân, Phương Mỹ Chi đã thể hiện rõ tinh thần "không biết người cũng không biết ta", sẵn sàng cạnh tranh với Trấn Thành và Bích Phương trên đường đua "lỗ tai vàng".

Vừa nghe đàn em tuyên bố tinh thần chiến đấu, Trấn Thành lập tức đáp lời: "Đến đây không chỉ dùng tai mà còn dùng mũi ngửi bài hát". Phương Mỹ Chi cũng không hề lép vế khi nhắc lại tinh thần chiến đấu từng thể hiện tại Em Xinh "Say Hi": "Mọi người đừng quên tinh thần chiến ở Em Xinh ‘Say Hi’ và Phương Mỹ Chi đã đạt danh hiệu gì".

Trấn Thành và Phương Mỹ Chi "tung hứng" ăn ý hâm nóng sân khấu

Màn đối đáp nhanh chóng khiến sân khấu nóng lên, trước khi Trấn Thành dí dỏm "chốt hạ": "Xin giới thiệu với con đây là The Masked Singer, con vẫn ngủ quên ở bên Say Hi con à".

Không kém phần đặc biệt, Đức Phúc xuất hiện trong mascot Capybara và liên tục "xin quyền phát biểu", tạo thêm nhiều khoảnh khắc tương tác thú vị ngay từ những phút đầu tiên.

Nếu màn đấu khẩu tạo tiếng cười, 5 tiết mục đầu tiên lại đưa Ban Cố vấn vào một "ma trận" thực sự.

Koalaoke

Mở màn, Koalaoke xuất hiện với bộ lông hồng nổi bật và chọn Bây Giờ Tháng Mấy. Trái ngược hoàn toàn vẻ ngoài trẻ trung, sặc sỡ, nhân vật sở hữu giọng hát trầm, ấm và giàu trải nghiệm. Cách xử lý tiết chế, thiên về cảm xúc khiến Ban Cố vấn nhanh chóng "đứng hình", lần lượt đưa ra những cái tên như Phạm Anh Duy, Tấn Minh.

Báo Berry

Báo Berry tiếp nối với To The Moon, mang đến màu sắc hiện đại và quốc tế. Mascot này gây chú ý bởi phong thái tự tin, liên tục "slay", khả năng bắn tiếng Anh và giọng hát giàu nội lực. Những đoạn cao trào được xử lý chắc tay giúp Báo Berry nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất tập đầu.

Gauci

Gauci lại tạo dấu ấn bằng chất giọng "trầm không tưởng" trong Đã Lỡ Yêu Em Nhiều. Đáng nói, giọng hát rất trầm nhưng cách thể hiện lại trẻ trung khiến các cố vấn liên tục bị đánh lạc hướng. Trấn Thành lần lượt gọi tên HIEUTHUHAI, HURRYKNG, trong khi Đức Phúc nghiêng về Vương Bình. Wren Evans và CoolKid cũng xuất hiện trong danh sách phỏng đoán.

Mad Long

Đáng chú ý nhất với Phương Mỹ Chi có lẽ là Mad Long. Mascot sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, nhí nhảnh nhưng lại có chất giọng khàn đặc trưng, thậm chí liên tục chuyển đổi cách nói từ miền Bắc sang miền Nam. Mad Long thể hiện mashup Dệt Tầm Gai - Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời theo phong cách dân ca đương đại, thong dong và phóng khoáng.

Phương Mỹ Chi nhanh chóng thu hẹp phạm vi suy luận khi cho rằng Mad Long có thể là một người vừa làm ca sĩ, vừa sáng tác và có quen biết với cô. Tuy nhiên, sau màn chất vấn, danh tính nhân vật vẫn là dấu hỏi.

Dê Du Ký

Khép lại 5 tiết mục là Dê Du Ký với Khoan Thai. Từ chất giọng nam trầm ấm, nhẹ nhàng ở phần đầu, nhân vật bất ngờ đẩy năng lượng ở những đoạn cao trào, thậm chí khoe màu sắc rock. Bích Phương và Đức Phúc đều có cảm giác từng biết hoặc từng gặp nhân vật này, còn Trấn Thành thú nhận mình gần như "lạc vào một thế giới khác".

Sau 5 màn trình diễn, Báo Berry tạm dẫn đầu bình chọn, tiếp theo là Dê Du Ký, Mad Long, Gauci và Koalaoke.

Tập đầu The Masked Singer Vietnam 2026 chưa hé lộ danh tính nào nhưng đã cho thấy cuộc chơi năm nay có thể khó đoán hơn.

Ở cuối chương trình, 5 mascot của bảng B cũng được giới thiệu gồm Rabibuum, Cô Sao, Dol-la-la, Mimibu và Cậu Tư Lành. Những giọng ca bí ẩn này tiếp tục mở ra một đường đua mới, khiến khán giả càng tò mò về những nghệ sĩ đang ẩn mình phía sau lớp mặt nạ.

Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 được phát sóng lúc 20h Thứ 7 hàng tuần từ ngày 3/10.