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Diễn viên Khánh Vân thông báo tin buồn

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Nhiều người động viên Khánh Vân trước biến cố mất mát.

Tối 8/10, diễn viên Đỗ Khánh Vân bất ngờ đăng bài viết trên trang cá nhân để báo tin buồn của gia đình. Nữ diễn viên chia sẻ loạt hình ảnh chụp cùng bà ngoại để nói lời vĩnh biệt. Diễn viên Khánh Vân gọi bà ngoại là "cục bông yêu", đồng thời gửi lời tiễn biệt đầy xúc động: "Tạm biệt cục bông yêu. Luôn là cục bông yêu nhất trên đời của con, kiếp này, kiếp sau, cả 10 tỷ tỷ kiếp nữa nữa nữa cũng vẫn yêu". Nữ diễn viên còn nhắn nhủ bà ngoại: "Kiếp sau nữa đổi lại con bán hàng nuôi ngoại nhé. Thương Ngoại không biết sao cho hết! Nhớ ngoại vô cùng".

Qua những hình ảnh được Khánh Vân đăng tải, có thể thấy hai bà cháu có mối quan hệ rất gắn bó. Những hình ảnh đời thường, không cầu kỳ nhưng chứa nhiều kỷ niệm khiến bài đăng của Khánh Vân nhận được sự quan tâm từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Với nữ diễn viên, bà ngoại dường như là một phần ký ức tuổi thơ và gia đình có ý nghĩa đặc biệt.

Diễn viên Khánh Vân báo tin tang sự - Ảnh 1.

Diễn viên Khánh Vân (Mắt Biếc) đau lòng thông báo bà ngoại vừa qua đời

Không chỉ gửi lời tiễn biệt bà, Khánh Vân cũng dành lời cảm ơn đến những người đã hỏi thăm và động viên gia đình trong những ngày qua. Nữ diễn viên viết: "Cảm ơn tất cả mọi người những ngày vừa qua đã hỏi thăm, chia sẻ, động viên gần xa và sự hiện diện của mọi người là niềm an ủi vô cùng quý giá đối với gia đình em".

Khánh Vân cho biết cô ghi nhớ và trân trọng những tình cảm mọi người dành cho gia đình. Cuối bài viết, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn chân thành và cầu mong mọi người luôn bình an. Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, nhiều khán giả gửi lời chia buồn đến Khánh Vân và gia đình.

Diễn viên Khánh Vân báo tin tang sự - Ảnh 2.

Khánh Vân dành rất nhiều tình yêu thương cho người bà quá cố, sự ra đi của bà là mất mát lớn trong lòng cô

Đỗ Khánh Vân sinh năm 1995, quê Đắk Lắk. Trước khi được đông đảo khán giả biết đến, cô từng hoạt động với vai trò người mẫu ảnh và tham gia một số dự án sitcom. Tên tuổi Khánh Vân thực sự tạo được dấu ấn khi cô đảm nhận vai Trà Long trong Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ. Nhân vật là con gái của Hà Lan, sở hữu vẻ ngoài trong trẻo, đáng yêu và có nhiều nét tương đồng với hình ảnh của Khánh Vân ngoài đời.

Sau thành công của Mắt Biếc, Khánh Vân trở thành gương mặt được chú ý trong giới trẻ. Tuy nhiên, thay vì liên tục xuất hiện với tần suất dày đặc, nữ diễn viên có giai đoạn khá kín tiếng và dành thời gian cho cuộc sống riêng. Khánh Vân sau đó tiếp tục thử sức ở nhiều dự án khác, đồng thời tham gia một số chương trình truyền hình thực tế. Cô từng gây chú ý khi góp mặt trong Sao Nhập Ngũ và nhận nhiều ý kiến xoay quanh hành trình tại chương trình.

Trong những năm hoạt động nghệ thuật, Khánh Vân cũng từng chia sẻ về những giai đoạn gặp áp lực và phải tạm thời thu mình khỏi mạng xã hội. Nữ diễn viên dần học cách cân bằng cuộc sống, đồng thời tiếp tục theo đuổi công việc diễn xuất.

Diễn viên Khánh Vân báo tin tang sự - Ảnh 3.

Diễn viên Khánh Vân được biết đến với vai Trà Long trong Mắt Biếc

Theo Hạ Anh

Thanh Niên Việt

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