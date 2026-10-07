Chân dung người Việt SN 1987 làm TGĐ từ năm 27 tuổi, 10 năm trước từng tiếp đón Tổng thống Mỹ

Đó là doanh nhân Nguyễn Trung Tín - Tổng Giám đốc Trung Thủy Group. Theo thông tin giới thiệu từ website tập đoàn, Trung Thủy Group được thành lập vào năm 1985, hoạt động chính trong các lĩnh vực: Bất động sản, Nông nghiệp công nghệ cao, Dịch vụ thương mại, Nhà hàng - Khách sạn, Du lịch... Trong đó, bất động sản được xem là ngành mũi nhọn của công ty.

Doanh nhân Nguyễn Trung Tín sinh năm 1987, con trai của vợ chồng doanh nhân Nguyễn Văn Trung và Dương Thanh Thủy - nhà sáng lập tập đoàn Trung Thuỷ.

Doanh nhân Nguyễn Trung Tín (Ảnh: FBNV)

Theo thông tin được giới thiệu trên LinkedIn, Trung Tín đi du học từ cấp 3. Thời điểm đó, anh theo học tại học THPT tại Geelong Grammar School (GGS) - trường tư thục Anh giáo danh tiếng bậc nhất nước Úc. Anh tiếp tục theo học tại Đại học Melbourne - ngôi trường được thành lập năm 1853, là trường đại học lâu đời thứ hai tại Úc. Tại đây, Trung Tín tốt nghiệp Cử nhân ngành Thương mại và về Việt Nam sau đó không lâu.

Từ năm 2010 - 2013, Trung Tín đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc tại Trung Thủy Group. Đến tháng 1/2014 - khi mới 27 tuổi, anh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc và tiếp tục giữ vị trí này cho đến nay.

Trong suốt thời gian đảm nhận vị trí tại Trung Thủy Group, Trung Tín sáng lập thêm nhiều dự án khởi nghiệp mới.

Tháng 6/2015, anh thành lập DreamPlex - mô hình không gian làm việc chung dành cho các startup công nghệ, người làm sáng tạo, chuyên gia tư vấn và nhà đầu tư. Theo mô tả trên LinkedIn, Trung Tín là người định hình và thúc đẩy DreamPlex, hướng tới một môi trường làm việc phù hợp với thế hệ doanh nhân, những người có tư duy đổi mới và muốn tạo ra thay đổi.

Năm 2016, DreamPlex được biết đến rộng rãi khi trở thành một trong những địa điểm Tổng thống Mỹ thời điểm đó Barack Obama ghé thăm trong chuyến công du Việt Nam. Tại đây, ông Obama có buổi trò chuyện với các doanh nhân trẻ và đại diện cộng đồng khởi nghiệp, qua đó thu hút sự chú ý lớn của truyền thông đối với mô hình không gian làm việc dành cho các startup, doanh nghiệp sáng tạo.

Cựu Tổng thống Mỹ Obama từng đến Dreamplex trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016 (Ảnh: FBNV)

Tháng 4/2021, Trung Tín tiếp tục thành lập SIPHER, một công ty hoạt động trong lĩnh vực Game & Giải trí. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, SIPHER được xây dựng với mục tiêu kết hợp niềm đam mê game với blockchain, đồng thời tập trung vào trải nghiệm người dùng, khả năng tiếp cận công nghệ và một mô hình doanh thu bền vững.

Ngoài các dự án này, Trung Tín còn bổ sung thêm vai trò của mình ở một số dự án khác tại phần bio tài khoản Instagram. Theo đó, anh là đồng sáng lập ZoneStartup Accelerator Việt Nam; nhà đầu tư thiên thần tại Ecotruck, FreshHouse và Recruitery.

Doanh nhân Trung Tín không chỉ nổi tiếng trên thương trường mà được biết đến rộng rãi trên MXH, đặc biệt là cuộc hôn nhân với Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo vào năm 2017.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng (Ảnh: FBNV)

Đặng Thu Thảo được công chúng ưu ái dành cho nhiều danh xưng như “Thần tiên tỷ tỷ”, “Hoa hậu không scandal,... Trong thời gian đương nhiệm hay khi đã trao lại vương miện, cô luôn thể hiện là một người đẹp thông minh, khiêm nhường.

Sau khi kết hôn, Đặng Thu Thảo quyết định lui về chăm sóc gia đình nhỏ với hình ảnh một người vợ đảm đang, chu đáo. Cô thường xuyên khoe hình ảnh ấm áp bên gia đình nhỏ của mình trên mạng xã hội khiến ai cũng trầm trồ, ngưỡng mộ. Hiện tại vợ chồng Thu Thảo và Trung Tín đã có 3 em bé xinh xắn dễ thương.

Mới nhất, kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Thu Thảo đăng lại loạt ảnh đám cưới và chia sẻ: “Đã 9 năm kể từ ngày mình thành vợ chồng, mà những khoảnh khắc này vẫn thấy thân thương như vừa hôm qua. Happy 9th anniversary, my love”. Đáp lại, Trung Tín cũng dành cho vợ lời nhắn ngọt ngào: “Cám ơn em đã chịu đựng anh 9 năm qua. Love you to the moon, jupiter and mars!” (tạm dịch: Yêu em đến tận mặt trăng, sao Mộc và sao Hỏa).