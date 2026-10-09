Lý do Chí Trung chuyển khỏi căn nhà ở số 1 Tràng Tiền

Mới đây, Chí Trung chia sẻ hình ảnh, video về căn nhà ở số 1, Tràng Tiền và thông báo việc anh sắp chuyển khỏi đây. Nam nghệ sĩ xúc động chia sẻ: "Có những nơi, đến lúc phải rời đi mới thấy mình đã gắn bó nhiều đến thế… Khu tập thể Nhà hát Kịch Việt Nam - nơi từng là mái nhà, là ký ức của biết bao thế hệ nghệ sĩ - nay nằm trong quy hoạch và chuẩn bị di dời".

Chí Trung sắp chuyển khỏi căn nhà ở số 1 Tràng Tiền

Chí Trung cho biết khu tập thể số 1 Tràng Tiền là nơi gia đình anh gắn bó từ năm 1967. Theo nam nghệ sĩ, khu vực này sẽ thuộc phương án quy hoạch cùng Nhà hát Kịch Việt Nam, dự kiến sẽ được di dời để phục vụ việc chỉnh trang, mở rộng không gian quanh hồ Hoàn Kiếm.

Chí Trung đã sống ở khu tập thể số 1 Tràng Tiền từ năm 1967. Những ngày đầu, gia đình anh chỉ có một căn phòng rộng khoảng 7m2. Qua nhiều năm, nam nghệ sĩ lần lượt mua thêm ba căn hộ liền kề, nâng tổng diện tích lên 33m2, rồi từng bước cải tạo, cơi nới thành không gian nhiều tầng.

Trước việc rời căn nhà đã gắn bó gần nửa thế kỷ, Chí Trung bày tỏ: "Thành phố thay đổi thì mỗi chúng ta cũng nên đổi thay. Đây là kỷ nguyên vươn mình, và mỗi chúng ta, mỗi gia đình, mỗi hộ, mỗi khu tập thể, mỗi đường phố đều cố gắng một chút để có một Hà Nội - thành phố tương lai cực kỳ sạch đẹp và văn minh".

Chí Trung sinh năm 1961 tại Hà Nội. Anh là một trong những nghệ sĩ gạo cội của sân khấu và màn ảnh. Trưởng thành từ Nhà hát Tuổi trẻ, nam nghệ sĩ ghi dấu qua nhiều vai diễn hài, chính kịch và đặc biệt được khán giả yêu mến với Táo Giao thông trong chương trình "Gặp nhau cuối năm".

Chí Trung từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ từ năm 2018 đến 2022. Sau khi nghỉ hưu, ở tuổi ngoài 60, anh lựa chọn sống chủ động và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Anh vẫn tự đi xe máy tới phim trường khi có công việc, duy trì việc tập luyện, chú trọng sức khỏe, đi du lịch và tận hưởng những niềm vui giản dị trong cuộc sống.

Sau nhiều năm bận rộn với sân khấu, đây cũng là giai đoạn nam nghệ sĩ có cơ hội sống chậm hơn và dành sự quan tâm cho những điều mình thực sự yêu thích.